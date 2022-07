Manchester United 4-0 Liverpool: les débuts d’Erik ten Hag évalués | Nouvelles du football

Après que Manchester United ait battu ses rivaux Liverpool 4-0 à Bangkok, Sky Sports analyse les débuts d’Erik ten Hag, comment ses joueurs se sont adaptés à ses méthodes et ce que la performance a dit sur la saison à venir…

Dix méthodes Hag portent déjà leurs fruits

Même avant la rafale de trois buts de Manchester United en première mi-temps, il était clair que les principes qu’Erik ten Hag avait méticuleusement percés dans ses joueurs tout au long de la pré-saison – réaction plus nette, sécurité dans la transition, confiance sur le ballon et cohésion sans lui – avaient été pris à bord.

Il y avait une fermeture éclair dans le jeu de Manchester United, une faim dans leur pressing mais, surtout, cela a été affiché par une équipe unie plutôt que par des individus creusant leurs propres sillons. Cela a fait une montre convaincante.

Voir les méthodes d’entraînement se traduire si facilement dans des situations de match si tôt dans son mandat aura réconforté le Néerlandais, malgré son insistance à minimiser l’importance du résultat.

Une victoire 4-0 sur Liverpool à Bangkok ne comptera pour rien si United se retourne lorsque les équipes se rencontrent en Premier League à Old Trafford le 22 août, mais cela n’enlève rien au fait que les points positifs étaient nombreux.

Avec une pré-saison sous la direction d’un nouveau manager axée principalement sur le conditionnement physique et tactique et sur le fait d’amener les joueurs à croire en vos principes et votre philosophie, les joueurs de United ont bien marqué. Maintenant, avec l’étape australienne de la tournée à venir et avec la saison de Premier League à l’horizon, Ten Hag exigera de la cohérence.

Sancho la réponse aux problèmes de Man Utd à droite?

Jadon Sancho viré lors du premier match de Man Utd à Bengkok





Pendant si longtemps, Manchester United a manqué d’équilibre en raison d’une pénurie d’attaquants à l’aise sur la droite d’attaque.

L’arrivée de Jadon Sancho la saison dernière semblait être la solution. Mais un départ décevant à son retour en Angleterre a finalement vu Sancho reculer vers la gauche alors que Marcus Rashford luttait pour la forme et la forme physique.

Il a été question d’une décision de l’attaquant droit de l’Ajax Antony pour combler le vide, mais la performance prometteuse de Sancho en première mi-temps lors de la victoire 4-0 de mardi contre Liverpool pourrait modifier les priorités de United sur le marché des transferts.

Il faut mentionner que c’est la pré-saison et que Sancho était confronté à une défense affaiblie de Liverpool, Jurgen Klopp préférant commencer le match avec ses jeunes. Mais le joueur de 22 ans semblait à l’aise sur ce côté droit et était beaucoup plus confiant dans son jeu global.

Cela était évident lorsqu’il a ouvert le score après 13 minutes avec une finition calme à une occasion où il avait dérivé sur le côté gauche. La fluidité dans les trois premiers est susceptible d’être un élément clé du jeu de United sous Ten Hag cette saison.

Le jeu de liaison de Sancho a été largement amélioré et il se combinait bien avec Diogo Dalot se chevauchant de l’arrière latéral – pas une option qui était toujours facilement disponible pour l’attaquant anglais lorsqu’il jouait sur le flanc droit la saison dernière avec Aaron Wan-Bissaka. Signer un autre arrière droit pour rivaliser avec Dalot sera la clé pour s’assurer que quiconque joue sur l’aile droite a les outils pour être une menace cette saison plutôt que de s’isoler.

Ten Hag espère que Sancho pourra répéter et améliorer cette performance lorsque les jeux deviendront compétitifs, car il a peu d’autres options viables à droite.

La seconde venue de Martial

Anthony Martial a ajouté le troisième de United avec un brillant effort en solo à la 33e minute





Le départ d’Anthony Martial en prêt à Séville en janvier a fait l’unanimité parmi les fidèles de Manchester United.

Ses débuts grisants à Manchester, soutenus par ce superbe but en solo contre Liverpool, n’étaient plus qu’un lointain souvenir alors qu’il partait pour l’Espagne.

Tout comme tant de ceux qui avaient enfilé le célèbre maillot rouge dans les années post-Ferguson, une abondance de talents et de potentiel ne s’est pas concrétisée à United de manière cohérente, et le consensus était que le moment était venu pour le club de couper leur pertes.

La décision a semblé être justifiée par le fait que Martial n’a marqué qu’un seul but pendant son séjour au club de la Liga, autant qu’il en avait réussi au cours de la première moitié de la saison à Old Trafford.

À 26 ans, le retour de Martial à Manchester a des allures de saloon de la dernière chance, une dernière occasion de rendre hommage à la confiance que le club lui a témoignée en le recrutant de Monaco. Après sept ans, le club est dans son droit d’exiger un retour plus constant sur son temps et son investissement.

Heureusement, la deuxième venue de Martial pourrait être meilleure que la première. Il y avait des nuances de son premier but emblématique de United en 2015, avec Liverpool une fois de plus le papier sur lequel le Français a écrit le début d’un nouveau chapitre de sa carrière.

Dans le style caractéristique de Martial, l’attaquant a dérivé sans effort dans la surface de Liverpool avant de relever délicatement le troisième but de United contre Alisson Becker.

C’était une finition, un but, qui a évoqué toutes les émotions de sa toute première fois sous les couleurs de United, mais cette fois la patience dont il jouissait autrefois a été remplacée par un délai à respecter.

Comment Malacia s’est-il comporté à ses débuts?

La signature estivale de Tyrell Malacia a fait sa première apparition pour Man Utd





Ce fut une première sortie difficile pour Tyrell Malacia pour montrer ce qu’il est aux fans de Manchester United.

Il est entré en jeu à la mi-temps alors que Ten Hag a apporté 10 changements à son onze de départ, faisant appel à un mélange de joueurs de l’académie et de l’équipe dans des conditions humides à Bangkok.

Un manque de familiarité dans la nouvelle équipe de United a ralenti le jeu en seconde période, mais l’international néerlandais a tout de même montré un aperçu de sa promesse.

Ten Hag décrit le joueur de 22 ans comme “l’arrière moderne”, tandis que Malacia a promis d’apporter “une bonne défense, des passes décisives et de l’énergie” à United cette saison.

Son arrivée signale probablement une sortie pour Alex Telles, qui a été utilisé comme défenseur central contre Liverpool en l’absence de Harry Maguire, blessé.

Telles a eu du mal à convaincre dans une position inconnue et a souvent été renfloué par le défenseur central Eric Bailly, qui a été nommé homme du match sur le site Web de Manchester United après un retour impressionnant sur le côté.

Quels jeunes ont impressionné Ten Hag ?

Facundo Pellistri est félicité par Charlie Savage après avoir marqué le quatrième but de Man Utd contre Liverpool





Il y avait une chance pour certains des jeunes joueurs de United de montrer leur talent à Ten Hag en seconde période.

Charlie Savage, Zidane Iqbal, Facundo Pellistri et Amad Diallo ont tous été présentés alors que le Néerlandais effectuait 10 changements.

Savage, fils de Robbie, et Iqbal ont tenu bon au milieu de terrain contre Liverpool, qui pendant les 30 dernières minutes de la mi-temps a joué ce qui était presque une équipe à pleine puissance. Le duo a fait ses débuts seniors ensemble contre les Young Boys en Ligue des champions à Old Trafford la saison dernière sous Ralf Rangnick et espère obtenir plus de minutes en équipe première sous Ten Hag cette saison.

Iqbal, déjà international à part entière pour l’Irak, a présenté sa gamme de passes et de dribbles tandis que Savage a produit une performance composée et a bien gardé le ballon.

Pellistri et Amad se sont bien combinés pour le quatrième but, trouvant un moyen par Andrew Robertson et Virgil van Dijk de mettre le match au lit. L’Uruguayen a eu une touche de chance avec sa finition, le ballon sortant de son talon avant de couper le poteau en entrant.

Ten Hag est réputé pour avoir ensanglanté les joueurs de l’académie après son record à l’Ajax, ce qui encouragera ce dernier lot d’espoirs de United pour le reste de la saison.

Shola Shoretire et Alvaro Fernandez n’ont pas rejoint l’équipe pour la tournée de pré-saison, car ils devraient partir en prêt cette saison.

Pendant ce temps, Alejandro Garnacho, Hannibal Mejbri et Ethan Laird étaient des remplaçants inutilisés à Bangkok. Ils sont tous sûrs de jouer un rôle dans les jeux restants.

Quelle est la prochaine étape pour Man Utd et Liverpool?

La tournée de pré-saison de Manchester United les emmène en Australie, où ils affronteront Melbourne Victory à Melbourne vendredi à 11h05, Crystal Palace à Melbourne mardi à 11h10 et Aston Villa à Perth le 23 juillet à 10h45.