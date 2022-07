Manchester United a expliqué quel attribut spécial Christian Eriksen a apporté au club

Par Josh Barker









L’ancienne star de Manchester United, Wes Brown, a expliqué aux Red Devils quel attribut clé Christian Eriksen a apporté au club.

Le Danois était un agent libre après avoir passé six mois en prêt avec l’équipe de Premier League Brentford, après son retour au football à la suite de son effondrement à l’Euro 2020.

Eriksen avait l’air aussi vif que jamais pour les abeilles. En 11 sorties pour l’équipe de Thomas Frank, il a pu marquer un but et fournir quatre passes décisives, jouant un rôle clé dans Brentford en évitant une bataille de relégation lors de leur première saison en Premier League.

Après avoir prouvé qu’il est toujours au sommet de son art, Eriksen a suscité un intérêt décent pour ses services cet été.

Son ancien club Tottenham était lié, mais Manchester United a remporté la course pour le milieu de terrain.

United a confirmé la semaine dernière qu’Eriksen avait signé un contrat de trois ans, le gardant au club jusqu’en 2025.

Eriksen devrait ajouter une certaine profondeur de qualité à l’équipe de United, offrant une couverture dans quelques positions.

En plus de cela, Wes Brown est d’avis qu’Eriksen a la capacité de faire progresser tout le monde :

“Il a l’expérience [to play in attacking midfield or deeper]”, a déclaré Brown. “On sait tous qu’il joue un peu plus haut, là où Bruno [Fernandes] joue, mais finalement nous ne savons pas encore ce que pense le manager. Peut-il jouer ailleurs ? Le fait est que nous avons cette rotation maintenant.

«Il fait en sorte que l’équipe se sente mieux et il fait en sorte que tout le monde intensifie son jeu. Lorsque vous obtenez de bons joueurs, vous devez améliorer votre propre jeu si vous voulez jouer. Eriksen est le joueur qui a la qualité pour faire faire ça aux autres.

“Il a beaucoup d’expérience et quand on l’a vu jouer, même son premier passage en Premier League avec Tottenham, il a été excellent.”

Cet article a été édité par

Ben Browning.