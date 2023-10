Manchester United 2-3 Galatasaray (3 octobre 2023) Analyse du match

La misérable saison de Manchester United s’est poursuivie avec une défaite 3-2 à domicile contre Galatasaray mardi alors que Casemiro a été expulsé en accordant un penalty que l’équipe turque a raté avant de marquer le vainqueur pour laisser les hôtes en bas du groupe A de la Ligue des champions.

Cherchant à oublier une quatrième défaite de la saison en Premier League contre Crystal Palace samedi, United est sorti des pièges sous la pluie de Manchester, prenant l’avance à la 17e minute grâce à l’attaquant danois Rasmus Højlund.

Leur avantage n’a cependant duré que moins de six minutes puisque Wilfried Zaha, jouant contre son ancien club, a égalisé après une mauvaise défense des hôtes.

Après la pause, Højlund a brillamment profité d’une erreur du défenseur de Galatasaray Davinson Sanchez pour ramener United devant à la 67e minute, seulement pour que Kerem Akturkoglu égalise quatre minutes plus tard et assomme Old Trafford dans le silence.

Une erreur du gardien de United Andre Onana a forcé le milieu de terrain brésilien Casemiro à concéder un penalty, qui l’a vu expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune.

Mauro Icardi a laissé United se tirer d’affaire alors qu’il perçait son coup de pied large, mais l’Argentin s’est relevé et a marqué un bon vainqueur à neuf minutes de la fin pour envoyer Galatasaray au deuxième rang du groupe avec quatre points et laisser United sans but.

Mauro Icardi a marqué le but vainqueur de Galatasaray contre Manchester United peu de temps après avoir raté un penalty. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Le Bayern Munich est en tête avec six points en deux matches après une victoire 2-1 contre le FC Copenhague, troisième avec un point.

« Nos adversaires n’ont peut-être pas beaucoup de succès à l’extérieur, mais c’est une bonne équipe », a déclaré l’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk.

« Nous avons battu un énorme adversaire. C’est une semaine énorme pour le football turc et bien sûr pour nous. »

L’entraîneur de United, Erik ten Hag, a ajouté : « Les erreurs mentales que nous commettons, vous ne pouvez pas les permettre à ce niveau. Vous êtes puni. C’est difficile à contrôler.

« Nous sommes tous dans le même bateau. Nous menions deux fois et contrôlions le match. Nous attendons plus ensemble. »

De retour en Ligue des Champions après un an d’absence, United cherchait désespérément trois points après avoir perdu contre le Bayern lors de sa première rencontre dans le Groupe A, après avoir connu son pire début de campagne en championnat national depuis 1989-90.

En compétition européenne, ils voulaient également éviter de perdre un troisième match consécutif, ce qu’ils n’avaient plus fait depuis 2012-13.

La tête de balle de Hojlund, sur un centre précis de Marcus Rashford, n’aurait pas pu permettre aux hôtes de prendre un meilleur départ.

L’ancien ailier de Crystal Palace Zaha, qui n’a fait que quatre apparitions pour United entre 2013 et 2015, s’est vengé du club qui ne lui a pas donné une véritable chance, capitalisant sur la défense hésitante de Diogo Dalot avant de trouver le chemin des filets.

Après la pause, Højlund a continué sur sa lancée européenne avec un superbe but en solo mais, comme ce fut le cas à trois reprises lors de son premier match de groupe à Munich, United a concédé trop rapidement après avoir marqué sur un but d’Akturkoglu.

À 2-2, les supporters locaux croyaient toujours que leur équipe pouvait trouver le vainqueur, mais une défense plus lamentable a offert les trois points à l’équipe turque.

Le penalty d’Icardi était médiocre et a donné un coup de pouce à Old Trafford, mais une simple tête avant du défenseur Sanchez, dans sa propre moitié de terrain, a échappé à tout le monde en rouge et l’attaquant argentin s’est dégagé pour marquer son premier but en Ligue des champions depuis 2019.

Le coup de sifflet final a été accueilli par des scènes de célébration endiablées lors de la première victoire à l’extérieur de Galatasaray en Ligue des Champions depuis une décennie.

Les supporters de United ont quitté le terrain en se demandant quand leurs souffrances prendraient fin, après avoir vu leur équipe perdre six de ses 10 matches toutes compétitions confondues cette saison après avoir encaissé un total de 18 buts – le plus grand nombre à ce stade depuis 1966-67.