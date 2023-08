Manchester United 3-1 Lens (5 août 2023) Analyse du match

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United est revenu de l’arrière pour battre Lens 3-1 lors d’un match amical de pré-saison à Old Trafford samedi.

L’équipe française a pris les devants en première mi-temps lorsque Florian Sotoca a marqué André Onana — fait ses débuts à domicile après son déménagement estival de InterMilan — avec un lob audacieux à 50 mètres.

United a perdu trois de ses quatre matchs lors de sa tournée aux États-Unis, mais les buts de Marcus Rashford, Antony et Casemiro en seconde période ont permis à l’équipe d’Erik ten Hag d’enregistrer une victoire avant son match d’ouverture en Premier League contre loups le 14 août.

Ten Hag, qui emmènera un autre XI à Dublin pour affronter l’Athletic Club dimanche, a choisi une équipe solide qui comprenait de nouvelles recrues Onana et Mason Mount, ainsi que Casemiro, Bruno Fernandes et Rashford.

La dernière recrue, Rasmus Hojlund, a été dévoilée sur le terrain avant le coup d’envoi après United conclu un accord avec Atalanta d’une valeur de 64 millions de livres sterling (82 millions de dollars) plus 8 millions de livres sterling supplémentaires.

L’attaquant danois a regardé depuis les tribunes alors que Sotoca profitait d’une passe mal placée de Diogo Dalot pour ébrécher Onana juste à l’intérieur de la moitié de terrain de United.

Rashford a égalisé avec son premier but de l’été après avoir réussi la passe d’Antony avant que le Brésilien ne mette United devant, terminant une chance créée par Alejandro Garnacho.

Casemiro a complété le retour de United avec le troisième but, même s’il n’en savait pas grand-chose. Le coup franc de Luke Shaw depuis la gauche était dirigé vers le but par Rashford, seulement pour qu’il frappe Casemiro et se retrouve dans le filet.