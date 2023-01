Manchester United 3 – 1 Everton

Manchester United a battu Everton 3-1 au troisième tour d’un match nul divertissant de la FA Cup à Old Trafford alors que Conor Coady a marqué pour les deux équipes.

Coady avait égalisé pour l’équipe de Frank Lampard, annulant le premier but d’Antony après avoir profité d’une erreur bizarre de David de Gea dans le but de Manchester United. Mais le défenseur a mis le ballon devant son propre gardien de but en seconde période.

Everton est venu près d’un deuxième égaliseur mais Dominic Calvert-Lewin s’est vu refuser un but pour hors-jeu dans la préparation. Au lieu de cela, il a été laissé au joueur du match Marcus Rashford de garantir la victoire avec une pénalité de temps d’arrêt après une faute sur Alejandro Garnacho.

L’attention d’Everton revient sur la bataille de relégation de la Premier League, tandis que la poussée du trophée d’Erik ten Tag se poursuit. C’est sept victoires consécutives pour United.

Notes des joueurs Homme Utd: De Gea (5), Dalot (6), Varane (7), Shaw (7), Malacia (7), Casemiro (7), Eriksen (6), Fernandes (6), Antony (7), Rashford (8) , Martial (6). Sous-titres : Fred (6), Garnacho (6), Martinez (7), McTominay (6), Maguire (6). Éverton : Pickford (6), Coleman (5), Godfrey (5), Coady (6), Tarkowski (6), Mykolenko (6), Onana (6), Gana (6), Iwobi (6), Gray (7), Maupay (5). Sous-titres : Doucouré (5), Calvert-Lewin (7), Gordon (6), McNeil (6). Homme du match: Marcus Rashford

Comment Man Utd a battu Everton

United n’aurait pas pu espérer un meilleur départ, les trois premiers se combinant avec brio pour le premier but. Anthony Martial a bien tenu le ballon pour nourrir Rashford et l’attaquant anglais a dépassé son marqueur avant de trouver Antony se précipitant au second poteau.

Image:

Antony célèbre après avoir marqué le premier but contre Everton





L’écriture était sur le mur pour Everton à ce moment-là étant donné que l’équipe de Ten Hag n’avait pas concédé lors de leurs quatre matchs précédents depuis la Coupe du monde, mais l’erreur de De Gea a changé cela de façon curieuse lorsqu’il était inexplicablement incapable de gérer le centre de Neal Maupay.

C’était si le gardien de but de United n’appréciait pas qu’il puisse utiliser ses mains alors qu’il s’appuyait contre le poteau et, lorsqu’il s’est retrouvé dans une embrouille, Coady a été le plus rapide à réagir – l’ancien défenseur de Liverpool savourant sans aucun doute son but au Stretford End .

Pour être juste envers Everton, Demarai Gray avait averti de la menace avec un tir à longue distance qui a frappé le premier poteau juste avant leur but, mais c’était l’équipe locale qui faisait la majeure partie de la poussée et il fallait un arrêt intelligent de Jordan Pickford pour garder Martial en tête-à-tête.

Nouvelles de l’équipe Erik ten Hag a apporté quatre modifications au Manchester United équipe qui a battu Bournemouth 3-0 mardi. Diogo Dalot, Raphael Varane et Tyrell Malacia ont été nommés dans les quatre derniers, Luke Shaw revenant à l’arrière central après avoir impressionné dans son rôle habituel d’arrière latéral mardi. L’autre changement a été Antony, qui est revenu pour prendre la place de Donny van de Beek, blessé. Harry Maguire, Victor Lindelof et Aaron Wan-Bissaka sont tous tombés sur le banc. Frank Lampard a apporté quatre modifications à son Everton côté et a recommencé à jouer cinq à l’arrière après les luttes défensives de mardi contre Brighton. Ben Godfrey est revenu dans la formation de départ ce soir au poste d’arrière central, tandis que Seamus Coleman est entré à l’arrière droit pour Nathan Patterson, blessé. Amadou Onana a été inclus au centre du milieu de terrain après avoir purgé une suspension d’un match, tandis que Neal Maupay a remplacé Dominic Calvert-Lewin à l’avant.

Christian Eriksen a lancé un tir juste au-dessus du coin supérieur du filet mais Everton, enhardi par son égalisation, s’est installé dans le match et menaçait de répéter le match nul qu’il avait pu obtenir contre Manchester City lors de son précédent match à l’extérieur.

Mais la seconde mi-temps n’a pas suivi le chemin de Lampard. Tout d’abord, Alex Iwobi s’est tourné la cheville dans un défi avec Tyrell Malacia et a été étiré. Puis vint le deuxième de United. Rashford a battu Seamus Coleman sur la gauche et Coady n’a pu que détourner le centre dans son propre filet.

“Everton a beaucoup de mauvais joueurs” Roy Keane parlant sur ITV : «Ils ont beaucoup de mauvais joueurs, Everton, de très mauvais joueurs. Je regarde le groupe de joueurs. Je ne suis même pas sûr que certains d’entre eux soient à la hauteur des normes de la Premier League, sans parler d’Everton. Il y a donc d’énormes problèmes pour Frank.

Ce fut un effort fougueux des Toffees jusqu’à la fin et il y avait des opportunités. Diogo Dalot a dégagé la tentative de Vitaliy Mykolenko près de la ligne de but et il y a eu des célébrations folles à l’extérieur peu après lorsque les fans pensaient qu’ils avaient le deuxième.

Calvert-Lewin, en tant que remplaçant, a bien fait de détourner le centre méchant de Gray dans le filet à bout portant, mais l’ailier était juste hors-jeu dans la préparation. Tout espoir d’égalisation tardive a disparu lorsque Garnacho a été renversé par Ben Godfrey. Rashford converti. Partie gagnée.

Joueur du match : Marcus Rashford

Il a été obligé d’attendre à cette occasion, mais le penalty de Rashford qu’il a marqué devant son coéquipier anglais Pickford signifie qu’il a maintenant marqué lors de cinq matches consécutifs depuis son retour de la Coupe du monde. C’est peut-être maintenant la meilleure forme de sa carrière.

Rashford avait été annoncé comme le joueur du match avant même de trouver le filet. Il était l’homme qui était l’architecte des deux buts précédents de United, fournissant la passe décisive à Antony et le centre que Coady a mis dans son propre filet. Il s’amuse.

Et après?

celui de Manchester United le prochain match est à domicile contre l’équipe de League One Charlton en quart de finale de la Coupe Carabao mardi – coup d’envoi à 20h.

United accueille alors ses rivaux Manchester City en Premier League le samedi 14 janvier – coup d’envoi à 12h30.

d’Everton le prochain match est à domicile contre d’autres lutteurs de Premier League Southampton lors d’un affrontement crucial de haut niveau le samedi 14 janvier – coup d’envoi à 15 heures.