Manchester United affiche une perte de 21,7 millions de livres sterling au cours des trois premiers mois de 2021 alors que le verrouillage du coronavirus fait des ravages | Actualités footballistiques

Manchester United a enregistré une perte de 21,7 millions de livres sterling au cours des trois premiers mois de 2021 en raison de la quasi-absence de journée de match en raison de la pandémie de coronavirus.

Les ventes par jour de match ont chuté à 1,6 million de livres sterling au cours du trimestre, contre 29,1 millions un an plus tôt, le club de Premier League déplorant l’absence de supporters dans ses stades.

Les revenus totaux ont diminué de 4,4% par rapport à l’année dernière, le vice-président exécutif Ed Woodward déclarant que cela prouvait que les spectateurs étaient « l’élément vital du jeu ».

Image:

Woodward dit que la pandémie a montré que les spectateurs sont «l’élément vital du jeu»



Le club n’a pas fourni de prévisions et Woodward a déclaré qu’il « reste optimiste quant à la perspective d’un retour des fans à Old Trafford en plus grand nombre ».

Les 20 fois champions d’Angleterre en mai ont vu le retour de 10 000 supporters à Old Trafford. Le stade a une capacité totale de 75 000 personnes.

Le club, qui a terminé deuxième de Premier League pour la saison 2020/21, a vu ses revenus de diffusion augmenter de 125,4% au cours du trimestre, grâce à cinq matches de championnat supplémentaires disputés au cours de la période cette année.

Image:

Le verrouillage du coronavirus a pesé sur les finances de United



Cependant, tous les matchs se sont déroulés à huis clos et le point de vente « Megastore » du club est resté fermé, ce qui a entraîné une baisse des revenus de la vente au détail, du merchandising, des vêtements et des licences de produits.

Le chiffre d’affaires total a chuté de 4,4% à 118,3 millions de livres sterling, a déclaré Manchester United.

Le club avait déclaré en avril que Woodward se retirerait fin 2021 après avoir suscité de vives critiques de la part des fans et des instances dirigeantes du football européen pour son implication dans le projet séparatiste de la Super League européenne.