Manchester United 1-3 Brighton & Hove Albion (16 septembre 2023) Analyse du match

Manchester United a subi une humble défaite 3-1 en Premier League contre Brighton samedi et a encaissé trois défaites lors des cinq premiers matches d’une campagne de championnat pour la première fois depuis 1989-90.

Malgré un bon départ à Old Trafford, United a pris du retard à la 20e minute lorsque Danny Welbeck a marqué contre son ancien club alors qu’il n’était pas marqué dans la surface de réparation.

United a bien répondu et pensait avoir égalisé juste avant la pause grâce à la signature coûteuse de Rasmus Højlund, lors de ses débuts complets, mais le ballon a été jugé hors du jeu lorsque Marcus Rashford a ramené le ballon vers le Danois.

Cependant, Brighton a pleinement profité de ce sursis du VAR, alors que de beaux buts de Pascal Gross au début de la seconde période et une frappe de João Pedro ont provoqué des gémissements de consternation tout autour d’Old Trafford.

Le remplaçant Hannibal Mejbri a récupéré un but pour les hôtes à 18 minutes de la fin, mais Brighton a tenu bon avec facilité pour se hisser à la troisième place du classement avec 12 points en cinq matches. United a chuté au 12e rang avec six points.

Après une autre semaine tumultueuse à Manchester, avec l’attaquant brésilien Antony faisant face à des allégations d’agression et les problèmes de l’ailier anglais Jadon Sancho avec l’entraîneur Erik ten Hag toujours en jeu, le club avait besoin de choses sur le terrain pour soulever ses supporters.

Alors que Højlund semblait vif et que Rashford attaquait les visiteurs, ils semblaient prêts à retrouver le chemin de la victoire, mais les faiblesses défensives ont prouvé leur perte lorsque le quatrième but de Welbeck contre son club d’enfance les a mis à nouveau sur le mauvais pied.

Rashford a continué de paraître le plus susceptible d’égaliser dans la période d’ouverture, frappant l’angle du poteau et de la barre transversale après une course de conduite de marque.

Le meilleur buteur de la saison dernière s’est rapproché juste après la pause, mais la finition clinique de Gross l’a amené à quatre buts contre United à Old Trafford, seuls Steven Gerrard et Mohamed Salah marquant davantage là-bas en tant que joueur visiteur.

Il y a eu des huées tout autour d’Old Trafford alors que Hojlund a été remplacé par Anthony Martial, mais c’est un changement de Brighton qui a mis le match au lit, avec la signature record de Pedro qui a envoyé un effort pétillant dans le filet.

Le premier but d’Hannibal pour le club n’a pas menacé la supériorité de Brighton, les visiteurs ayant de nouvelles chances d’étendre leur avance alors qu’ils se dirigeaient vers la victoire.

Brighton n’est devenu que la troisième équipe à remporter quatre matchs consécutifs de Premier League contre United, après Liverpool entre 2000 et 2002 et Manchester City entre 2013 et 2014.