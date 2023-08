Manchester United aligne une starlette française de 30 millions de livres sterling – mais il ne signera que lorsque Harry Maguire partira: rapport

Manchester United a déjà défini comment il va dépenser l’argent qu’il reçoit pour Harry Maguire.

West Ham United a conclu un accord de 30 millions de livres sterling avec Manchester United pour l’international anglais, selon l’AthlétismeScott McTominay étant peut-être le prochain à suivre son ancien capitaine dans l’est de Londres.

Et maintenant, United a déjà aligné le défenseur central niçois Jean-Clair Todibo pour remplacer Harry Maguire, selon des informations parues dans COMME mercredi.

Le défenseur français de Nice Jean-Clair Todibo remplacera Harry Maguire à l’identique (Crédit image : Getty Images)

Le joueur de 23 ans, qui a reçu sa première convocation senior en France plus tôt cette année, est devenu la principale cible d’Erik Ten Haag pour remplacer l’international anglais Maguire qui semble maintenant sur le point de déménager à West Ham moyennant des frais. d’environ 30 millions de livres sterling.

Il semble que United soit prêt à réinvestir cet argent dans la signature de Todibo pour un chiffre similaire dans ce qui serait un remplacement similaire et à ajouter de la profondeur à la ligne de fond de Ten Haag alors que la saison de Premier League se rapproche de plus en plus.

VIDÉO : L’équipe Secret Tricks utilise pour gagner des tirs au but cette saison

Todibo a fait plus de 100 apparitions pour l’équipe française et a toujours impressionné, ce qui l’a amené à être lié à un gros transfert d’argent vers la première division anglaise cet été.

Son ancien club de Barcelone serait redevable de 20% de toute redevance que Nice recevrait de United et si l’accord était conclu, ce serait la quatrième grosse dépense de Ten Hag cet été.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a dépensé gros cet été (Crédit image : Ross Parker/Groupe SNS via Getty Images)

Mason Mount, Andre Onana et plus récemment Rasmus Hojlund ont tous rejoint le club avant le match d’ouverture de lundi à Old Trafford contre les Wolves, et il semble maintenant que Todibo pourrait être le prochain nom à franchir la porte une fois que le déménagement de Maguire sera confirmé.

Après avoir initialement rejeté une offre pour leur ancien capitaine de club, des informations de ce matin suggèrent qu’un accord a maintenant été conclu et que le défenseur central anglais est libre de discuter des conditions avec les Hammers, ouvrant la voie à United pour se précipiter vers Todibo.

