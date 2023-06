Manchester United a mis Jadon Sancho en vente – à un prix ridiculement bas: rapport

Manchester United est prêt à subir une énorme perte sur Jadon Sancho.

C’est selon un rapport qui indique que les Red Devils cherchent à collecter des fonds cet été pour renforcer leurs fonds de transfert, l’international anglais étant l’un des joueurs les plus en vue qui a été jugé excédentaire par rapport aux exigences d’Erik ten Hag.

Le joueur de 23 ans a déménagé à Manchester United pour 73 millions de livres sterling en 2021, selon la BBCmais n’a depuis pas réussi à illuminer la Premier League – ni même à s’imposer les plans de Ten Hag.

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, n’a pas fait de Jadon Sancho un habitué (Crédit image : PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

Maintenant, le courrier rapportent que Sancho fait partie des 13 joueurs que United met en vente afin de payer les nouveaux arrivants. L’ailier est disponible pour seulement 45 millions de livres sterling.

Selon le journaliste Chris WheelerHarry Maguire et Scott McTominay sont tous deux disponibles pour 40 millions de livres sterling, Anthony Martial pour 25 millions de livres sterling, avec Dean Henderson, Donny van de Beek et Fred tous disponibles pour 20 millions de livres sterling.

Sancho a commencé 21 matchs sous Ten Hag en Premier League la saison dernière, jouant un mélange de gauche et de droite. Il n’a marqué que six buts et en a délivré trois passes décisives.

L’ailier brésilien Antony a été recruté pour environ 85 millions de livres sterling l’été dernier par l’ancien Ajax de Ten Hag, devenant ainsi l’ailier droit de premier choix du club. Marcus Rashford, quant à lui, a occupé le poste d’ailier gauche, ce qui a entraîné l’abandon de Sancho de l’équipe d’Angleterre.

Jadon Sancho n’est pas allé à la Coupe du monde, après une mauvaise saison avec Manchester United (Crédit image : Getty Images)

On pense que United aimerait faire venir Mason Mount cet été, le milieu de terrain pouvant remplacer Sancho.

Sancho est évalué par Marché de transfert vaut 45 millions d’euros.

