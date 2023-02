Manchester United à dix tient bon pour battre Crystal Palace

Manchester United, dix joueurs, a réalisé une performance audacieuse pour battre Crystal Palace 2-1 en Premier League à Old Trafford samedi soir.

Les hôtes avaient le contrôle avant que Casemiro ne soit expulsé dans le 70e minute, et un but de Jeffrey Schlupp six minutes plus tard ont créé des 15 dernières minutes nerveuses.

Fernandes a donné l’avantage à United

Bruno Fernandes a donné l’avantage à United à la septième minute depuis le point de penalty après que le centre de Marcus Rashford ait frappé le bras de Will Huges qui était levé au-dessus de sa tête.

L’équipe locale a joué un football fluide dès le début pour le plus grand plaisir de son fidèle soutien.

Wout Weghorst a failli marquer 2-0 minutes plus tard mais le gardien du Palace Vincent Guaita a fait un arrêt acrobatique pour contrer le Néerlandais.

Palace avait tenu United dans le match inverse il y a quinze jours grâce au superbe coup franc de Micheal Olise dans les arrêts de jeu.

Cependant, l’équipe de Patrick Vieira a semblé piétonne pendant la majorité de la première mi-temps et a clairement raté Wilfried Zaha car ils n’ont pas réussi à monter une attaque significative. Palace avait l’air bâclé, loin de son meilleur, montrant pourquoi ils ont été sans victoire lors de leurs cinq derniers matchs de championnat.

Les Red Devils n’avaient pas non plus gagné en Premier League depuis le derby de Manchester mi-janvier. L’équipe d’Eric ten Hag vole dans les compétitions de coupe nationales, atteint la finale de la coupe EFL, et est également dans les 16 derniers de la FA Cup.

Le plomb a doublé à l’heure

Peu après la pause, United a doublé son avance à la 62nd minute après que Rashford soit rentré chez lui après une merveilleuse interaction des hôtes.

Le remplaçant Alejandro Garnacho combiné avec Casemiro puis Luke Shaw dont le centre bas a été terminé avec aplomb par Rashford.

Carton rouge pour Casemiro

Ce qui ressemblait à une victoire confortable a rapidement pris une mauvaise tournure pour United. Casemiro a été expulsé dans les années 70e minute après que les rediffusions de VAR aient suggéré que le Brésilien avait enroulé ses mains sur le cou de Hughes à la suite d’une bagarre.

Palace en a profité pour que Schlupp fasse 2-1 après le coup manqué de Cheick Doucoure. L’équipe visiteuse a poussé pour égaliser mais United a tenu bon pour trois points cruciaux.

Cette victoire voit United grimper à la troisième place avec 42 points en 21 matchs, mais ten Hag serait déçu de perdre Casmeiro.

Le milieu de terrain a été en grande forme cette saison et avec Christian Eriksen blessé, United devra voir ses prochains matchs contre Leeds United (deux fois) et Leicester City en Premier League avant que leur général de milieu de terrain ne revienne pour la finale de la Coupe EFL contre Newcastle. Uni.

Crédit photo : IMAGO / PA Images