Ed Woodward dit que les progrès réalisés par Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer « sont clairs ».

United a perdu le rythme en Premier League et se situe à 14 points du leader Manchester City après le match nul 0-0 de mercredi avec Crystal Palace.

Mais s’exprimant alors que le club publiait ses derniers résultats financiers jeudi – qui comprenaient des revenus en baisse de 7% d’une année sur l’autre à 281,8 millions de livres sterling et un bénéfice en baisse de 7% à 33,6 millions de livres sterling – Woodward a donné un soutien supplémentaire au Norvégien.

« Alors que nous approchons d’une année complète depuis notre dernier match avec les supporters à Old Trafford, nous réfléchissons à une période de 12 mois extrêmement difficile pour le football et la société dans son ensemble », a déclaré Woodward.

«Le déploiement rapide des vaccins au Royaume-Uni et au-delà nous donne la certitude que nous sommes maintenant sur la voie de la normalité, y compris le retour des supporters dans les stades.

«Bien que la perturbation de nos opérations reste importante, nous sommes heureux de la formidable résilience dont le club a fait preuve pendant la pandémie, étayée par le dévouement de notre personnel et la force de nos activités commerciales.

« On nous a rappelé l’importance du football en tant que source de communauté, de divertissement et de fierté pour les fans du monde entier, alors même qu’ils nous ont cruellement manqué à Old Trafford.

« Les progrès réalisés par Ole et les joueurs cette saison sont clairs et notre académie florissante et notre équipe féminine ajoutent également à l’optimisme que nous ressentons pour l’avenir sur et en dehors du terrain. »