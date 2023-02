Manchester United affrontera Arsenal et Chelsea pour Lautaro Martinez évalué à 70 millions de livres sterling – rapport

Lautaro Martinez sera au centre d’une lutte de transfert à trois avec Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet)Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) tous se disputent l’Inter Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet) signature de l’attaquant, selon les rapports.

Martinez a aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde l’année dernière et serait ouvert à un changement de Premier League cet été, après avoir marqué 89 buts en 212 matchs pour l’Inter – qu’il a rejoint depuis le Racing Club de Buenos Aires quatre ans et demi. il y a des années.

Selon Initié du football (s’ouvre dans un nouvel onglet)le joueur de 25 ans pourrait être disponible pour aussi peu que 70 millions de livres sterling (il est actuellement évalué à un peu plus de 66,5 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet)).

Martinez a disputé tous les matchs de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 sauf un (Crédit image : Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images)

Dans un certain contexte, de tels frais seraient inférieurs aux dépenses de transfert record précédentes de United et Chelsea : 89 millions de livres sterling pour Paul Pogba et 106,8 millions de livres sterling pour Enzo Fernandez respectivement.

Arsenal n’a pas été en mesure d’égaler le pouvoir d’achat de ses deux rivaux de Premier League, bien qu’ils aient payé une touche de plus de 70 millions de livres sterling pour leur signature record : le méga-flop Nicolas Pepe.

United et Chelsea devraient tous deux être sur le marché pour un nouveau numéro neuf cet été, les deux clubs devant quelque peu improviser à ce poste pour le moment.

Dans l’état actuel des choses, les Red Devils utilisent le prêté Wout Weghorst comme un palliatif après le départ acrimonieux de Cristiano Ronaldo (bien que les buts aient coulé de loin grâce à la remarquable renaissance de Marcus Rashford) – tandis que les Blues n’ont pas encore directement remplacé Romelu Lukaku, qui a subi un retour désastreux à Stamford Bridge et est actuellement de retour à l’Inter en prêt.

De coéquipier à remplaçant ? Martinez et Lukaku en action pour l’Inter (Crédit image : Jonathan Moscrop/Getty Images)

Cependant, Arsenal n’a pas de besoin pressant dans ce département : les Gunners ont signé Gabriel Jesus l’été dernier et ont vu Eddie Nketiah vraiment percer lors de la mise à pied du Brésilien depuis la Coupe du monde.

Ce serait quelque peu surprenant de voir Martinez se retrouver à l’Emirates Stadium, mais une bataille entre United et Chelsea, qui dépense beaucoup, qui a dépensé plus de 300 millions de livres sterling rien qu’en janvier, semble tout à fait possible.

La dernière discussion sur l’intérêt de la Premier League vient après Martinez a révélé qu’il avait participé à la Coupe du monde avec une blessure à la cheville (s’ouvre dans un nouvel onglet)expliquant son échec à marquer lors du tournoi.

Dans d’autres nouvelles sur les transferts, il a été rapporté que United pourrait avoir la chance de signer définitivement l’arrivée du prêt de janvier Marcel Sabitzer du Bayern Munich cet été (s’ouvre dans un nouvel onglet).

En ce qui concerne les départs potentiels pendant la fenêtre de transfert, Harry Maguire pourrait être sur le point de quitter Old Trafford : les Red Devils seraient prêts à accepter une perte de 40 millions de livres alors qu’ils cherchent à vendre leur capitaine. (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Pendant ce temps, l’ancien président de United, Martin Edwards, s’est entretenu avec FFT sur la façon dont la victoire du club en Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe en 1991 a contribué à changer la perception du football anglais à travers le continent (s’ouvre dans un nouvel onglet).