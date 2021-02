Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a connu une fin amère à son 100e match de Premier League en charge, affirmant que son équipe avait reçu un coup de pied dans les dents lors d’un match nul 3-3 avec Everton samedi.

La forme de la ligue à l’extérieur de United a été exceptionnelle cette saison, mais de simples erreurs indignes des prétendants au titre ont conduit à quatre défaites à Old Trafford, plus récemment un revers 2-1 contre Sheffield United.

United a pris les devants 2-0 contre les Toffees, mais la défense amateur a permis aux visiteurs d’éliminer le déficit puis d’arracher un match nul avec le dernier coup de pied du match de Dominic Calvert-Lewin après avoir de nouveau pris du retard.

Le résultat a entamé les espoirs de United, deuxième, de remporter son premier titre de champion depuis 2013, car il leur a laissé deux points derrière le leader Manchester City, qui a deux matchs en main.

Solskjaer a réagi avec une touche de défi en louant le score prolifique de son équipe, mais ne pouvait ignorer la déception d’avoir à se contenter d’un match nul qui avait le goût d’une défaite.

« Nous méritions de gagner le match, mais c’est le football pour vous, vous devez tenter votre chance et ne pouvez pas concéder à chaque tir », a déclaré Solskjaer.

« En première mi-temps, je n’ai pas senti que nous avons particulièrement bien joué, mais j’ai marqué deux buts fantastiques. Vous entrez à la pause 2-0 avec le sentiment que nous n’avons pas atteint ce que nous pouvions faire.

«Après 2-2, nous avons très bien joué puis le dernier coup de pied du ballon nous frappe dans les dents et nous rentrons chez nous déçus.

« Nous devons nous concentrer sur l’amélioration en tant qu’équipe. Nous marquons plus de buts, créons des occasions et vous sentiez que vous avez dominé le match et que vous auriez dû le gagner. »





Les malheurs de United ont été aggravés par une blessure à la cuisse du milieu de terrain en forme Paul Pogba, qui a boité en première mi-temps après avoir semblé tirer quelque chose lors d’une simple passe.

« Cela ressemble à une blessure musculaire, donc nous devons juste le contrôler demain, passer un scanner et le soigner », a déclaré Solskjaer à MUTV. « J’espère qu’il récupérera rapidement. »

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, était ravi des efforts de son équipe et a souligné qu’ils dépassaient leur poids pour rester en lice pour une place parmi les quatre premiers.

« C’était comme une victoire, mais ce n’est qu’un point », a-t-il déclaré après que le résultat a amené son équipe au-dessus de Chelsea à la sixième place avec 37 points, trois points derrière Liverpool, quatrième, avec un match en main.

« Nous avons affronté l’un des meilleurs de la Premier League. Nous ne sommes pas au même niveau mais nous pouvons nous battre et rivaliser avec nos qualités. Je suis fier de mon équipe.

« Nous l’avons mérité, même si nous étions timides en première mi-temps. Nous avons joué avec plus de courage en seconde période. Nous avons attaqué et poussé en avant. A la fin, nous méritions d’avoir un point. »