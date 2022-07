Manchester United a porté un coup à la poursuite de l’arrière droit

Manchester United a reçu un coup dur à la poursuite d’un arrière droit mardi.

Il a été clair pendant une grande partie de la fenêtre estivale qu’il y a un certain intérêt pour le renforcement de United à l’arrière droit.

Dès le début, il a été signalé que Denzel Dumfries de l’Inter Milan était une cible de la centrale électrique de Manchester.

Puis, au cours des dernières semaines, la star de Lens, Jonathan Clauss, a été liée, avec un rapport lundi allant jusqu’à déclarer que United était en pourparlers avancés sur l’arrière latéral :

Jonathan #Claus en pourparlers avancés avec Manchester United. 🇨🇵🔴 #MUFC https://t.co/29iAph19AM – Pedro Almeida (@pedrogva6) 18 juillet 2022

Maintenant, cependant, Fabrizio Romano a annulé les discussions sur un transfert de Clauss, l’arrière latéral semblant en route pour Marseille à la place.

“Manchester United ne pensera à un arrière droit que si Aaron Wan-Bissaka part. Le club prend le temps en pré-saison de l’évaluer ainsi que d’autres joueurs », a déclaré Romano. “Je crois comprendre que Diogo Dalot est dans les plans d’Erik ten Hag, avec le jeune portugais apprécié par le manager.

« Malgré certaines rumeurs, Jonathan Clauss n’a jamais été une cible de Manchester United, il va bientôt signer avec l’Olympique de Marseille ; Denzel Dumfries est apprécié par Ten Hag mais il n’y a toujours pas de négociations avec l’Inter Milan.

Cela laisse Manchester United face à la possibilité d’une autre campagne dans laquelle ils doivent utiliser Aaron Wan-Bissaka de manière semi-régulière.

Diogo Dalot devrait devenir le principal arrière droit des Red Devils sous Ten Hag car il est meilleur sur le ballon et dans le tiers offensif, mais Wan-Bissaka est la seule option de remplacement appropriée pour le moment.

