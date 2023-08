Manchester United a laissé partir Mason Greenwood malgré la clôture de l’affaire pénale

MANCHESTER, Angleterre (AP) – Manchester United a déclaré lundi que Mason Greenwood quitterait le club malgré une enquête criminelle sur une éventuelle tentative de viol clôturée par les procureurs il y a six mois.

L’attaquant anglais de 21 ans n’a pas joué pour United depuis janvier 2022 et son avenir est resté incertain lors de la propre enquête du club.

« Toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent les difficultés avec lui pour reprendre sa carrière à Manchester United », a déclaré le club dans un communiqué. « Il a donc été mutuellement convenu qu’il serait plus approprié pour lui de le faire loin d’Old Trafford, et nous allons maintenant travailler avec Mason pour atteindre ce résultat. »

Greenwood a déclaré que c’était « la meilleure décision pour nous tous… de poursuivre ma carrière de footballeur loin d’Old Trafford, où ma présence ne sera pas une distraction pour le club ».

Greenwood avait été impliqué dans un comportement de contrôle et de coercition et d’agression concernant une jeune femme après la mise en ligne d’images et de vidéos.

Les procureurs en Angleterre ont clos leur dossier en février et l’enquête de United s’est poursuivie.

« Tout au long, nous avons pris en compte les souhaits, les droits et le point de vue de la victime présumée ainsi que les normes et les valeurs du club, et avons cherché à rassembler autant d’informations et de contexte que possible », a déclaré United.

Greenwood a déclaré qu’il « n’avait pas fait les choses dont j’étais accusé ».

Il a ajouté: « Cependant, j’accepte pleinement d’avoir commis des erreurs dans ma relation et j’assume ma part de responsabilité dans les situations qui ont conduit à la publication sur les réseaux sociaux. J’ai l’intention d’être un meilleur footballeur, mais surtout un bon père, une meilleure personne, et d’utiliser mes talents de manière positive sur et en dehors du terrain. »

___

Football AP : https://apnews.com/hub/soccer

The Associated Press