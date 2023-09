Manchester United a offert une opportunité de transfert MAJEUR à Jadon Sancho: rapport

Le paria de Manchester United, Jadon Sancho, pourrait se voir offrir une voie d’évasion d’Old Trafford en janvier par son ancien club du Borussia Dortmund, selon un rapport.

Sancho est au milieu d’une dispute publique avec le manager Erik ten Hag, après avoir réagi avec colère après avoir été exclu de l’équipe de la journée pour la défaite de Man United à Arsenal le week-end dernier.

Et il reste à voir si l’international anglais de 23 ans reconstruira ses ponts brûlés et reviendra dans la course pour les Diables Rouges.

Jadon Sancho n’a pas commencé un match pour Manchester United cette saison (Crédit image : Getty Images)

Dans l’état actuel des choses, il ne serait pas surprenant de voir Sancho quitter United lors du mercato hivernal – et, selon Le soleilDortmund a l’intention de faire un pas en faveur de l’attaquant s’il ne fait pas amende honorable avec Ten Hag à ce moment-là.

Sancho était lié à un retour de prêt aux géants de la Bundesliga cet été, n’ayant pas répondu aux attentes depuis son transfert de 73 millions de livres sterling à Old Trafford il y a deux ans.

Ce qui s’est VRAIMENT passé entre Jadon Sancho et Erik ten Hag

En un peu plus de deux saisons à Man United, Sancho n’a réussi que 15 buts (neuf buts et six passes décisives) en 58 matches de Premier League.

Cela marque une baisse spectaculaire par rapport à son passage à Dortmund, où il a enregistré 83 buts en 83 matches de Bundesliga.

Les difficultés de Sancho en club lui ont coûté sa place dans l’équipe d’Angleterre. (Crédit image : Getty Images)

Marché de transfert évalue actuellement Sancho à 45 millions d’euros (38,6 millions de livres sterling) – mais, compte tenu de sa carrière extrêmement décevante à United jusqu’à présent, même cela peut être un montant irréaliste à attendre en cas de vente.

Avec son contrat jusqu’à l’été 2026, tout n’est pas perdu – et un prêt pourrait être exactement ce dont lui et Man United ont besoin.

