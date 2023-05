Manchester United assure le retour de la Ligue des champions avec une victoire 4-1 sur Chelsea

Manchester United a assuré un retour en Ligue des champions avec une victoire 4-1 contre Chelsea jeudi.

Les buts de Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont assuré une victoire qui signifie qu’un classement parmi les quatre premiers de la Premier League est désormais certain lors de la première année d’Erik ten Hag au club.

United est passé à la troisième place et à deux points au-dessus de Newcastle avant le dernier match de la saison.

United avait besoin d’un point lors de ses deux derniers matchs pour assurer sa qualification en Ligue des champions et a pris les devants à la sixième minute lorsque Casemiro a dirigé le coup franc de Christian Eriksen.

Mykhaylo Mudryk aurait dû donner l’avantage à Chelsea avant cela, mais la signature de 108 millions de dollars a complètement raté avec le seul gardien David de Gea à battre.

Martial a doublé l’avance de United dans le temps d’arrêt de la première mi-temps pour donner le contrôle à l’équipe locale avant la pause.

Fernandes a ajouté un tiers du point de penalty à la 73e après avoir été renversé par Wesley Fofana.

La situation a empiré pour Fofana et Chelsea lorsque la passe mal placée du défenseur a été saisie et que le remplaçant Rashford a ajouté un quatrième cinq minutes plus tard.

Un autre remplaçant, Alejandro Garnacho, a frappé la barre plus tard alors que United partait à la recherche d’un autre.

Le remplaçant de Chelsea Joao Felix a marqué une consolation à la 89e, mais ce fut une autre nuit misérable pour les Londoniens, qui ont maintenant perdu huit de leurs 10 matchs sous l’entraîneur par intérim Frank Lampard.

L’une des préoccupations de United était la blessure d’Antony en première mi-temps, qui avait l’air en détresse alors qu’il quittait le terrain sur une civière.

Reportage de l’Associated Press.

