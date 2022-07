Manchester United a porté un nouveau coup de transfert dans la chasse à l’attaquant

Manchester United a reçu un coup dur dans sa poursuite de l’ailier de l’Ajax, Antony.

Après qu’Erik ten Hag a succédé à United à partir de l’Ajax, un certain nombre des meilleurs joueurs des puissances néerlandaises ont, bien sûr, été liés à Manchester United.

L’un des principaux noms pressentis pour un interrupteur à Old Trafford au début de la fenêtre d’été était Antony.

Antony serait probablement une excellente option pour United car ils sont actuellement très courts dans les zones étendues.

Jesse Lingard a quitté le club gratuitement à la fin du mois dernier. Cela ne laisse que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Anthony Elanga comme joueurs larges naturels pour la campagne 2022/23.

Donc, signer Antony, dont le rythme électrisant et les pieds rapides causeraient toutes sortes de problèmes aux défenses de la Premier League, semble être une décision intelligente.

Le Brésilien n’est encore jeune qu’à 22 ans, mais il se produit déjà au plus haut niveau – en assistant quatre et en marquant deux sur six en Ligue des champions la saison dernière.

Cependant, un déménagement pour Antony semble très peu probable à l’heure actuelle.

L’Ajax est déterminé à ne pas laisser l’équipe de la saison dernière être démantelée, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller, Andre Onana et Martinez se dirigeant tous vers de nouveaux pâturages.

Et maintenant, Alfred Schreuder a révélé qu’il était déterminé à garder la main sur le Sud-Américain cet été.

Schreuder a déclaré: “Je pense vraiment qu’il va rester. Bien sûr, nous avons vendu beaucoup de joueurs maintenant. Cela ne s’est pas produit ces dernières années.

« Nous avons également acheté des joueurs. Mais nous avons vendu tellement de joueurs que je suppose que personne ne partira.

Manchester United va-t-il tourner son attention ailleurs ? Ou verrons-nous Ten Hag donner une chance à quelqu’un comme Facundo Pellistri ?

