Manchester United a porté un coup dur à Frenkie de Jong

Manchester United a reçu un coup dur dans sa poursuite du milieu de terrain du FC Barcelone et des Pays-Bas, Frenkie de Jong.

Pendant toute la durée du mercato d’été 2022, Manchester United a été lié à Frenkie de Jong.

Cependant, les Red Devils ne semblent pas être sur le point de conclure un accord pour le milieu de terrain.

Samedi, le FC Barcelone a publié sa liste de joueurs pour la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, qui comprenait De Jong.

Maintenant, dimanche, le média espagnol Sport a publié un rapport qui, s’il est vrai, tue tout espoir que United ait d’atterrir De Jong.

Selon Sport, De Jong est prêt à quitter Barcelone, mais seulement si la chance de rejoindre le Bayern Munich se présentait.

On ne sait pas si le Bayern Munich a l’intention de sonder un nouveau milieu de terrain, mais après le transfert choc de Robert Lewandowski à Barcelone, qui allait à l’encontre de la volonté des Bavarois, le Bayern a de l’argent pour jouer et pourrait l’utiliser pour apporter une qualité. milieu de terrain tout en affaiblissant un rival européen.

Qui Manchester United signera-t-il à la place ?

Si un accord pour De Jong ne se matérialisait effectivement pas, vous supposeriez que United devra encore faire venir au moins un autre milieu de terrain central cet été.

Ils ont obtenu les services de Christian Eriksen, mais il reste à voir à quel point il serait efficace dans un rôle de meneur de jeu profond à côté de quelqu’un comme Fred.

Un joueur censé intéresser Man United est Ibrahim Sangare du PSV.

Des informations ont émergé samedi selon lesquelles les pourparlers entre les Red Devils et l’équipe néerlandaise progressent pour le milieu de terrain, avec des honoraires de 35 à 40 millions d’euros annoncés.

