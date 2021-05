Manchester United a porté un coup final majeur à la Ligue Europa

Il est peu probable que Harry Maguire soit apte pour la finale de la Ligue Europa. Photo de Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que Harry Maguire devrait rater la finale de la Ligue Europa en raison d’une blessure.

Maguire a été photographié jeudi sans béquilles ni botte de protection après avoir endommagé les ligaments de la cheville lors de la victoire 3-1 contre Aston Villa le 9 mai, laissant espérer qu’il pourrait être disponible pour affronter Villarreal à Gdansk mercredi, mais Solskjaer a déclaré que c’était peu probable.

Anthony Martial a également été exclu mais Scott McTominay et Fred devraient être en forme.

« Il marche, mais le chemin entre la marche et la course est long », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse à Maguire vendredi. « Pour être honnête, je ne pense pas que nous le verrons à Gdansk mais je vais lui donner jusqu’à mardi soir et la dernière séance d’entraînement à être là-bas.

« Il s’améliore mais les ligaments mettent du temps à guérir. Anthony ne sera pas disponible; Scott et Fred devraient aller bien. »

United a deux matchs à jouer cette saison, à commencer par le voyage à Wolverhampton Wanderers dimanche, suivi de la première finale du règne de Solskjaer. Le Norvégien a supervisé une amélioration constante à Old Trafford et malgré une deuxième place en Premier League, il a déclaré que l’équipe manquait encore de « deux ou trois joueurs » s’ils veulent combler l’écart avec les champions de Manchester City la saison prochaine.

« J’espère que nous allons renforcer avec deux ou trois joueurs », a-t-il déclaré. « Nous devons définitivement défier plus haut dans le tableau, nous sommes encore trop loin pour être honnêtes.

« Nous avons eu quelques joueurs en prêt qui pourraient revenir, il y a un intérêt à ce que quelques autres sortent, mais vous voulez sortir de la fenêtre de transfert renforcée et il se peut que nous permettions à certains joueurs de sortir et de revenir. plus fort. C’est difficile à dire, je ne vois pas trop de sorties. «

Un joueur qui pourrait partir est Juan Mata, qui est sans contrat cet été. Solskjaer a eu des entretiens avec l’Espagnol mais a déclaré qu’une décision ne sera prise qu’après la finale de la Ligue Europa.

« Nous parlons à Juan, nous avons eu un bon dialogue, de bonnes discussions et ce dialogue se poursuivra, voyons ce qu’il veut faire à la fin de la saison », a déclaré Solskjaer.

« C’est un très grand professionnel, un très bon joueur, il m’est difficile de ne pas le jouer plus que je ne l’ai fait, il y a eu des circonstances cette saison, des problèmes personnels qui l’ont rendu moins disponible mais il est quand même un joueur de premier plan. Cette décision sera fait après la fin de la saison. «