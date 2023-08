Manchester United 3-2 Nottingham Forest EN DIRECT : Fernandes marque un penalty pour compléter un retour passionnant pour les Red Devils à Old Trafford

Suivez toute l’action comme Manchester United espère une performance améliorée quand la forêt de Nottingham visite cet après-midi.

Les Red Devils ont trois points lors de leurs deux premiers matches de Premier League, mais ont connu des difficultés lors des deux matches.

Ils ont battu les Wolves avec une victoire 1-0 avant d’être humiliés 2-0 par Tottenham et le public local sera impatient de voir une amélioration ici.

Pendant ce temps, Forest compte également trois points lors de ses deux premiers matches de championnat et a été compétitif dans les deux.

Les hommes de Steve Cooper arriveront à Old Trafford avec la certitude de pouvoir obtenir un résultat et mettre plus de pression dès le début sur Erik ten Hag.

Commentaire en direct : Diffusion du site Web talkSPORT ICI, via l’application ICI.

Diffusion du site Web talkSPORT ICI, via l’application ICI. Man United XI : Onana, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Antony, Rashford, Martial.

Onana, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Antony, Rashford, Martial. Sous-marins : Henderson, Fernandez, Lindelof, Maguire, Gore, Pellistri, McTominay, Garnacho, Sancho.

Henderson, Fernandez, Lindelof, Maguire, Gore, Pellistri, McTominay, Garnacho, Sancho. Forêt de Nottingham XI : Turner, Aurier, Worrall, Boly, McKenna, Aina, Yates, Danilo, Gibbs-White, Johnson, Awoniyi.

Turner, Aurier, Worrall, Boly, McKenna, Aina, Yates, Danilo, Gibbs-White, Johnson, Awoniyi. Sous-marins : Horvath, Williams, Kouyaté, Bois, Niakhate, Elanga, Freuler, Montiel, Ui-Jo

Suivez notre blog de match en direct ci-dessous pour des mises à jour régulières…