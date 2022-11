Manchester United à vendre : Qui sont les prétendants à la succession des Glazers et quand un accord pourrait-il être conclu ? | Nouvelles du football

C’est la nouvelle qui a secoué le monde du football et de la finance : après 17 ans, Manchester United pourrait changer de propriétaire.

Il a été annoncé mardi soir que la famille Glazer était disposée à écouter les offres de l’un des plus grands clubs de football du monde, dont la valeur est estimée à 5 milliards de livres sterling.

Un communiqué de Manchester United a confirmé le projet des propriétaires américains d’identifier des “alternatives stratégiques” et a déclaré que le processus envisagerait un certain nombre d’options “y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d’autres transactions impliquant l’entreprise”.

Les propriétaires de Manchester United Avram Glazer (à gauche) et son frère Joel





La vente de United est-elle donc probable et pourquoi les Glazers explorent-ils les options maintenant ? Les Glazers pourraient-ils finir par rester à Old Trafford ? Qui pourrait succéder à la famille américaine ?

Nouvelles du ciel Éditeur de la ville Marc Kleinmanqui a annoncé que les Glazers étaient prêts à vendre United, répond à toutes les questions importantes :

Dans quelle mesure est-il réaliste que le club soit vendu ?

Mark Kleinman, rédacteur en chef de Sky News City, explique pourquoi la famille Glazer explore des options financières qui pourraient inclure une vente pure et simple de Manchester United



Une vente de Manchester United est maintenant beaucoup plus probable qu’à tout autre moment pendant la propriété de la famille Glazer.

La confirmation par le conseil d’administration que le club évaluerait des “alternatives stratégiques” – jargon financier pour une vente ou une autre forme d’activité d’entreprise – signifie que quitter United est désormais une considération sérieuse pour les propriétaires qui ont bénéficié financièrement des 17 dernières années mais qui ont également été secoués par des critiques incessantes de leur gestion.

Cela ne signifie pas pour autant qu’une vente aura lieu : en fonction du niveau d’intérêt et du prix qui leur est proposé, les Glazers pourraient encore décider de poursuivre leur mandat à Old Trafford.

Pourrait-on voir la vente du club conclue avant le redémarrage de la saison de Premier League le lendemain de Noël ?

Aucune chance.

Selon les normes des ventes aux enchères des clubs de football, la vente de Chelsea sur trois mois – certes compliquée par les sanctions imposées au propriétaire de l’époque, Roman Abramovich – s’est déroulée à une vitesse vertigineuse.

Une vente de United sera probablement une affaire plus tranquille et impliquera vraisemblablement une radiation de leurs actions cotées à New York ainsi que le criblage par les banquiers du Raine Group de ce qui sera probablement de nombreuses offres.

Le terrain Old Trafford de Manchester United est l’un des points de discussion autour du statut du club dans le jeu





Je m’attends à ce que l’examen stratégique du club dure au moins deux mois et que des discussions détaillées avec les acheteurs commencent au cours de la nouvelle année.

Si une vente complète a lieu, la conclusion d’un accord d’ici la fin de la saison en cours est un calendrier plus réaliste – et ce, sans aucun obstacle financier ou réglementaire.

Dans quelle mesure pensez-vous que cette annonce a été influencée par l’interview de Cristiano Ronaldo ? Si une vente est conclue, les fans de United devraient-ils le remercier ?

Manchester United a confirmé que Cristiano Ronaldo a quitté le club



Mon instinct est que le moment de ces deux annonces – à seulement quatre heures d’intervalle – était une pure coïncidence.

La décision d’explorer de nouvelles options de financement, y compris une vente, a été prise après un débat minutieux entre les membres de la famille Glazer, et a commencé bien avant l’interview explosive de Ronaldo avec Piers Morgan.

Néanmoins, de nombreux problèmes soulevés par l’attaquant portugais – la performance décroissante de United et le prétendu désintérêt des propriétaires pour le club – reflètent le malaise ressenti par de nombreux fans à propos de la propriété des Glazers.

Dans cette mesure, les supporters de United pourraient bien penser que l’intervention de Ronaldo a été utile pour cristalliser la décision des actionnaires d’explorer une sortie.

Pourquoi les Glazers cherchent-ils à vendre maintenant, après avoir rejeté à plusieurs reprises les demandes des fans ?

Le conseiller commercial sportif Ben Peppi explique pourquoi les Glazers étudient la possibilité de vendre Manchester United



Les seules personnes qui peuvent vraiment répondre à cette question sont les propriétaires eux-mêmes, mais il me semble qu’ils ont conclu que les défis financiers pour permettre à United de concourir à nouveau pour le titre de Premier League et de rajeunir un stade fatigué d’Old Trafford pourraient être mieux relevés par les autres.

L’échec du projet de Super League européenne aura également pesé lourd dans leurs esprits, à la fois en termes d’enracinement encore plus profond de la méfiance des supporters à leur égard et de suppression d’une importante opportunité de revenus récurrents pour le club. La puissance commerciale de United est énorme, mais elle n’est pas illimitée.

Qui sont les candidats probables à l’achat ?

Sir Jim Ratcliffe a manifesté son intérêt à reprendre Manchester United plus tôt cette année



Faites votre choix parmi un « Who’s Who » mondial de milliardaires.

Le candidat le plus évident, le magnat de la pétrochimie Sir Jim Ratcliffe, a eu des entretiens avec les Glazers plus tôt cette année avant de déclarer publiquement son intérêt pour une prise de contrôle des Red Devils.

Sir Jim a cependant semblé refroidir à l’idée, affirmant que les élites du football anglais sont surévaluées.

Attendez-vous à des spéculations liant d’autres personnalités du Moyen-Orient, d’Asie et des États-Unis à un accord pour United.

Certains de ceux qui ont perdu lors de la vente aux enchères de 2,5 milliards de livres sterling de Chelsea sont certains d’explorer si une offre a un sens financier.

Quel impact potentiel, le cas échéant, la mise en vente de Manchester United aura-t-elle sur Liverpool et sa propre vente?

Melissa Reddy rapporte que Manchester United et Liverpool envisagent de nouveaux investissements et le potentiel d’une vente pure et simple, en même temps



Cela peut avoir un impact significatif, ou n’en avoir aucun – la réponse dépendra du niveau d’intérêt que les Glazers et Fenway Sports Group, les propriétaires de Liverpool, reçoivent, ainsi que de qui.

Sans aucun doute, un certain nombre d’enchérisseurs financiers examineront les offres des deux clubs tout en étant clairement conscients qu’ils ne peuvent détenir qu’un intérêt matériel dans l’un ou l’autre.

Ce qui est intrigant dans le moment de la décision simultanée de leurs propriétaires d’explorer une vente, c’est qu’il est peu probable que ce soit une coïncidence : l’échec de l’ESL (du moins en ce qui concerne la participation des clubs anglais) et la détérioration du contexte économique conduiront certains pour conclure que ce groupe d’investisseurs a décidé que le point culminant des valorisations des clubs d’élite a été atteint.

Les Glazers vendront-ils simplement au plus offrant ou sont-ils susceptibles de considérer d’autres choses comme l’éthique/les droits de l’homme s’il y a un intérêt d’un pays riche avec des poches profondes ?

Ben Ransom de Sky Sports News rapporte que la famille Glazer est prête à vendre Manchester United après 17 ans de propriété



C’est devenu un débat beaucoup plus nuancé depuis la prise de contrôle prolongée et extrêmement controversée du Newcastle United FC par le fonds souverain saoudien.

Basé sur la résurgence des Magpies, l’accord a été un succès retentissant du point de vue du football, sinon des droits de l’homme.

Il n’y a aucune raison de soupçonner que les Glazers auront d’autre motif que de maximiser leur retour sur une vente potentielle des Red Devils.

La Premier League a un test des propriétaires et des administrateurs qui examine la pertinence des actionnaires du club, et l’histoire suggère qu’il est peu probable qu’un acheteur potentiel fasse une offre à moins qu’il ne soit sûr de l’obtenir.

Un rachat par les fans pourrait-il être une possibilité ?

Les supporters de Manchester United ont affiché des bannières contre la propriété de Glazer





C’est une idée intrigante, mais même avec la profondeur de la base de fans mondiale de United – estimée à plus d’un milliard dans la déclaration du club mardi soir – cela semble exagéré.

Ce qui peut être plus réaliste, c’est une prise de contrôle financée par un consortium qui place l’intérêt des fans et un certain degré de propriété des fans au cœur.

Les Glazers avaient promis à la suite de la débâcle de la Super League européenne d’introduire un programme de propriété des supporters de taille modeste, mais cela ne s’est toujours pas concrétisé malgré quelques progrès apparents.

L’autre question sera de savoir si les Red Knights – le groupe de riches fans de United dirigé en 2010 par l’ancien économiste de Goldman Sachs Lord O’Neill – pourraient être persuadés de reprendre leur intérêt sous une forme ou une autre.