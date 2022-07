Manchester United 4-0 Liverpool: l’ère Erik ten Hag commence en beauté à Bangkok | Nouvelles du football

Erik ten Hag a connu un début de vie de rêve en tant que manager de Manchester United avec une victoire catégorique 4-0 en pré-saison sur son rival affaibli Liverpool en Thaïlande.

United s’est déchaîné contre une équipe de Liverpool extrêmement peu familière, avec la conduite rauque de Jadon Sancho, un lob fabuleux de Fred et un effort d’échappée d’Anthony Martial assurant une avance inattaquable de trois buts à la pause.

Liverpool, qui a commencé le match avec cinq adolescents et n’a pas présenté les gros frappeurs Mohamed Salah, Virgil van Dijk, ou la signature estivale Darwin Nunez, jusqu’à la 61e minute, s’est laissé trop de terrain pour rattraper United, qui a mis le sceau sur la victoire encourageante avec une brillante quatrième fin de Facundo Pellistri.

Le mandat de Ten Hag n’en est peut-être qu’à ses balbutiements, et cette performance a presque certainement été aidée par la sélection de l’équipe de Jurgen Klopp, mais avec les nombreux points positifs pour Manchester United, il y a lieu d’être optimiste à l’aube de cette nouvelle ère.

Rampant United se déchaîne contre Liverpool

United et Liverpool ont tous deux contribué à un départ frénétiquement divertissant devant des milliers de fans en attente au stade Rajamangala de Bangkok, et il n’a fallu que 13 minutes pour le but décisif, Sancho tirant dans le coin inférieur après avoir sauté sur le mauvais contrôle d’Isaac Mabaya.

Fred célèbre son but contre Liverpool à Bangkok





Le jeune de Liverpool, Luke Chambers, a eu deux bouchées au niveau de Liverpool avant que Luis Diaz ne siffle un tir à quelques centimètres de large au milieu d’une rafale d’activité devant le but de United, mais ce serait l’équipe de Ten Hag qui a doublé son avance à la demi-heure comme Fred. nonchalamment cotisé à partir de 18 mètres sur sa botte droite défavorisée.

Klopp a effectué 10 changements sur le terrain à la demi-heure, mais deux sont rapidement devenus trois, Martial marquant son retour de son prêt à Séville avec un brillant but en solo qui l’a vu filer dans la zone de Liverpool et tirer sur Alisson Becker.

Anthony Martial célèbre après avoir marqué lors du match amical de pré-saison entre Liverpool et Manchester United au stade Rajamangala le 12 juillet 2022 à Bangkok





Liverpool s’est stabilisé mais n’a pas été en mesure de capitaliser sur les 10 modifications de United à la mi-temps et n’a obtenu une réponse qu’à la 70e minute lorsque Nunez a piqué les paumes du gardien Tom Heaton, qui avait remplacé David de Gea blessé quelques instants plus tôt.

Avec un Liverpool XI plus fort et plus familier sur le terrain, United s’est préparé à un assaut tardif mais a étouffé tout espoir d’un retour dans l’œuf à 13 minutes du moment où Pellistri s’est enfui, combiné avec Amad Diallo, et a caressé un quatrième au fin d’un comptoir époustouflant.

Ten Hag : Il ne faut pas surestimer le résultat

Le manager de Man Utd, Erik ten Hag, s’adressant à MUTV : “Je sais que nous avons de bons joueurs, maintenant nous devons construire une équipe. Je suis content du premier match.

« Cela prendra beaucoup de temps [to get this team playing my way]. J’ai vu beaucoup d’erreurs aujourd’hui. Soyons honnêtes, Liverpool joue dans trois équipes, ils n’étaient pas à leur meilleur.

“Il ne faut pas surestimer ce résultat, mais j’ai quand même vu de très bonnes choses. Nous avons beaucoup de créativité et de vitesse à l’avant. Comme je l’ai dit, nous avons du potentiel.

“Je pense que c’était une équipe avec un super esprit et nous savons que nous venons de commencer. La presse, nous avons fait des erreurs, mais nous avons aussi créé des occasions avec la presse.”