Manchester United 4-0 Liverpool: Jurgen Klopp accepte les erreurs commises par les Reds tandis qu’Erik Ten Hag loue la bravoure de son équipe | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a admis qu’il n’y avait aucun moyen de se cacher du score après la défaite 4-0 de son équipe contre Manchester United, mais a insisté sur le fait qu’il y avait des points positifs à tirer du match de pré-saison.

Erik ten Hag a pris un départ fantastique lors de son premier match à la tête de United et bien qu’il ne s’agisse que d’un match amical à Bangkok, ses joueurs tireront confiance de leur victoire complète sur leurs rivaux, grâce aux buts de Jadon Sancho, Fred , Anthony Martial et Facundo Pellistri.

Liverpool, qui a commencé le match avec cinq adolescents et n’a pas présenté Mohamed Salah, Virgil van Dijk ou la signature estivale Darwin Nunez jusqu’à la 61e minute, a eu de bons moments mais a été puni pour des erreurs qui ont souligné son manque d’entraînement.

“Le résultat est là, donc nous devons l’accepter”, a déclaré Klopp. “Mais bien sûr, je pense qu’il est clair que nous aurions également pu marquer nos buts. Cela aurait alors été un match encore plus spectaculaire.

Jurgen Klopp donne son avis après la défaite 4-0 de Liverpool contre Manchester United en Thaïlande.



“Les buts que nous avons donnés à United, nous avons presque obtenu des passes décisives, pour être honnête. Mais ils ont utilisé les occasions et c’est comme ça. Mais j’ai aussi vu beaucoup de très bonnes choses de mon équipe. Le match est évidemment venu un peu tôt pour nous et quelques-uns de nos joueurs.

“Il était assez clair où nous avons commis des erreurs, mais vous devez continuer à jouer et c’est ce que nous avons fait et nous aurions pu marquer trois ou quatre dans les cinq dernières minutes – mais nous ne l’avons pas fait et c’est de notre faute. Ambiance géniale, bienvenue fantastique, organisation vraiment, vraiment bonne. Mais résultat non.”

Klopp était réticent à analyser les performances individuelles des nouvelles recrues Nunez – qui souffrait d’ampoules – et Fabio Carvalho compte tenu de leur manque de temps d’entraînement avec leurs nouveaux coéquipiers.

Image:

Fred célèbre son but contre Liverpool à Bangkok





Cependant, compte tenu du contexte, il a repéré des moments de qualité de son côté qui l’ont encouragé Liverpool est sur la bonne voie pour retrouver la forme qui les a vus gagner deux coupes et se rapprocher dans deux autres compétitions la saison dernière.

“Je comprends que nous devons parler de [the new signings] mais pour nous, cela n’a aucun sens”, a déclaré Klopp. “Fabio est ici pour huit jours et Darwin pour trois jours. Il a d’énormes ampoules aux pieds. Nous avons tous vécu cela dans notre vie et cela ne semble pas différent pour un footballeur professionnel – c’est vraiment douloureux. Mais c’est la situation.

“J’ai vu beaucoup de bonnes situations, de bonnes performances par moments mais pas de cohérence. Nous étions parfois pressés, parfois trop haut mais avec la façon dont Man Utd a défendu dans un système de marquage d’hommes, surtout au milieu de terrain, nous avons perdu les balles dans le mauvais moment, ont donné les balles et ils ont terminé les situations. C’était la chose évidente que nous devions améliorer, même si nous avions gagné 4-0.

“Ce n’est que le début de la pré-saison et maintenant nous continuons.

“Je pense que United a eu une semaine d’entraînement de plus avec le groupe central, ce genre de choses. Je ne veux rien enlever à United en ce moment, ils ont très bien fait. Mais nous avons vu dans les moments où nous avons montré des aperçus de notre football normal, nous étions immédiatement dangereux. Certaines situations étaient assez bizarres que nous n’ayons pas marqué, deux fois le poteau et tout ce genre de choses, mais c’est comme ça.

Image:

Facundo Pellistri est félicité par Charlie Savage après avoir marqué le quatrième but de Man Utd contre Liverpool





“Le football est un jeu de résultats, nous l’avons accepté il y a longtemps et nous l’acceptons ce soir.

“Les 30 minutes que nous avons données aux garçons étaient suffisantes. Je pense que certains d’entre eux auraient été heureux si nous les avions retirés après 20 ! Rien de ce que vous faites à l’entraînement ces quelques jours ne vous prépare pour un match de football. Vous devez vous habituer à à nouveau.

“Si nous parlons complètement du match sans le résultat, nous avons beaucoup de bonnes choses à dire sur mon équipe. Mais si nous le faisons comme il se doit, sans oublier le résultat, nous devons considérer que nous avons perdu 4-0 et plus ça ne s’est pas trop bien passé parce qu’on a fait des erreurs. C’est normal. Mais il faut en payer le prix.”

Ten Hag fait l’éloge de Man Utd “courageux et proactif”

Erik ten Hag et Bruno Fernandes remportent la Bangkok Century Cup après avoir battu Liverpool 4-0 au stade Rajamangala.



Ten Hag a été encouragé de voir le travail qu’il avait fait avec son équipe de Manchester United sur le terrain d’entraînement se traduire sur le terrain contre Liverpool lors de la raclée 4-0.

Mais il a également estimé que United avait commis des erreurs contre Liverpool à Bangkok et était clair qu’ils étaient loin de l’article fini, disant à MUTV qu’il était important “de ne pas surestimer ce résultat”.

“L’expérience de l’équipe, avec le cœur que nous avons joué”, a déclaré Ten Hag. “Nous sommes très courageux, proactifs. J’étais très heureux de voir que nous transférions ce que nous avions formé au cours des deux dernières semaines. Alors, bravo. Nous avons fait notre premier pas. Et maintenant, nous devons continuer.

“Nous avons beaucoup à faire. Vous voyez, Liverpool est une équipe brillante. Quand vous faites des erreurs en défense, vous êtes battu. Nous avons eu des situations. Nous n’avons pas bien agi. Et immédiatement, ils ont tellement de vitesse qu’ils jouent, donc nous avons concédé trois, quatre, cinq très bonnes occasions contre. Nous avons donc beaucoup de travail à faire.”