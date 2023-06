Manchester United a plus de vainqueurs dans son équipe que Manchester City : les statistiques prouvent qu’ils remportent plus de finales

Manchester United affrontera Manchester City lors de la finale de la FA Cup samedi, avec des statistiques soulignant que l’équipe d’Erik ten Hag est composée de plus de vainqueurs que celle de Pep Guardiola.

Les Red Devils cherchent à remporter leur deuxième trophée de la saison à Wembley, tout en mettant un terme à toute chance que leurs rivaux obtiennent le triplé, et les recherches menées par OLBG points aux joueurs de l’équipe de Manchester United ayant un meilleur taux de réussite des finales gagnantes que Manchester City.

En effet, avec un taux de réussite combiné de 58,7% de chaque finale à laquelle ils ont participé tout au long de leur carrière senior, l’équipe de Manchester United regorge de vainqueurs qui cherchent à améliorer encore ce record samedi.

Deux joueurs en particulier méritent d’être soulignés, avec le succès ridicule de Raphael Varane et Casemiro au niveau du club et au niveau international montrant qu’ils n’ont perdu que cinq finales entre eux en 38 tentatives. Vainqueur de la Coupe du monde, Varane a remporté 16 des 19 finales auxquelles il a participé, tandis que le milieu de terrain brésilien n’en a perdu que deux sur 19.

Ailleurs dans l’équipe de Man United, sept joueurs qui ont disputé cinq finales ou plus ont un record supérieur à 50%. Ils comprennent : David De Gea, Anthony Martial, Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Marcel Sabitzer et Marcus Rashford.

L’équipe de City, quant à elle, a un taux de réussite en finale de seulement 46% en comparaison, bien que cela n’inclue pas sa domination nationale en Premier League.

Kevin De Bruyne et Julian Alvarez ont les meilleurs records de l’équipe de Manchester City, ayant remporté les trois quarts de leurs affrontements. Ilkay Gundogan a participé au plus grand nombre de finales du côté de City, bien que son taux de réussite de 56,3% en 16 finales ne soit pas comparable à celui de Varane ou de Casemiro.

Alors que Manchester United compte sept joueurs qui ont disputé cinq finales ou plus avec un record supérieur à 50%, City compte en fait dix étoiles dans ses rangs, avec De Bruyne, Alvarez, Rodri, John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Manuel Akanji. , Aymeric Laporte, Bernardo Silva et Gundogan sortent le plus souvent du côté des vainqueurs.

Ce qui est peut-être surprenant, cependant, c’est que Jack Grealish n’a remporté qu’une finale sur huit au cours de sa carrière senior – un taux de réussite de seulement 12,5%. Erling Haaland a également perdu trois des quatre finales qu’il a disputées, ce à quoi les fans de Manchester United peuvent s’accrocher avant la finale de la FA Cup.