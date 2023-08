Manchester United a déclaré avoir commis une erreur de Mason Mount qui nuirait à Casemiro

On a dit à Manchester United qu’il avait commis une énorme erreur en signant Mason Mount et non James Maddison.

C’est le verdict de l’ex-star des Diables Rouges, Paul Parker, qui a également insisté sur le fait que Casemiro aurait préféré jouer avec Maddison.

3 Mount a connu un début de vie difficile à United Crédit : Getty

United a déboursé 60 millions de livres sterling pour Mount depuis Chelsea après avoir clairement fait savoir aux Blues qu’il ne voulait pas signer de nouveau contrat.

Mais cela n’a pas été un début de vie heureux à Old Trafford pour le joueur de 24 ans, qui a depuis été mis à l’écart en raison d’une blessure.

Parler à parieursParker estime que United a peut-être commis une erreur en signant Mount.

« Manchester United aurait dû dépenser l’argent de Mason Mount pour James Maddison », a-t-il déclaré.

« Je n’ai jamais été trop sûr de Maddison à cause de son tempérament et il subit de nombreuses blessures. Ses performances jusqu’à présent suggèrent que Maddison aurait été le bon joueur à acheter. »

«Personnellement, je n’étais pas derrière l’achat de Mount. Il n’est pas ce dont Manchester United a besoin.

« Ils avaient besoin de quelqu’un qui vienne et soit comme Eriksen. Maddison est comme Eriksen quand il était à Tottenham.

« Un joueur merveilleux à regarder. L’un des meilleurs joueurs étrangers venus en Premier League ces derniers temps. L’un des meilleurs joueurs européens. »

3 Maddison a bien commencé sa vie aux Spurs Crédit : Getty

3 Mais Mount n’a pas encore marqué ni aidé pour United

Maddison a rejoint Tottenham pour 20 millions de livres sterling de moins que les honoraires de Mount et a eu un impact instantané, marquant un but et enregistrant deux passes décisives en trois apparitions pour les Spurs.

L’ancienne star de Leicester est davantage considérée comme un meneur de jeu que Mount, dont le rythme de travail et l’industrie sont sans doute ses meilleurs traits.

Mais le manque d’équilibre a gêné Casemiro, a soutenu Parker, et que le Brésilien aurait préféré jouer avec Maddison.

« Il manque à Casemiro quelqu’un à côté de lui qui puisse passer le ballon », a ajouté l’ancien arrière latéral.

« Le ballon n’est pas passé. Il est distribué à moindre coût.

« Il y a quelqu’un à Mount qui court beaucoup et quelqu’un à Fernandes qui est irrégulier et affiche sa frustration et lève les mains en l’air plutôt que de reculer. »