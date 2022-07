Manchester United 3 – 1 C Palace

Anthony Martial a produit une performance accrocheuse alors qu’il en marquait un et en faisait un autre pour aider Man Utd à balayer Crystal Palace 3-1 au MCG.

Dans une autre performance de qualité et à un rythme élevé sur l’un des plus beaux terrains du monde, United a maintenu son début de pré-saison à 100% avec Martial à nouveau sur la cible après avoir marqué lors de ses deux victoires précédentes contre Melbourne Victory et Liverpool.

Le Français a d’abord pris le centre de Diogo Dalot et a terminé intelligemment, avec le débutant complet Tyrell Malacia impliqué dans la préparation, avant de jouer un rôle dans les deuxièmes instants de Marcus Rashford après la mi-temps grâce à une belle touche et passe.

Martial a ensuite fait le troisième de United, contre une équipe de Palace manquant un certain nombre de son équipe première, avec une première passe libérant Jadon Sancho à la pause, dont la puissante finition de l’ailier a mis le résultat hors de doute.

Quelques minutes après une série de changements pour les deux équipes, Joel Ward s’est dirigé vers une consolation pour les Eagles, mais ces remplacements ont tué l’élan des deux équipes et le carton rouge maladroit de Will Fish tard était le seul moment de note pour l’un ou l’autre dans les phases finales.

La seule autre grande déception de United est venue de la foule au MCG, avec le nom de Harry Maguire hué avant le coup d’envoi et tout au long des 45 premières minutes – mais le capitaine anglais a ignoré les critiques et a presque marqué avec un entraînement de 20 mètres en première mi-temps. .

Palais rafistolé surclassé par l’attaque de rythme de United

Wilfried Zaha, Christian Benteke et Cheikh Doucoure font partie des joueurs de Crystal Palace qui ont dû rester en Angleterre pour une variété de problèmes, et une équipe des Eagles en sous-effectif a été largement époustouflée par l’attaque au rythme de Manchester United au berceau du test de cricket.

Martial, Rashford et Sancho se sont montrés trop vifs pour la défense de Patrick Vieira avec chacun des trois premiers United sur la cible, tandis que Fred et Scott McTominay ont joué leur rôle dans une presse haute efficace, fournissant un écran défensif qui a gardé Palace campé dans sa propre moitié pendant de grandes parties du jeu.

Ten Hag sera ravi de la façon dont son équipe a opéré sans le ballon, mais avec lui, ils ont montré des signes de confiance et de cohésion rarement vus dans les équipes de United ces dernières années.

Ce n’est que la pré-saison, et Palace était décoloré en plus de ses problèmes de personnel, mais la manière du deuxième but de United trois minutes après la mi-temps en particulier était sans aucun doute encourageante.

Un ballon haut a été amorti par Martial avant de nourrir Sancho, qui l’a renvoyé sur son chemin dans la surface. Il a ensuite trouvé une course au bon moment depuis l’arrivée à la mi-temps de Donny van de Beek par-dessus son épaule droite, et le Néerlandais a préparé Rashford pour un tap-in avec tout le mouvement en quelques secondes.

C’était le deuxième but de Rashford en autant de matchs et lui et Martial ont joué avec le genre de liberté et de fanfaronnade qui leur ont fait cruellement défaut au cours des 12 derniers mois.

Le principal point positif de Vieira à Melbourne sera la performance du jeune ailier Malcolm Ebiowei, signé de Derby plus tôt ce mois-ci.

Il a fourni des problèmes à Malacia lorsqu’il a eu l’occasion de courir et a donné sa chance à Palace avant la pause, et malgré la qualité de Michael Olise, Eberechi Eze et Zaha à l’extérieur, il pourrait prouver à son nouveau manager qu’il peut les défier pour une place dans l’équipe première malgré n’aura pas 19 ans avant septembre.

Et après?

Manchester United se rendra ensuite à Perth pour affronter Aston Villa le 23 juillet; coup d’envoi 10h45.

Les joueurs de Crystal Palace qui sont restés en Angleterre affronteront Gillingham à Priestfield plus tard mardi ; coup d’envoi à 19 heures, avant que ceux d’Australie n’affrontent Leeds United vendredi; coup d’envoi à 11h05.