Manchester United 3-0 Crystal Palace (26 septembre 2023) Analyse du match

Casemiro a marqué un but et en a inscrit un autre alors que Manchester United, tenant du titre, a lancé sa défense en Coupe de la Ligue avec une victoire 3-0 à domicile contre son rival de haut niveau Crystal Palace au troisième tour à Old Trafford mardi.

Palace a perdu le gardien Dean Henderson, signé de United en août, après 19 minutes de ses débuts en club lorsqu’il a semblé se fatiguer la jambe droite après ce qui ressemblait à un long coup de pied simple.

Il a été remplacé par Sam Johnstone, un autre diplômé de l’académie de Manchester United, qui récupérait le ballon du filet deux minutes plus tard lorsque Diogo Dalot a coupé la ligne pour qu’Alejandro Garnacho balaye du pied droit.

Le milieu de terrain brésilien Casemiro, qui a connu une excellente soirée, a porté le score à 2-0 à la 27e lorsqu’il s’est levé dans la surface pour une tête en boucle dans le coin le plus éloigné du coin tournant de Mason Mount.

Anthony Martial a marqué le troisième à la 55e avec son premier but de la saison lorsqu’il a profité d’une mauvaise défense pour courir sur un centre de Casemiro au deuxième poteau et tirer devant Johnstone.

Ce match était le seul match de la soirée opposant deux clubs de haut niveau et ils se retrouveront en championnat à Old Trafford samedi.

Sofyan Amrabat, prêteur international marocain, a fait sa première titularisation pour United à l’arrière gauche après avoir rejoint la Fiorentina.

« Je pense que c’était une soirée parfaite », a déclaré le milieu défensif à la télévision Sky Sports.

« J’ai dit au manager que je jouais là où tu as besoin de moi, même si c’est comme un gardien de but, je joue là où je peux aider l’équipe. Aujourd’hui, j’étais arrière gauche mais j’avais un rôle un peu libre. »

Ailleurs, Wolverhampton Wanderers et Luton Town ont perdu face à des adversaires de division inférieure.

Les loups ont mené 2-0, puis ont perdu 3-2 contre Ipswich Town, un joueur de haut niveau du championnat, tandis que les nouveaux venus en Premier League, Luton, ont été battus 1-0 à Exeter City, du côté de League One.

Exeter a tenu bon avec 10 hommes après que Demetri Mitchell ait été expulsé pour un deuxième jaune cinq minutes après avoir marqué son but à la 83e minute.

Burnley de Vincent Kompany, sans victoire en Premier League jusqu’à présent cette saison, a battu Salford City, adversaire de la Ligue 2, 4-0 avec une équipe de deuxième rang.