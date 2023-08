Manchester United 3-2 Nottingham Forest (26 août 2023) Analyse du match

Bruno Fernandes a remporté une victoire de retour 3-2 pour Manchester United sur penalty après que les hôtes ont concédé deux fois dans les cinq premières minutes contre Nottingham Forest lors d’un affrontement déchirant en Premier League à Old Trafford samedi.

Le public local a été stupéfait après deux minutes lorsque Taiwo Awoniyi a couru pour donner l’avantage à Forest et incrédule deux minutes plus tard lorsque Willy Boly, non marqué, a dirigé dans une seconde.

Christian Eriksen a amorcé le retour après 17 minutes en touchant le centre de Marcus Rashford, mais malgré toute la pression de United, Forest représentait toujours une menace substantielle.

Casemiro a égalisé à bout portant à la 52e minute et Forest a été réduit à 10 hommes lorsque Joe Worrall a reçu un carton rouge pour avoir fait tomber Fernandes en dehors de la surface.

Dix minutes plus tard, Rashford est tombé dans la surface après un léger contact de Danilo et Fernandes est intervenu pour battre le gardien américain Matt Turner sur penalty et sceller la deuxième victoire de United de la saison.

Battu par Tottenham Hotspur le week-end précédent après avoir eu du mal à devancer Wolverhampton Wanderers lors de leur match d’ouverture, United était en désarroi dès le début contre Forest.

Mais ils ont répondu de manière déterminée pour remporter un match de Premier League à Old Trafford avec deux buts d’avance pour la troisième fois seulement. Même si c’était loin d’être convaincant face à un Forest entreprenant qui méritait mieux.

La menace d’Awoniyi lors de la contre-attaque n’a mis que deux minutes à se manifester lorsque, sur un corner de United, un dégagement a été saisi par Awoniyi qui a envoyé le ballon devant Rashford dans le rond central et s’est enfui pour dépasser André Onana.

Ce faisant, Awoniyi est devenu le premier joueur de Forest à marquer lors de sept apparitions successives en Premier League.

La défense de United était également invisible pour le deuxième but de Forest alors que Boly avait droit à un espace de tête dans le filet.

Piqué au vif, Fernandes a réalisé un arrêt de Turner mais Forest n’a pas dégagé le ballon et Rashford a battu Sèrge Aurier et a centré à ras de terre pour qu’Eriksen commence la récupération.

Forest aurait pu restaurer son avance de deux buts juste avant la mi-temps, mais le tir exceptionnel de Morgan Gibbs-White a frappé Awoniyi.

L’égalisation de United a été bien travaillée. Rashford a réussi un coup franc et Fernandes a dirigé le ballon vers Casemiro qui a rattrapé l’absence d’un gardien précédent.

Presque inévitablement, Fernandes a fourni le vainqueur, même si cela a été difficile pour Forest qui a eu des chances de marquer un point dans 13 minutes nerveuses du temps additionnel.