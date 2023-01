Manchester United 2 – 1 Man City

Marcus Rashford a maintenu sa superbe séquence de buts pour compléter une incroyable victoire 2-1 pour Manchester United contre ses rivaux Manchester City à Old Trafford, ébranlant le défi du titre de Premier League de leurs voisins et peut-être en lançant l’un des leurs.

City semblait prêt à terminer des doubles de derby consécutifs contre United lorsque Jack Grealish est sorti du banc pour diriger les visiteurs devant (60).

Mais après qu’un contrôle VAR ait dégagé Rashford d’être hors-jeu dans la préparation de l’égalisation de Bruno Fernandes (78) – à la fureur des joueurs de City – l’Anglais a retourné le centre d’Alejandro Garnacho quatre minutes plus tard pour marquer pour une neuvième fois dans un ramer sur son terrain.

La raclée 6-3 de City contre United en octobre avait été un test de réalité meurtrier après une séquence de quatre victoires consécutives en Premier League, mais l’équipe d’Erik Ten Hag s’est considérablement développée depuis ces premiers jours et est maintenant troisième du tableau, juste un point derrière leurs rivaux locaux et six leaders Arsenal, avant le derby du nord de Londres dimanche.

C’est le deuxième résultat dommageable de la semaine pour Pep Guardiola, avec une défaite lors de son 500e match de haut vol en tant que manager quelques jours seulement après que son équipe se soit retirée de la Coupe Carabao à Southampton. Cela avait été une autre performance inférieure à la normale jusqu’au but de Grealish et, avec quatre points perdus en quatre matchs depuis le redémarrage après la Coupe du monde, leur match avec Tottenham jeudi ressemble à un autre crucial.

L’élan est certainement avec la moitié rouge de Manchester maintenant. United en a remporté neuf sur le spin dans toutes les compétitions, 12 de suite à domicile, et peut se rapprocher d’Arsenal lorsqu’il se rendra aux Emirats le week-end prochain, après un voyage à Crystal Palace mercredi. Pour les supporters qui sont restés pour célébrer, ils sentent que quelque chose de spécial se passe sous Ten Hag.

Comment Rashford a viré Man Utd pour une autre victoire à Old Trafford…

Guardiola avait critiqué son équipe pour avoir perdu sa concentration contre des équipes moins importantes cette saison, à la suite de récents dérapages à Southampton, Everton et Brentford, mais contre leurs principaux rivaux sur la grande scène de samedi, City manquait à nouveau de netteté.

Kyle Walker, Joao Cancelo et Manuel Akanji étaient parmi les joueurs à donner le ballon inutilement au début et City nerveux a été presque puni lorsque Bernardo Silva a égaré une passe au milieu de terrain pour déclencher un contre United qui a vu Fernandes tirer loin du deuxième poteau.

Nouvelles de l’équipe Man Utd a effectué neuf changements depuis la victoire de la Coupe Carabao en milieu de semaine contre Charlton, avec Luke Shaw commençant au centre du dos aux dépens de Harry Maguire et Anthony Martial aptes à jouer dès le départ.

Man City a effectué huit changements depuis sa défaite en Coupe Carabao contre Southampton, avec Erling Haaland et Phil Foden – buteurs du triplé dans le derby de Manchester à l’Etihad – commençant en attaque et Nathan Ake et Manuel Akanji en défense centrale.

Il y a eu un jeu plus erratique d’Ederson, qui est sorti précipitamment de sa zone à la 35e minute pour voir Rashford le prendre autour de lui. Walker a sauvé son gardien avec un blocage sur le tir au but de Rashford à cette occasion, mais l’attaquant en forme a de nouveau réussi quelques instants plus tard, cette fois dépassant son entraînement dans la zone avant de pousser un tir contre Ederson.

City avait près de 69% de possession de balle au cours de cette première mi-temps, mais n’a pas réussi à envoyer le ballon à Haaland pour tester le défenseur central improvisé Luke Shaw. Un entraînement ambitieux de Walker à partir de 35 mètres qui a dépassé le poteau juste avant le coup de sifflet de l’intervalle était aussi proche qu’ils sont venus.

Avec la nouvelle signature de prêt Wout Weghorst qui surveillait mais n’était pas disponible pour jouer, Antony est entré à la mi-temps pour l’avant-centre Anthony Martial, qui a semblé prendre un coup, mais c’est un changement de City qui a fait la différence.

Phil Foden n’avait pas été en mesure d’exposer l’arrière droit sous pression de United, Aaron Wan-Bissaka, mais son remplaçant a eu un impact instantané. Kevin De Bruyne a été superbe dans la préparation, dribblant dans le canal droit de la surface de réparation avant de lever un centre invitant Grealish à hocher la tête.

Image:

Jack Grealish célèbre après avoir marqué pour Man City





Ce fut un moment qui a remis en question la décision de Ten Hag de ne pas aligner le capitaine au banc Harry Maguire, qui aurait sûrement écarté le danger, et le deuxième but de Grealish en Premier League de la saison et le cinquième de sa carrière dans la ville semblaient vitaux – jusqu’à ce que Revirement remarquable de United.

Image:

Bruno Fernandes de Manchester United égalise





Une passe de Casemiro pour Rashford a semblé trouver l’attaquant dans une position de hors-jeu claire, mais il n’a pas touché le ballon, bien qu’il soit juste à côté de ses pieds, et Fernandes est intervenu pour rentrer à la maison depuis le bord de la surface. City était furieux mais VAR a jugé que Rashford n’avait pas touché le ballon ni impacté la défense de City comme étant hors-jeu.

Image:

Marcus Rashford fait 2-1





Quelques instants plus tard, il avait lui-même le ballon dans le filet pour un huitième but en sept matchs, convertissant le centre bas de Garnacho devant Ederson à bout portant pour envoyer les supporters locaux déchaînés, virer United jusqu’au troisième et envoyer un vrai message sur les chances de titre de cette équipe. .

Et après?

celui de Manchester United le prochain match est loin Palais de cristal en Premier League mercredi, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 20h.

Mercredi 18 janvier 19h30



Coup d’envoi 20h00





L’équipe de Ten Hag fait alors face à un énorme affrontement à Arsenal le dimanche 22 janvier, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 16h30.

dimanche 22 janvier 16h00



Coup d’envoi 16h30





celui de Manchester City prochaine sortie est un match crucial à domicile contre Tottenham en Premier League jeudi, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 20h.

Jeudi 19 janvier 19h00



Coup d’envoi 20h00





Les champions accueillent ensuite loups le dimanche 22 janvier – coup d’envoi 14h.