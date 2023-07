Manchester United annonce la signature de Mason Mount depuis Chelsea

Manchester United a officiellement annoncé la signature du milieu de terrain anglais Mason Mount de Chelsea. Après des semaines de négociations, les deux équipes sont finalement parvenues à un accord sur le gros transfert alors que Manchester United a annoncé sa première signature de la saison.

Mount a rejoint Chelsea à l’âge de 6 ans et faisait partie de leur académie. Il a disputé 279 matches en club, marqué 58 buts et fourni 53 passes décisives. Le talentueux milieu de terrain a remporté le titre de la Ligue des champions avec Chelsea lors de la saison 2020-21.

Il a également été nommé joueur de l’année de Chelsea pour les saisons 2020/21 et 2021/22.

Ce n’était pas une saison idéale pour lui à Chelsea puisqu’il a disputé 24 matchs de championnat, marquant trois buts et faisant deux passes décisives, car la saison a été entravée par une blessure au bassin.

Le milieu de terrain anglais a partagé son point de vue sur son arrivée à Manchester United et a déclaré qu’il avait hâte de remporter des trophées avec son nouveau club sous la direction d’Erik Ten Hag.

« Ce n’est jamais facile de quitter le club où vous avez grandi, mais Manchester United m’offrira un nouveau défi passionnant pour la prochaine phase de ma carrière. Après avoir concouru contre eux, je sais à quel point l’équipe que je rejoins est forte, et j’ai hâte de faire partie de la volonté de ce groupe de remporter des trophées majeurs », a-t-il ajouté.

« Tout le monde peut voir que le club a fait de grands pas en avant sous Erik ten Hag. Après avoir rencontré le manager et discuté de ses plans, je ne pourrais pas être plus excité pour les saisons à venir et je suis prêt pour le travail acharné attendu ici.

«Je suis extrêmement ambitieux; Je sais à quel point c’est incroyable de gagner des trophées majeurs et ce qu’il faut pour le faire. Je vais tout donner pour revivre cela à Manchester United.

Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, Manchester United et Chelsea ont signé mardi des documents pour 55 millions de livres sterling plus 5 millions de livres supplémentaires.

Le club a déclaré que Mount avait signé avec les Red Devils jusqu’en juin 2028 avec une option jusqu’en 2029.

« Mason Mount a rejoint Manchester United sur un contrat courant jusqu’en juin 2028, avec l’option d’une année supplémentaire », a déclaré United.