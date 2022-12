Manchester United a battu Burnley ; Charlton Athletic Stun Brighton

Marcus Rashford de Manchester United, troisième à droite, est assailli par ses coéquipiers après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors du match de football du 4e tour de la coupe de la Ligue anglaise entre Manchester United et Burnley, à Old Trafford à Manchester, en Angleterre, le mercredi 21 décembre 2022. ( Photo AP/Dave Thompson)