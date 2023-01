Manchester United 3 – 1 Lecture

Un sublime doublé de Casemiro faisait partie d’une grande influence brésilienne qui a aidé à diriger Manchester United vers le cinquième tour de la FA Cup en battant Reading 3-1 à Old Trafford.

L’équipe d’Erik ten Hag a dominé tout au long du match alors que sa récente période de bonne forme se poursuivait, bien qu’elle n’ait pas réussi à trouver un moyen de dépasser une défense engagée des Royals – les visiteurs dirigés par l’ancien milieu de terrain de United Paul Ince – en première mi-temps.

Il s’est avéré que le jeu avait besoin d’une pincée de magie brésilienne alors que Casemiro, Antony et Fred ont aidé à guider Man Utd. Ils ont également enregistré une 11e victoire consécutive à domicile toutes compétitions confondues.

Le milieu de terrain Casemiro a marqué deux fois peu après la pause. Antony a choisi son coéquipier avec une passe de classe mondiale pour le premier match (54) avant qu’une passe décisive de Fred ne permette à l’ancien madrilène de frapper à la maison le deuxième trois minutes plus tard.

Fred (66 ans) a ensuite ajouté son propre nom à la feuille de match avec une délicieuse finition au premier poteau. Cela s’est produit une minute après que l’ancien attaquant de Liverpool Andy Carroll (65 ans) a été expulsé pour une deuxième infraction réservable, après avoir lancé un défi tardif et maladroit sur Casemiro.

Reading a repoussé un but en fin de match grâce à la tête libre d’Amadou Salif Mbengue (72e), mais le seul vrai coup dur pour les hôtes a été une blessure à la cheville du milieu de terrain Christian Eriksen.

Ten Hag, qui doit faire face à un calendrier chargé le mois prochain avec huit matches en février, dit qu’il est “difficile” de donner un diagnostic, mais le milieu de terrain sera évalué au cours des prochaines 24 heures.

United rejoint désormais Manchester City, Tottenham et Leeds au cinquième tour, le tirage au sort étant effectué lundi soir.

Comment Man Utd a vu Reading

Man Utd a bien commencé contre ses adversaires du championnat et a eu trois ouvertures en 15 minutes. La signature de janvier Wout Weghorst a vu son coup soigné bloqué, avant qu’Eriksen n’envoie un coup franc juste à côté. Ensuite, Marcus Rashford a vu son coup franc remporté bien sauvé par Joe Lumley.

Antony a également semblé brillant en première mi-temps, mais n’a pu envoyer aucun de ses efforts de curling sur la cible. L’ailier a mis en place Bruno Fernandes, mais il a également enroulé un effort juste après le poteau. Les deux se sont à nouveau enchaînés juste après la demi-heure, mais Fernandes a traîné un tir bien large.

Nouvelles de l’équipe Man Utd a apporté un changement par rapport à sa victoire en milieu de semaine contre Nottingham Forest lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao. Harry Maguire est revenu à l’action, entrant dans le camp pour Lisandro Martinez.

Reading a effectué deux changements après avoir perdu 4-0 contre Stoke samedi dernier. Andy Carroll et Lucas Joao ont remplacé Tyrese Fornah et Yakou Meite à l’avant.

Rashford pensait qu’il avait renvoyé United peu de temps après, faisant passer le ballon au-dessus de la ligne sous un angle serré, mais VAR est intervenu pour l’exclure du hors-jeu. Weghorst était le coupable, à côté d’un genou alors qu’il hochait la tête avec une balle en boucle pour l’arrivée de Rashford.

Reading est presque entré dans la pause 1-0 devant. Tyrell Malacia a été surpris en train de flâner sur le ballon par le skipper des Royals Junior Hoilett, qui a pressé le jeune arrière latéral de faire une passe. Cependant, le tir éraflé de Hoilett a été sauvé par David de Gea.

Man Utd a finalement fait la percée peu de temps après la pause avec un doublé rapide de Casemiro. Le premier l’a vu superbement mis en place par Antony, l’ailier passant devant un défenseur avant de lancer le ballon dans le canal pour son coéquipier. Ce fut ensuite une délicieuse finition dinkée du milieu de terrain, prise avec une réelle habileté.

Trois minutes plus tard, et un autre moment de qualité de Casemiro. Le remplaçant nouvellement introduit, Fred, a laissé le ballon à son compatriote brésilien, qui a eu tout le temps de préparer son tir avant d’envoyer un coup de foudre à Lumley. Il a fallu une déviation sur le chemin qui a peut-être pris le gardien de but à contre-pied, mais c’était néanmoins un autre beau but.

La soirée de Reading est allée de mal en pis avec le carton rouge de Carroll entre les deuxième et troisième buts. Ayant déjà été averti plus tôt dans le match, le leader s’est lancé dans un défi téméraire sur Casemiro au milieu de terrain – un défi d’attaquant – avant de recevoir un deuxième carton jaune.

Et il n’a pas fallu longtemps à United pour en ajouter un troisième. Fernandes a trouvé Fred au premier poteau, avant que le milieu de terrain ne passe à la maison devant Lumley alors que les hôtes menaçaient de se déchaîner à Old Trafford.

Reading a reçu une bouée de sauvetage lorsqu’ils ont retiré un but juste après la marque des 70 minutes. C’était un but qui aurait agacé Ten Hag avec Mbengue autorisé à travers la défense à hocher la tête avec une tête libre.

Cependant, c’était la seule véritable frayeur que Reading a pu rassembler alors que Man Utd se dirigeait vers les 16 derniers.

Man Utd vs Leeds confirmé pour le 8 février Le match de Premier League reporté de Man Utd contre Leeds aura désormais lieu le 8 février à Old Trafford après que les deux équipes se soient qualifiées pour le cinquième tour de la FA Cup.

Joueur du match – Antoine

Zinny Boswell de Sky Sports :

Antony a provoqué beaucoup de colère depuis sa signature pour Manchester United. Le showboating de l’ailier brésilien et son prix gonflé en ont fait une cible facile.

Mais après un début de carrière frustrant à Old Trafford, le joueur de 22 ans commence lentement à montrer pourquoi Erik ten Hag insistait tant pour l’amener à Manchester.

“Je pense qu’il grandit”, a déclaré Ten Hag TVI. “Nous voulons qu’il soit plus dynamique, variable et direct. Aujourd’hui, c’était une belle passe pour le premier but.

“Nous sommes satisfaits de son amélioration en ce moment. Il y a un gros potentiel en lui et il doit le développer tous les jours.”

Antony, qui a marqué six buts pour United cette saison, a montré sa menace en tant que créateur contre les Royals.

L’ancien ailier de l’Ajax, qui a coûté 86 millions de livres sterling cet été, a créé plus d’occasions que quiconque sur le terrain d’Old Trafford et a préparé son coéquipier brésilien Casemiro pour le premier match avec une règle à calcul.

Les fans de United peuvent s’attendre à des soirées plus frustrantes avec Antony, mais il apporte un équilibre indispensable à leur attaque déséquilibrée sur l’aile droite et est un atout hors de possession.

Ten Hag a lancé le gant à Antony pour prouver que les sceptiques avaient tort et devenir une figure clé de sa reconstruction à Old Trafford.

Ten Hag : Nous sommes ici pour les trophées, nous construisons

Le manager de Man Utd, Erik ten Hag, à ITV Sport :

“Les 60 premières minutes ont été vraiment bonnes. Nous avons totalement dominé. Nous étions composés avec de bons moments. En première mi-temps, nous avons eu de bonnes opportunités. Je ne sais pas pourquoi le [Marcus Rashford] le but a été refusé.

“Nous sommes ici pour les trophées mais nous avons un long chemin à parcourir. Nous construisons.”

Sur Casemiro : “Nous savons que c’est un grand joueur. Au milieu de terrain de Madrid avec Kroos et Modric, c’était génial. Je pense qu’il est capable, vous voyez offensivement, il aime ça. Ce que j’aime, c’est le football dynamique avec des variations, de nombreux changements de position.”

Sur Antoine : “Je pense qu’il grandit. Nous voulons qu’il soit plus dynamique, variable et direct. Aujourd’hui, c’était une belle passe pour le premier but.

“Nous sommes satisfaits de son amélioration en ce moment. Il y a un gros potentiel en lui et il doit le développer tous les jours.”

Éloge de Casemiro: une énorme signature pour Man Utd

Roy Keane de Sky Sports sur ITV Sport :

“Il a été une énorme signature. Au cours des dernières années pour Man Utd, en particulier au milieu du parc, il leur manquait un joueur de qualité avec une grande personnalité, un gars avec un peu de présence.

“C’est un joueur de grande qualité. Nous le voyons semaine après semaine. Il affecte les matchs.

“Avant de venir, il y avait cette perception qu’il était un milieu de terrain assis parce qu’il travaillait avec différents joueurs du Real Madrid, des joueurs plus offensifs, mais nous voyons maintenant au cours des derniers mois qu’il a tellement de qualité à l’avenir en termes de la passe finale et il marque des buts, en plus d’être très, très bon défensivement.

“Une énorme signature pour Man Utd et une grande personnalité, dont Man Utd avait besoin.”

Harry Maguire s’adressant à ITV Sport :

“Il a été ce pour quoi il a été amené, c’est un joueur phénoménal et il l’a été tout au long de sa carrière.

“Il a amélioré l’équipe, le moral et c’est formidable de l’avoir.”

Maguire : Je dois tenter ma chance quand ils se présentent Le capitaine de Man Utd, Harry Maguire, s’adressant à ITV : “Je me suis occupé de moi, je pense que cela fait deux semaines et demie depuis mon dernier départ. J’ai travaillé dur à l’entraînement. “Les gars ont bien joué, alors quand j’en ai l’occasion, je dois la saisir et m’assurer que nous gagnons. “C’était agréable d’être là-bas et d’aider les gars, et je suis prêt quand l’occasion se présentera. “J’ai 29 ans et je n’ai jamais occupé ce poste dans ma carrière. C’est un poste auquel je ne veux pas m’habituer. “Nous savons que dans ce club, nous avons besoin de compétition pour les places, nous avons les meilleurs défenseurs centraux dans ce club. Je pense que nous aurons tous besoin de nous jusqu’à la fin de la saison.”

Ince: Ref ne pouvait pas attendre pour sortir sa carte pour Carroll

Responsable de la lecture Paul Ince à ITV Sport :

“Vous devez avoir un plan. Vous savez que lorsque vous venez à Old Trafford, vous devez jouer votre chance. Vous devez jouer votre chance pour obtenir quelque chose de ce match. Pour entrer à 0-0 [at half-time] nous a donné une chance. Mais on leur a donné un but, un mauvais marquage à Casemiro et c’est un but magnifique.

“Ça a été long de revenir ici, mais ce n’était pas à propos de la réaction [from the Man Utd fans], il s’agit de nos fans qui ont voyagé ici. J’espère que nos fans en sont fiers.”

Sur le carton rouge d’Andy Carroll: “Si vous regardez le premier, ce n’était pas vraiment une faute. Le juge de touche n’a pas signalé, les joueurs s’éloignent et l’arbitre a hâte de sortir son carton.

“Une fois que vous avez été réservé, vous ne pouvez pas relever ces défis, mais l’arbitre a hâte de sortir sa carte. C’est médiocre.”

