Manchester United 2-2 Tottenham : notes des joueurs sur le thème des autocorrections pour « Eric Dier »

Ceci est un article qui vous donnera les notes des joueurs de Tottenham Hotspur après leur match nul 2-2 à l’extérieur contre Manchester United à Old Trafford. C’était, en toute honnêteté, un très bon point même si Tottenham aurait probablement dû gagner.







Mais d’abord, Eric Dier a quitté le club et a désormais rejoint Harry Kane à Bayern Munich. Cela me rend un peu triste. Dier était à Tottenham Hotspur depuis près d’une décennie et était l’un des joueurs des Spurs les plus anciens du club après Hugo Lloris. Il faisait partie intégrante du tissu du club et l’un des visages les plus reconnaissables du côté des Spurs pendant une grande partie des dix dernières années.

Il a également joué au diable avec la correction automatique de mon téléphone et de mon ordinateur. « Dier » est un nom inhabituel qui, jusqu’à ce que j’entraîne le système de correction automatique, se transformerait immédiatement en toutes sortes de choses si je ne faisais pas attention lorsque j’écrivais des articles ou discutais avec mes amis. Certaines de ces corrections automatiques se sont retrouvées dans divers articles et tweets avant d’être signalées et corrigées. Je ne peux pas penser à un meilleur héritage pour Eric Dier que de consacrer un article sur les notes des joueurs en son honneur qui exprime ma frustration face au nombre de fois où j’ai dû revenir en arrière et m’assurer de ne pas avoir mal orthographié son nom de famille parce qu’un ordinateur l’avait pensé. était plus intelligent que moi.

Voici les notes de vos joueurs de Tottenham Hotspur pour le match nul 2-2 à Manchester City au thème des autocorrections pour Eric Dier. Et oui, ils sont tous apparus à un moment ou à un autre et parfois ils se sont sentis prémonitoires.

5 étoiles : Régime Eric

Aucun joueur de Tottenham Hotspur n’était tout à fait au niveau d’Eric Diet. (On pourrait dire que personne ne se régalait)

4 étoiles : Éric Diré

Cuti Romero (Communauté – 4.0) : Bon retour, mon pote. Il avait l’air un peu rouillé pour le premier but de United, mais il a grandi dans le match et a cogné une tête sur la barre transversale tardivement.

Rodrigo Bentancur (Communauté — 4.5) : Facilement le meilleur des trois milieux de terrain centraux de Tottenham ce jour-là. Il a très bien atteint son objectif et a finalement semblé pleinement en forme et en vitesse, ce qui était formidable à voir.

Richarlison (Communauté – 4.0) : Honnêtement, je pense qu’il est mon MOTM. Exceptionnel dans la presse, dangereux avec le ballon même lorsqu’il n’a obtenu que très peu de service, et a marqué un superbe but de la tête. Six buts sur sept… quand commence-t-on à le qualifier d’attaquant d’élite ?

Ange Postecoglou (Communauté — 4.0) : Obtenir un match nul à Old Trafford, même contre cette équipe de United, est difficile, surtout compte tenu des joueurs clés qu’il a éliminés dimanche. Les Spurs ont joué leur football et ça a fonctionné. J’aurais juste aimé qu’il n’ait pas laissé entendre par la suite que ses joueurs blessés faisaient passer le football avant leur propre bien-être et leur rétablissement.

3,5 étoiles : Eric Cerf

Guglielmo Vicario (Communauté — 3.5) : Marquez deux buts, mais les deux étaient plutôt imparables. Je n’avais pas grand-chose à faire autrement si nous sommes honnêtes.

Micky van de Ven (Communauté — 3,5) : Il m’a manqué, mais il s’est débarrassé de la rouille pendant une grande partie de ce match et a été battu défensivement à plusieurs reprises. Très solide sinon. Son rythme fait une telle différence dans la façon de jouer des Spurs. Remplacé par une crampe, il avait l’air épuisé (et ce n’est pas étonnant).

Destin Udogie (Communauté – 4.0) : Une grande partie des bonnes choses que les Spurs faisaient à l’avenir étaient dues au rythme de travail et au rythme d’Udogie, et il a essentiellement gardé Garnacho dans sa poche pendant tout le match. Cela dit, il a également mis une tête sur son propre poteau et a perdu McTominay pour une tête tardive. Il était apparemment l’un de ceux qui souffraient de maladie cette semaine, et dans l’ensemble, le bien l’emportait sur le mal.

Oliver Skipp (Communauté – 3.5) : Honnêtement, c’est probablement le meilleur match de Skippy pour nous toute la saison. Un excellent long ballon pour lâcher Timo (qu’il a dilapidé) et a également obtenu une passe décisive au hockey, même s’il était là plus pour presser de l’avant que pour être créatif. Écoutez – il ne pouvait pas, et ne peut pas, fournir la créativité qui manquait avec Maddison et Deki et étant donné que United l’a essentiellement ignoré au milieu de terrain, vous pourriez affirmer qu’il n’a pas vraiment profité de la liberté qu’il offrait, mais il a plutôt bien insisté. . Mais ce n’est pas pour ça qu’il était là. Il allait bien. Bon, même! J’étais plutôt content de lui ! Je pourrais probablement écrire un article entier sur Skipp ce match (je ne le ferai pas).

Pedro Porro (Communauté — 4.0) : Cela avait l’air fantastique pour l’avenir, mais c’était l’un des matchs où il manquait d’efficacité défensive. Je me suis endormi pour le premier but de United et j’ai été fumé par Rashford à plusieurs reprises. Sa prestation sur coup de pied arrêté était cependant exceptionnelle, en particulier le coin de la tête de Richy.

3 étoiles : Éric Dirt

Pierre-Emile Hojbjerg (Communauté — 3.0) : J’ai beaucoup couru dans un milieu de terrain semblable à un ouvrier industrieux, faisant des choses semblables à celles d’un ouvrier industrieux. J’ai également eu un tir qui s’est rapproché. je recherché qu’il soit plus passif et créatif, mais tu sais. Vous travaillez avec ce que vous avez. Dans l’ensemble, c’est un assez bon match.

Timo Werner (Communauté — 3.5) : En ce qui concerne les débuts, c’était plutôt bons étant donné qu’il a joué 17 minutes cette saison. Son tir est, euh, d’accord, nous connaissons l’histoire là-bas, mais sa première touche était parfois très bonne, il avait l’air d’une menace et a décroché une première passe décisive. Il est fondamentalement ce que nous espérions tous que Brennan Johnson soit. Donnez-lui le temps de s’habituer à ses coéquipiers et il pourra cuisiner.

2,5 étoiles : Eric Fibre

Bryan Gil (Communauté – 3.0) : “Alors, qu’est-ce que tu dirais que tu FAIS ici ?”

2 étoiles : Éric est décédé

Brennan Johnson (Communauté – 2,5) : La communauté se dispute déjà sur la performance de Brennan et la relie à sa trajectoire globale de carrière chez les Spurs. Je pense que c’est un jeune joueur avec un bon mouvement offensif et beaucoup de potentiel qui ne devrait probablement pas avoir autant de minutes qu’il le fait actuellement et qui a fait un mauvais match dimanche. Dans un monde parfait, il est actuellement un remplaçant d’impact. Ce n’est pas un monde parfait.

1 étoile : Éric Dirge

Aucun joueur de Tottenham n’était aussi mauvais qu’Eric Dirge.

Mémorial Eric Duet

Radu Dragusin, Emerson Royal

