Manchester United 3 – 0 Charlton

Un Manchester United très changé a remporté huit victoires consécutives dans toutes les compétitions en battant Charlton 3-0 à Old Trafford pour atteindre les demi-finales de la Coupe Carabao.

Le manager de United Erik ten Hag a effectué huit changements après la victoire de la FA Cup vendredi contre Everton et a donné au milieu de terrain de 17 ans Kobbie Mainoo ses débuts dès le début, mais cela n’a pas perturbé l’élan de son équipe alors que le remplaçant Marcus Rashford a poursuivi sa belle forme avec un retard. doublé (90, 94).

L’international anglais a maintenant marqué 15 buts cette saison et son impressionnante apparition l’a vu trouver le filet pour un sixième match consécutif – et un huitième match consécutif à Old Trafford. La belle frappe lointaine du gauche d’Antony avait auparavant donné l’avantage à United (21e).

Marcus Rashford montre une tête froide pour marquer le troisième but de Manchester United





Notes des joueurs Homme Utd: Heaton (7), Dalot (6), Maguire (7), Martinez (7), Malacia (6), McTominay (6), Fred (8), Antony (7), Mainoo (6), Garnacho (7), Elanga (6). Sous-titres : Wan-Bissaka (6), Eriksen (6), Rashford (8), Casemiro (7), Pellistri (7). Charton : Maynard-Brewer (7), Clare (6), Inniss (6), Ness (6), Sessegnon (6), Morgan (6), Dobson (7), Fraser (6), Rak-Sakyi (6), Leaburn (6), Blackett-Taylor (6). Sous-titres : O’Connell (6), Payne (6), Stockley (n/a), Henry (n/a). Joueur du match : Fred.

League One Charlton, qui a éliminé Brighton au tour précédent, a menacé d’égaliser en seconde période avant les buts de Rashford mais a manqué de qualité dans le dernier tiers alors que les hôtes ont remporté leur neuvième victoire consécutive à Old Trafford.

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe Carabao aura lieu après le match des huit derniers entre Southampton et Manchester City à St Mary’s mercredi, en direct sur Sports du ciel.

Comment Man Utd a atteint le dernier carré

United s’est seulement assuré de sa progression vers les quatre derniers alors que l’égalité se dirigeait vers le temps d’arrêt, mais cela aurait pu être plus convaincant pour les hôtes s’ils avaient saisi l’une des premières chances créées par le talent prodigieux Alejandro Garnacho.

L’Argentin a fait une ouverture pour Diogo Dalot après avoir coupé à l’intérieur de la ligne de démarcation, mais le défenseur s’est envolé d’une bonne position.

Garnacho a ensuite essayé à deux reprises d’y aller seul alors qu’il avait son marqueur Sean Clare sur un toast, coupant d’abord puis tirant un coup juste à côté avant qu’une course dans la surface de réparation ne se termine avec lui en trainant un tir large.

Nouvelles de l’équipe L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a effectué huit changements par rapport à l’équipe qui a battu Everton 3-1 au troisième tour de la FA Cup vendredi. L’arrière central Lisandro Martinez a débuté pour la première fois depuis qu’il a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine. Le gardien Tom Heaton est entré dans le XI et il y a eu un début pour le milieu de terrain de 17 ans Kobbie Mainoo. Le capitaine Harry Maguire, Scott McTominay, Fred, Anthony Elanga et Alejandro Garnacho ont également commencé. Les joueurs à faire place étaient David de Gea, Raphael Varane, Luke Shaw, Casemiro, Christian Eriksen, Marcus Rashford, Anthony Martial et le suspendu Bruno Fernandes. Le patron de Charlton, Dean Holden, a apporté un changement à l’équipe qui a battu Lincoln 2-1 en Ligue 1 samedi. Ce changement est intervenu dans le but, alors que Craig MacGillivray a été remplacé par Ashley Maynard-Brewer – qui a été le héros de la victoire des Addicks en 16e de tirs au but contre Brighton. Maynard-Brewer était absent le week-end en raison de protocoles de commotion cérébrale.

Mais c’est du droit que United a forgé son premier match à la 21e minute. Ils ont bien travaillé le ballon vers Antony, qui a fait de l’espace sur son pied gauche préféré, puis a envoyé un effort de curling devant Ashley Maynard-Brewer et dans le coin supérieur.

Les hôtes étaient à quelques centimètres de doubler leur avance 10 minutes avant la pause lorsque le coup franc de Fred de 30 mètres s’est écrasé sur un poteau, avec Maynard-Brewer un spectateur.

Charlton, rugi par 9 000 supporters itinérants et manager Dean Holden – un fan inconditionnel de United – s’était battu dur et avait apprécié sa meilleure période du match avant l’intervalle alors qu’Albie Morgan fouettait un coup franc large, puis Tom Heaton devait revendiquez le centre bas de Clare avec Corey Blackett-Taylor qui attend pour bondir.

Antony a donné l’avantage à Manchester United avec une superbe frappe du pied gauche en première mi-temps





Ils ont également bien commencé la seconde mi-temps et leur occasion en or est survenue 76 secondes après le redémarrage alors que Scott Fraser s’est accroché au coup de feu de Miles Leaburn mais a mis son tir du pied gauche par-dessus.

Anthony Elanga avait un but exclu pour un hors-jeu clair mais c’est Charlton qui a continué à faire pression sur ses illustres hôtes et, tel était leur impact, Ten Hag a présenté Rashford, Casemiro et Christian Eriksen à l’heure de jeu.

Ce trio expérimenté a aidé United à prendre le contrôle du match et ils ont créé des chances de tuer le match alors que Garnacho a apporté un arrêt en vol de Maynard-Brewer, qui s’est également baissé pour empêcher l’effort d’Eriksen.

United a finalement obtenu le deuxième qui a rendu le match sûr à la 90e minute alors que le débutant Facundo Pellistri a lancé Rashford et l’attaquant en forme a ajouté une seconde après avoir été joué par Casemiro.

Ten Hag: Man Utd progresse mais doit être plus clinique

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag : “La première demi-heure, j’étais assez content. J’étais moins content de ne pas être clinique devant le but, il faut être plus efficace là-bas car on s’est créé de bonnes occasions dans la première demi-heure.

“Nous aurions dû marquer plus en première mi-temps et en deuxième mi-temps, il y a eu un bon arrêt et quelques moments où nous avions besoin d’une passe supplémentaire, mais nous ne l’avons pas fait jusqu’à la fin, nous avons dû nous battre pour cela.

“Je ne pense pas qu’ils se soient créés de très bonnes occasions ouvertes, mais on ne sait jamais. Nous progressons après la trêve hivernale, c’est la troisième fois que nous gagnons 3-0, ce qui est bien mais nous devons être plus cliniques.”

Sur Marcus Rashford, Ten Hag a déclaré: “Je vous l’ai dit à plusieurs reprises, quand il se met en position, quand l’équipe le place dans les positions, dans les un contre un dans la surface, il marquera et c’est ce qu’il fait en ce moment.

“Donc, s’il reste concentré et continue à faire des efforts, il continuera à marquer.

“Ce que vous voyez maintenant avec Rashy, c’est assez évident, ce n’était pas au début de la saison mais maintenant il est au bon moment.”

Holden: Le score était dur

Dean Holden, directeur de Charlton : “Je suis fier de la performance et de la façon dont nous nous sommes montrés en tant que club de football sur et en dehors du terrain.

“Nous avons profité de notre chance dans les 20 premières minutes, mais quelle équipe n’a pas à faire cela en Premier League? Nous avons grandi dans le match.

“Nous avons eu une grande chance au début de la seconde période et je pensais que nous avions une bonne maîtrise du match, je me suis tourné vers ma gauche et Erik en amenait trois, Rashford, Casemiro et Eriksen.

“Pour être honnête, je pensais que c’était un score difficile, mais je suis fier de la performance.

“Erik m’a invité dans son bureau après le match et il m’a parlé de la qualité de nos jeunes, ce qui me rend très fier.”

Analyse: Ten Hag prouve que Pep a raison alors que la reconstruction s’accélère

Dan Sansom de Sky Sports à Old Trafford :

26 février 2023.

C’est une date que les supporters de Manchester United auront inscrite dans leur agenda alors que la résurgence de leur équipe sous Erik ten Hag continue de s’accélérer. C’est peut-être prématuré, surtout avec Manchester City toujours dans la compétition, mais il faudrait une personne courageuse pour parier contre United en remportant la Carabao Cup le mois prochain.

Ils n’ont peut-être battu que Charlton, une équipe située au 12e rang du troisième niveau du football anglais, mais c’est maintenant huit victoires consécutives dans toutes les compétitions pour l’équipe de Ten Hag. C’est neuf victoires d’affilée à Old Trafford. De manière inattendue, United s’est entraîné dans la course au titre de Premier League ces dernières semaines et reste en vie dans trois compétitions de coupe.

Erik ten Hag a remporté 20 de ses 27 premiers matchs à la tête de Manchester United





Ten Hag a remporté six trophées avec l’Ajax, dont trois titres en Eredivisie. Mais diriger United vers la gloire de la Coupe Carabao lors de sa première campagne serait l’une de ses meilleures réalisations et ne devrait pas non plus être sous-estimé. Cela pourrait être le catalyseur d’argenterie plus importante. C’était, après tout, le premier grand honneur de Pep Guardiola en tant que manager de Manchester City. Il en a gagné huit autres depuis.

Un succès à Wembley renforcerait également la main de Ten Hag et servirait de rappel des progrès qu’il a réalisés depuis qu’il a pris en charge United l’été dernier. Son taux de victoire est impressionnant de 74% après 27 matchs – mieux que celui de Guardiola après le même nombre de matchs avec City – et ce malgré la perte de Ten Hag lors de ses deux premiers matches en août. Il a déjà fait de gros appels pendant son court règne. Jusqu’à présent, ils ont été justifiés.

Il reste encore un long chemin à parcourir dans cette saison sans précédent, mais sous la direction du Néerlandais méticuleux et sensé, United semble enfin capable de mettre fin à sa sécheresse de trophées de six ans.

“United revient”, a déclaré Guardiola en octobre. Après une série de 15 victoires en 18 matchs depuis une défaite 6-3 à l’Etihad, Ten Hag donne raison à son ancien collègue.

L’affrontement de samedi en Premier League entre les deux clubs de Manchester est désormais beaucoup plus difficile à appeler.

Analyse : l’adolescent Mainoo se défend à ses débuts

Dan Sansom de Sky Sports à Old Trafford :

Ce fut une énorme soirée pour le milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo, âgé de 17 ans, qui a fait ses débuts en équipe première en quart de finale de la Coupe Carabao.

L’adolescent né à Stockport est devenu le huitième joueur de United à faire ses débuts sous Ten Hag et le deuxième espoir de l’académie à être promu dans le football senior par le Néerlandais après l’attaquant Charlie McNeill.

L’adolescent Kobbie Mainoo a fait ses débuts à Manchester United contre Charlton à Old Trafford





Mainoo, qui faisait partie de l’équipe gagnante de la FA Youth Cup de United la saison dernière, a marqué lors d’un match amical contre Cadix pendant la pause de la Coupe du monde et a représenté l’Angleterre aux niveaux U17 et U18.

Il a tenu bon aux côtés de Scott McTominay et Fred avant son remplacement à la 60e minute et n’a pas eu peur de recevoir le ballon sous pression.

Le jeune a reçu à juste titre une ovation debout des supporters de United en quittant le terrain. Son avenir à Old Trafford pourrait être prometteur.

Quarts de finale de la Coupe Carabao

Mardi: Manchester United 3-0 Charlton

Mardi: Newcastle 2-0 Leicester

Mercredi: Forêt de Nottingham contre les loups – coup d’envoi 19h45

Mercredi: Southampton contre Manchester City – coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

Et après?

dimanche 22 janvier 16h00



Coup d’envoi 16h30





Manchester United retour à l’action de Premier League à 12h30 samedi lorsqu’ils affronteront des rivaux Manchester City à Old Trafford.

Le côté d’Erik ten Hag se rend ensuite à Palais de cristal à 20h le mercredi avant un affrontement alléchant avec Arsenal à 16h30 le 22 janvier, en direct sur Sports du ciel.

À la prochaine pour Charlton est un match à domicile contre Barnsley en Ligue 1 à 15h samedi avant un déplacement à Peterborough à la même heure le 21 janvier.