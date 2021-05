Manchester United 2-4 Liverpool: Notes des joueurs alors que Trent Alexander-Arnold et Roberto Firmino brillent | Actualités du football

Liverpool a maintenu ses espoirs de qualification en Ligue des champions avec une victoire passionnante 4-2 contre Manchester United à Old Trafford. Mais comment avons-nous noté les joueurs?

MANCHESTER UNITED

Dean Henderson – 6

Commencé avec confiance, bloquant courageusement un centre de Trent Alexander-Arnold et effectuant un arrêt intelligent à une main de Diogo Jota, mais aurait peut-être dû faire mieux pour le troisième but de Liverpool, quand il a renversé le tir d’Alexander-Arnold sur le chemin de Roberto Firmino, et a réussi c’est trop facile pour Mohamed Salah de marquer leur quatrième.

Aaron Wan-Bissaka – 6

Une belle passe décisive pour le premier but de l’une des nombreuses incursions accrocheuses en avant dans les premiers stades. A eu des moments difficiles contre Jota et Andrew Robertson après cela, mais avait généralement l’air plus assuré que ses camarades défenseurs de United.

Victor Lindelof – 5

J’ai trouvé cela difficile sans le commandant Harry Maguire à ses côtés en défense centrale et a lutté avec la vitesse et le mouvement des trois premiers de Liverpool tout au long.

Eric Bailly – 5 ans

Repêché dans la ligne arrière de United à la place de Maguire blessé, mais a eu du mal à gérer le rythme et le pressage de Liverpool. Il a semblé avoir coûté une pénalité à son équipe lorsqu’il est entré fermement sur Nat Phillips en première mi-temps, mais la décision a été annulée à la suite d’un contrôle VAR. Remplacé tardivement par Nemanja Matic.

Luke Shaw – 5

Une performance inhabituellement médiocre de la part de l’arrière gauche, qui n’a pas réussi à contenir Alexander-Arnold tout au long et qui n’a pas non plus progressé autant que d’habitude. Partiellement coupable pour le troisième but de Liverpool lorsqu’il a rencontré des problèmes dans son propre troisième défensif, permettant aux visiteurs de bondir en avant.

Fred – 5

Comme Shaw, il a perdu négligemment la possession au fond du territoire de Manchester United lors de la préparation du troisième but de Liverpool. Il a ensuite commis une erreur similaire qui a permis à Jota de frapper le poteau peu de temps après. Remplacé par Mason Greenwood après seulement 63 minutes.

Image:

Bruno Fernandes et Paul Pogba de Manchester United semblent découragés après le quatrième but de Liverpool à Old Trafford



Paul Pogba – 6

A eu des moments brillants dans les premiers stades du match, envoyant une tête en boucle large et tirant un effort diagonal dans le filet latéral, mais a perdu de manière cruciale Firmino pour le deuxième but de Liverpool.

Scott McTominay – 6

Il a bien commencé, chargeant avec détermination depuis le milieu de terrain, mais a eu la chance de ne pas recevoir de deuxième carton jaune lorsqu’il a abattu le remplaçant Sadio Mane en seconde période.

Bruno Fernandes – 6

A marqué son 18e but de la saison en Premier League lorsque son tir a rebondi dans le filet de Phillips mais n’a pas influencé le match

Image:

Bruno Fernandes célèbre après avoir marqué contre Liverpool



Marcus Rashford – 6

Calme sur le flanc droit de Manchester United pendant la majeure partie de la soirée, mais a bien pris son but, accrochant la passe d’Edinson Cavani et tirant un tir bas dans le coin du filet, et s’est amélioré par la suite. Tirer une bonne chance large avec le dernier coup de pied du match.

Edinson Cavani – 5

Gâché une occasion de marquer tôt quand il a traîné large après la mauvaise passe d’Alisson. A reçu peu de services de la part de ses coéquipiers et a eu du mal à s’impliquer dans le match, mais a au moins contribué à la passe décisive pour le but de Rashford.

SUBS

Mason Greenwood – 7

Fait un impact accrocheur et a été malheureux de ne pas égaliser lorsque son tir bas a été dégagé de la ligne par Phillips.

Nemanja Matic – 5

Remplacé Bailly dans les dernières minutes et perdu la possession dans la préparation du quatrième but.

LIVERPOOL

Alisson – 6

Heureusement de ne pas être puni dès le début lorsqu’une passe relâchée est allée directement à Cavani, qui a tiré inutilement du bord de la surface de Liverpool. Pas en faute pour les buts de United mais sera déçu d’avoir concédé deux fois sur seulement trois tirs cadrés.

Trent Alexander-Arnold – 9

Une performance d’homme du match pour donner matière à réflexion à Gareth Southgate. Produit un centre typiquement précis pour établir le premier but de Firmino et a également joué un rôle important dans son deuxième. Son décès a été sublime partout et il a également remporté la possession plus de fois que quiconque.

Nat Phillips – 8

Son positionnement était médiocre lorsqu’il a détourné la frappe de Fernandes dans son propre filet pour le premier but, mais il a fait amende honorable en préparant le premier match de Jota avec un tir croisé bas après un corner. Également fait un dégagement crucial de la ligne de Greenwood en seconde période.

Image:

Nat Phillips et Pogba se battent pour le ballon à Old Trafford



Rhys Williams – 7

Comme Phillips, il a fait un bloc crucial de Greenwood. Le jeune a eu du mal à suivre le rythme de Rashford pour le deuxième but de United, mais il était assez solide dans l’ensemble.

Andrew Robertson – 7

Une performance typiquement énergique de l’arrière gauche, son industrie résumée par un moment de la première mi-temps où il est revenu au sprint pour déposséder Rashford et arrêter une contre-attaque de United après que son centre bas ait été coupé.

Thiago Alcantara – 7

A eu des moments accrocheurs sur le ballon, comme il le fait si souvent, mais a également contribué défensivement, réalisant un certain nombre de plaqués et d’interceptions importants alors que Liverpool gagnait la bataille au milieu de terrain.

Fabinho – 7

Aurait pu faire mieux pour l’ouverture de United, mais a montré son importance pour le milieu de terrain de Jurgen Klopp en protégeant avec diligence le couple d’arrière central recrue de Liverpool. A également aidé les visiteurs à construire des attaques avec sa distribution intelligente.

Georginio Wijnaldum – 7

Remplacé par Curtis Jones à la 74e minute, mais il a fait peu de mal avant cela. Sa répartition était précise – il a trouvé un coéquipier de Liverpool avec 37 de ses 39 passes – et il a également contribué défensivement.

Mohamed Salah – 8

Éclipsé par Jota et Firmino pendant une grande partie du match, mais a été une menace tout au long du match. De manière désintéressée, a créé une excellente chance pour Jota en seconde période et a superbement pris son 21e but en Premier League de la saison en temps d’arrêt.

Diogo Jota – 8

Préféré à Mane sur le côté gauche de l’attaque de Liverpool et a justifié son inclusion avec un but intelligemment pris, ramené à la maison après le tir croisé de Phillips et une performance globale animée. Doit avoir marqué une seconde, cependant, quand il a frappé le poteau de la passe de Salah.

Image:

Diogo Jota célèbre son égalité contre Manchester United



Roberto Firmino – 9

A choisi le bon moment pour marquer ses premiers buts depuis janvier. A bien pris son premier, laissant Pogba sur son dos et propulsant une tête imparable au-delà de Henderson, puis a réagi le plus rapidement pour convertir son deuxième après que le tir d’Alexander-Arnold ait été paré.

SUBS

Sadio Mane – 6

Il avait l’air animé après avoir quitté le banc mais n’a pas vraiment influencé le jeu.

Curtis Jones – 6

A fait bouger les choses pour les visiteurs au milieu de terrain.

Neco Williams – 6

Remis un camée tardif quand il a remplacé Salah.