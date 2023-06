Manchester United a donné un nouvel élan à la chasse aux attaquants, malgré la candidature du Bayern Munich pour Harry Kane: rapport

Manchester United donne la priorité à la signature d’un attaquant ce mercato estival, Harry Kane et Rasmus Hojlund étant tous deux présentés comme des arrivées potentielles à Old Trafford.

Et tandis que le Bayern Munich a offert 70 millions d’euros plus des add-ons pour Harry Kane, comme le rapporte L’athlétismeManchester United a en fait reçu un coup de pouce dans sa recherche d’un nouveau buteur.

Alors qu’il ne reste qu’un an sur son contrat actuel, Kane est disponible, mais uniquement à ce que Tottenham Hotspur considère comme le bon prix. Ne voulant pas entamer de longues et prolongées négociations pour le joueur de 29 ans, United cherche également ailleurs sur le marché.

L’attaquant danois Rasmus Hojlund est un autre nom lié aux Red Devils, mais l’homme de l’Atalanta n’a que 20 ans et n’est pas complètement prolifique – il a réussi 10 buts en 34 apparitions la saison dernière. On a le sentiment que le joueur doit encore améliorer sa finition et sa tête, et qu’il est encore loin de ses meilleures années.

Cependant, les derniers développements autour de Victor Osimhen sont positifs pour l’équipe d’Erik ten Hag, avec Gazzetta dello Sport rapportant que Naples a rejeté une offre de 100 millions d’euros du PSG pour l’avant-centre nigérian.

Le président des champions de Serie A, Aurelio De Laurentiis, estimerait cependant Osimhen à environ le double de ce montant rejeté, ce qui signifie qu’il ne sera pas bon marché.

Quoi qu’il en soit, le point de vente italien suggère qu’une vente aux enchères pourrait être déclenchée à la suite de l’échec de l’offre du PSG, Liverpool et Newcastle United étant également prêts à rejoindre Manchester United dans la course pour le joueur de 24 ans qui a terminé meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 26 buts, aider Napoli à obtenir son premier Scudetto en plus de 30 ans.

