Manchester United annonce une perte nette de 115,5 millions de livres sterling pour la saison 2021/22

Manchester United a annoncé jeudi une perte nette de 115,5 millions de livres sterling (130,4 millions de dollars, 132,2 millions d’euros) pour la saison 2021/22, même si les revenus ont atteint 583 millions de livres sterling avec l’assouplissement des restrictions sur les coronavirus.

L’exercice clos le 30 juin 2022 a également entraîné une augmentation de 22 % de la dette et une augmentation de 19 % des salaires.

La dette nette des 20 fois champions d’Angleterre est passée de 419,5 millions de livres sterling en 2021 à 514,9 millions de livres sterling.

United a attribué la hausse de la dette principalement à la chute de la livre qui a augmenté la valeur des emprunts en dollars américains.

Parmi les autres éléments importants figuraient des dividendes de 33,6 millions de livres sterling aux actionnaires et l’enveloppe de rémunération de 24,7 millions de livres sterling pour l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer, limogé en novembre 2021.

Le principal contributeur à la spirale des coûts de United a été l’augmentation des salaires à 384,2 millions de livres sterling.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, allié aux signatures estivales de Raphael Varane et Jadon Sancho, a fait rêver les fans de United à un défi pour le titre de Premier League il y a un an.

Au lieu de cela, ils ont terminé sixième, avec leur total de points le plus bas de l’ère de la Premier League.

L’échec de la qualification pour la Ligue des champions affectera les finances de United pour cette saison.

Le club a toujours fortement soutenu le nouveau manager Erik ten Hag cet été, dépensant plus de 200 millions de livres sterling pour Antony, Casemiro, Lisandro Martinez et Tyrell Malacia.

“La mission principale de notre club est de gagner des matchs de football et de divertir nos fans”, a déclaré le PDG de United, Richard Arnold.

“Depuis notre dernier rapport sur les résultats, nous avons renforcé l’équipe première de notre équipe masculine, terminé une tournée estivale réussie et établi une base pour construire dès les premières étapes de la saison 2022/23 sous la direction de notre nouveau manager.”

Après un début de règne désastreux pour Ten Hag avec des défaites contre Brighton et Brentford, United a remporté ses quatre derniers matchs de Premier League pour se hisser au cinquième rang du classement, à six points du leader du début de saison, Arsenal, mais avec un match en moins.

