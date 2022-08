Manchester United annonce un accord avec le Real Madrid pour la signature de Casemiro à 60 millions d’euros

Manchester United a annoncé un accord avec le Real Madrid pour signer le milieu de terrain Casemiro. Le transfert est soumis à l’accord de conditions personnelles, aux exigences de visa britanniques et à un examen médical, a déclaré United vendredi.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’accord valait initialement 60 millions d’euros, avec 10 millions d’euros de compléments potentiels. Il devrait signer un contrat de quatre ans avec une option supplémentaire d’un an.

Le Real Madrid a également confirmé l’accord dans un déclarationajoutant qu’il y aurait un événement d’adieu pour Casemiro lundi.

“Le Real Madrid veut faire l’expérience de ses remerciements et de son affection pour Casemiro, un joueur qui fait désormais partie de la légende de ce club”, indique le communiqué. “Depuis son arrivée en janvier 2013 à l’âge de 20 ans, Casemiro a été l’un des joueurs les plus importants de l’une des époques les plus réussies de notre histoire… Un joueur exemplaire qui a tout donné pour le Real Madrid. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison.”

L’ajout de Casemiro représenterait une percée dans la longue recherche de United pour un milieu de terrain. Le club avait précédemment convenu avec le Barça d’une redevance d’environ 85 millions d’euros pour Frenkie de Jong, ont déclaré des sources à ESPN en juillet, mais une décision de l’international néerlandais a bloqué sa préférence pour rester au Camp Nou. United a ensuite ouvert des négociations sur un déménagement pour Adrien Rabiot de la Juventus, mais les pourparlers ont échoué en raison des revendications salariales du milieu de terrain, attirant l’attention du club sur Casemiro.

L’international brésilien avait initialement décidé de ne pas quitter Madrid, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il avait changé d’avis, United lui offrant un salaire plus élevé que celui qu’il recevait à Madrid. Des sources ont ajouté que si Casemiro sera l’un des meilleurs salariés de United, il n’a pas doublé son salaire en déménageant à Old Trafford.

Il s’est présenté à l’entraînement vendredi avant que le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ne confirme que le joueur de 30 ans lui avait dit qu’il voulait quitter le Bernabeu.

“Nous avons parlé ce matin. Il veut tenter un nouveau défi, une nouvelle opportunité. Je le comprends, le club aussi”, a déclaré Ancelotti.

“En raison de ce qu’il a fait pour ce club et pour cette équipe, nous devons être respectueux de cela.”

Casemiro a commencé sa carrière à l’équipe brésilienne de Sao Paulo et a rejoint Madrid en 2013, où il a remporté cinq titres de Ligue des champions au cours de son séjour de neuf ans dans la capitale espagnole.

Ayant été un joueur clé à Madrid ces dernières années, Casemiro a fait face à la concurrence pour sa place dans le onze de départ après la signature d’Aurélien Tchouameni pour 80 millions d’euros cet été, et avait demandé des assurances à Ancelotti sur son rôle dans l’équipe cette saison avant de décider de accepter l’offre de United.

Casemiro a fait 336 apparitions dans toutes les compétitions pour Madrid, où il a également remporté trois titres de LaLiga, trois trophées de la Coupe du monde des clubs et la Coupe d’Espagne. Il devient la quatrième signature estivale de United, après Tyrell Malacia, Christian Eriksen et Lisandro Martinez.

Des sources ont déclaré à ESPN que United espère toujours ajouter d’autres joueurs à l’équipe avant la date limite de transfert du 1er septembre.