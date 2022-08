Manchester United affronte Liverpool avec le désespoir dans l’esprit des clubs

Manchester United et Liverpool ont une rivalité profonde mettant en vedette certains des meilleurs joueurs du monde. Dans le passé, les deux ont eu des époques de domination sur la Premier League et d’extension de son pouvoir en Europe.

De même, les deux ont connu des périodes d’échec relatif. Des saisons où aucun joueur ne semblait faire la différence et où les résultats ne se sont jamais présentés. Liverpool a dépassé cette époque des années 2010. La prise de contrôle de Jürgen Klopp à Anfield au début de la saison 2015/16 a donné un grand succès aux Reds. À son époque, Liverpool a remporté l’un de tous les trophées, à l’exception du bouclier communautaire.

Cependant, le succès a eu un coût pour les fans. De 2009/10 à 2015/16, Liverpool n’a terminé qu’une seule fois parmi les quatre premiers du classement. Malheureusement, c’est ce terrible effondrement qui a vu Manchester City remporter le championnat en 2013/14. Autour de qui se trouvent deux finitions chacune de sixième, septième et huitième de la ligue.

Les nouvelles recrues donnent à Manchester United une lueur d’espoir

Cette saison, Manchester United semble prêt pour un défi difficile. Les dépenses imprudentes au cours des campagnes récentes et l’incohérence au poste de direction produisent leurs conséquences. Une performance tout simplement mauvaise lors de la première journée contre Brighton a précédé l’une des performances les plus embarrassantes de United ces dernières années. Brentford a fait plus que détruire Manchester United, 4-0. Les Bees ont envoyé une onde de choc à travers l’un des clubs les plus populaires au monde, indiquant qu’un changement est nécessaire.

Dans le même temps, Liverpool avait ses propres luttes relatives. De mauvaises performances lors des deux premières journées de match ont permis à Liverpool de marquer deux points en deux matchs. Pendant ce temps, ses principaux challengers au titre, Manchester City, semblent naviguer avec leur nouveau flashy Erling Haaland.

Tout cela ajoute un niveau d’intrigue, bien que pas du genre que ce match propose habituellement, à l’affrontement de Manchester United avec Liverpool ce lundi.

Rocky part des deux

Lorsque le calendrier de la Premier League est sorti, Manchester United et Liverpool se voyaient probablement avec six points entrer dans ce match. Par conséquent, cela aurait pu être une première impulsion pour une poussée de titre.

Les perspectives pour ce jeu tel que le tableau se présente avec deux matchs joués ne pourraient plus être différentes.

Manchester United ressemble à quelque chose d’Arsenal d’il y a une saison. Une paire de défaites d’ouverture (y compris un blanchissage par Brentford sur la route) sans but marqué. Manchester United a officiellement un but, mais même c’était un but contre Brighton. Tout comme Arsenal, le troisième match de la saison de Manchester United se déroule contre un challenger pour le titre de pré-saison. Pour Arsenal, c’était Manchester City, United a Liverpool.

Pour ce que ça vaut, ce terrible départ d’Arsenal ne s’est pas amélioré lors de la troisième journée. Manchester City a détruit cette équipe des Gunners à l’Etihad, 5-0. Erik ten Hag, toujours à la recherche de ses premiers points en Angleterre, n’a pas la tâche facile face à Liverpool.

En fait, Liverpool a une incitation supplémentaire à se produire à Old Trafford lundi prochain. Un match nul décevant à domicile contre Crystal Palace est survenu lorsque Palace a frappé Liverpool au comptoir. Wilfried Zaha a toujours été une menace avec Eberechi Eze ou Jordan Ayew de chaque côté. Le carton rouge de Darwin Núñez pour avoir donné un coup de tête à Joachim Andersen n’a pas aidé la cause non plus. Il rate le match de lundi avec la suspension qui s’ensuit, retirant l’un des buteurs de Liverpool de cette campagne infantile.

Accumulation pour Manchester United contre Liverpool

De toute évidence, ce jeu manque d’une partie de la vigueur des batailles précédentes. Ce n’est pas une ombre à Liverpool, ils trouveront leur place et rivaliseront probablement avec Manchester City. Il n’a plus qu’à s’enclencher maintenant. Manchester United est mauvais, cependant. Le drame avec les transferts et l’équipe actuelle combinés aux réactions des fans indiquent que c’est l’heure de la panique à Old Trafford.

Erik ten Hag n’a jamais eu la tâche facile de venir dans un club en plein désarroi et d’essayer de le faire fonctionner. Lui, comme Jürgen Klopp, Mikel Arteta ou encore les premières années de Sir Alex Ferguson, a besoin de temps pour faire ses preuves en entrant son propre système. À l’heure actuelle, certains joueurs ne sont pas à la hauteur des compétences exigées d’un club comme Manchester United. Cependant, la solution, du moins de l’extérieur, n’est pas d’acheter un joueur qui pourrait s’intégrer à l’équipe.

Les fans de Manchester United s’attendent probablement à une défaite contre une équipe de Liverpool bien supérieure. Cependant, ce n’est que des douleurs de croissance pour une saison déjà lamentable avec le club le plus titré d’Angleterre de l’histoire.

