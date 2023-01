Manchester United accepte un prêt pour Sabitzer du Bayern après la blessure d’Eriksen

Manchester United a conclu un accord pour prêter Marcel Sabitzer au Bayern Munich après que Christian Eriksen a subi une blessure à la cheville qui pourrait l’exclure jusqu’au début mai.

Sabitzer a accepté les conditions et devrait rejoindre l’équipe jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat, sous réserve d’un examen médical. Il a pris un vol pour Manchester.

L’international autrichien de 28 ans a rejoint le Bayern en provenance du RB Leipzig en 2021 et a débuté sept matchs de Bundesliga et trois matchs de Ligue des champions cette saison. Il joue principalement en tant que milieu de terrain central mais peut également être utilisé dans un rôle plus offensif.

Erik ten Hag a déménagé pour Sabitzer un jour où le manager a critiqué Andy Carroll pour le défi qui a blessé Eriksen, déclarant qu’il n’avait pas « sa place sur le terrain ».

La fente de l’attaquant de Reading est survenue lors de la victoire 3-1 de la FA Cup samedi à Old Trafford et signifie que Ten Hag est sans milieu de terrain clé pour la majorité du reste de la saison en raison d’une blessure à la cheville. Le mécontentement de United envers Carroll, qui n’a pas été averti mais a ensuite été expulsé pour deux autres fautes, a été souligné par le défi mentionné dans la déclaration du club concernant la blessure.

Ten Hag a déclaré à propos du tacle de Carroll: «Je suis déçu à ce sujet. Le football doit fixer des limites, des restrictions, pour protéger les joueurs. Ce que le football veut, ce sont les meilleurs joueurs disponibles sur le terrain. Ce tacle et les deux tacles d’après n’ont pas leur place sur un terrain car il y a un risque élevé de blesser votre collègue. je m’interroge sur [why it occurred].”

On a demandé à Ten Hag s’il croyait que Carroll voulait blesser Eriksen. “Je me fais mon opinion à ce sujet”, a-t-il déclaré. “Je pense que mes pensées étaient assez claires.”

Le manager a également cité comment Lisandro Martínez avait nécessité un long traitement lors du match nul à Crystal Palace il y a quinze jours après un coup de coude de Jean-Philippe Mateta, qui a également échappé à la censure. “C’est un risque de blessure pour le joueur”, a-t-il déclaré.

Scott McTominay, un remplaçant potentiel d’Eriksen, est également absent jusqu’à trois semaines avec un problème musculaire et Donny van de Beek, un joueur marginal, est indisponible jusqu’à la saison prochaine en raison d’une blessure au genou.

Ten Hag a décrit l’absence d’Eriksen comme “une préoccupation” mais a déclaré: “Ce sont des choses auxquelles vous devez faire face … En janvier, Donny abandonne aussi et Scott McTominay n’est pas disponible pendant une semaine, deux semaines, voire plus. Nous avons donc là un défi. Nous avons des joueurs de qualité là-bas, c’est évident, mais la profondeur n’est plus là.