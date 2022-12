Manchester United 2 – 0 Burnley

Manchester United est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Carabao après une simple victoire 2-0 sur Burnley à Old Trafford.

Le but de Christian Eriksen en première mi-temps à bout portant après l’excellent travail de l’arrière droit rappelé Aaron Wan-Bissaka a donné l’avantage à United. Un magnifique effort en solo de Marcus Rashford en forme au début de la seconde période a ensuite permis à l’équipe d’Erik ten Hag de prendre le contrôle total.

Burnley, dirigé par l’ancien capitaine de Manchester City Vincent Kompany, était assez compétitif et il y a eu des moments inconfortables pour l’équipe locale lorsque Manuel Benson avait le ballon à ses pieds. Martin Dubravka a également semblé fragile dans le but de United.

Mais la qualité supérieure est venue de la Premier League lors de leur premier match depuis la sortie de Cristiano Ronaldo. Ils prennent leur place lors du tirage au sort des quarts de finale de jeudi avec l’espoir croissant que Ten Hag puisse marquer sa première saison avec un trophée – le premier de United depuis 2017.

Comment Man Utd en avait trop pour Burnley

Avec Harry Maguire malade et Lisandro Martinez en Argentine célébrant la victoire de son pays en Coupe du monde, United a été contraint de faire jouer Casemiro au centre de la défense. Le Brésilien expérimenté a eu quelques moments poilus mais a joué son rôle dans la feuille blanche.

Avec Bruno Fernandes fournissant la créativité, il allait toujours être difficile pour Burnley de garder United à l’autre bout. En effet, la détermination de l’équipe du championnat à jouer depuis l’arrière les a amenés à se créer certaines des difficultés.

Le premier but concernait cependant le jeu offensif. Fernandes a choisi Wan-Bissaka et l’arrière latéral défavorisé a brillamment accroché le ballon au centre, offrant à Eriksen une tâche simple pour tirer au-delà de Bailey Peacock-Farrell.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Aaron Wan-Bissaka a habilement renvoyé une balle pour Christian Eriksen



Dubravka, avec un coup de poing manqué et une touche négligente, a gardé Burnley intéressé mais le but de Rashford a mis fin à tout espoir sérieux de retour. Après avoir marqué trois buts pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde, sa conduite depuis la ligne médiane s’est terminée par une finition intelligente.

Darko Churlinov aurait pu en faire une finale intéressante s’il avait battu Dubravka en tête-à-tête, mais ce ne devait pas être pour Burnley. C’est Manchester United dans les huit derniers – commençant l’ère post-Ronaldo avec une victoire qui renforce la confiance.

Joueur du match : Marcus Rashford

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Marcus Rashford a marqué un brillant but en solo pour doubler l’avance de Manchester United



“Je pense qu’il a été à un niveau différent ce soir de beaucoup d’autres gars sur le terrain”, a déclaré l’international anglais Izzy Christiansen lors d’un co-commentaire pour Sports du ciel. “Sa qualité, sa tournure de rythme. C’est un signe vraiment positif pour lui, réaliser une performance fantastique.”

“Je pense en fait que c’est la position la plus difficile que joue Marcus, à droite”, a déclaré Gary Neville en studio. “Je pense qu’il est meilleur au centre et à gauche, mais il a l’air plus enthousiaste et disposé à jouer là-bas. Il est revenu et a l’air heureux.”

La sortie de Ronaldo est à peine mentionnée

Manchester United a consacré 81 mots à Ronaldo dans son programme Burnley après sa sortie acrimonieuse d’Old Trafford le mois dernier – bien qu’aucun d’entre eux n’ait pu être trouvé dans les propres notes d’avant-match du manager, Ten Hag préférant discuter d’autres questions.

Il y avait, cependant, une brève référence dans la rubrique “À savoir” des pages six et sept du Revue unie qui a marqué le départ de Ronaldo. Il disait : “Cristiano Ronaldo a quitté le club d’un commun accord le mois dernier.

“La superstar portugaise a marqué 145 buts en deux périodes et 436 apparitions, et nous a aidés à remporter trois titres de Premier League, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Ronaldo a également été couronné vainqueur du Ballon d’Or. En 2008.

“Dans un communiqué du 22 novembre, le club a exprimé sa gratitude pour l’immense contribution de Cristiano et lui a souhaité, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.”

Neville : Il est temps de passer de Ronaldo

Neville a déclaré que le départ de Ronaldo était triste mais inévitable, et que le moment était venu pour les deux parties de passer à autre chose.

“La seule chose que Manchester United pouvait faire était de tirer un trait sur l’affaire Ronaldo”, a déclaré Neville. Sports du ciel. “Ils ne pouvaient pas permettre à la situation d’arriver de ce côté de la Coupe du monde, il fallait la mettre au lit. Ils l’ont géré très rapidement et la façon dont cela s’est terminé est la meilleure pour les deux parties.

“C’est triste que cela se soit terminé de cette façon, mais c’était inévitable, cela devait se terminer. Il continuera et jouera au football ailleurs et j’espère qu’il réussira très bien, et Manchester United pourra passer à autre chose sous Erik ten Hag.”

Quelle est la prochaine étape pour Man Utd et Burnley?

Manchester United revient en Premier League contre Nottingham Forest le 27 décembre; coup d’envoi 20h.

Burnley est également en action le 27 décembre alors qu’il accueille Birmingham à Turf Moor dans le championnat; coup d’envoi à 20h, en direct Sky Sport Football.