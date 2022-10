Manchester United 1 – 0 West Ham

Marcus Rashford a marqué un siècle de buts alors que Manchester United s’accrochait à une victoire 1-0 âprement disputée contre West Ham à Old Trafford dimanche.

Le jour où le record de Manchester United avec un joueur local dans chaque équipe de la journée a été étendu à 85 ans, le produit de l’académie Rashford s’est élevé au-dessus de la défense de West Ham pour envoyer une tête imposante à la 38e minute alors qu’il devenait le 22e joueur à atteindre 100 buts pour le club. .

West Ham était une menace tout au long, mais manquait de manière cruciale de cette passe finale ou de cette finition meurtrière, avec une défense inspirée du poste arrière de Diogo Dalot, de merveilleux arrêts de David de Gea pour nier Kurt Zouma et Declan Rice, et un dernier coup manqué de Jarrod Bowen assurant le rassemblement tardif des Hammers s’est terminé en vain.

C’était une autre défaite à Old Trafford pour le patron de West Ham, David Moyes, qui reste sans victoire après 16 visites en tant que manager de Premier League, alors que les Hammers ont raté l’occasion de passer au-dessus de Liverpool dans la moitié supérieure du tableau.

Pour Manchester United, cette victoire acharnée a prolongé leur invincibilité sous Erik ten Hag à huit matchs toutes compétitions confondues et les a hissés au cinquième rang de la Premier League, un point en dehors des quatre premiers.

Notes des joueurs Homme Utd: De Gea (8), Dalot (8), Maguire (7), Martinez (7), Shaw (6), Casemiro (6), Eriksen (8), Fernandes (6), Elanga (6), Rashford (8) , Ronaldo (6). Sous-titres : Fred (6), McTominay (6). West-Ham : Fabianski (6), Kehrer (6), Zouma (6), Dawson (6), Cresswell (6), Rice (7), Soucek (6), Downes (6), Benrahma (6), Bowen (6), Scamaca (5). Sous-titres : Areola (5), Fornals (5), Antonio (6). Homme du match: Marcus Rashford.

Man Utd tient bon pour la victoire de West Ham après le siècle de Rashford

Manchester United avait battu Liverpool, Arsenal et Tottenham à Old Trafford cette saison, mais a eu du mal à atteindre immédiatement ces sommets contre les Hammers, qui ont grandi dans le jeu alors que les hôtes n’ont pas réussi à prendre le contrôle du concours.

Nouvelles de l’équipe Harry Maguire a fait son premier départ en Premier League depuis le 13 août, Cristiano Ronaldo a reçu son troisième départ en championnat de la saison et Anthony Elanga est revenu alors que Man Utd a effectué trois changements après le match nul 1-1 à Chelsea.

Craig Dawson a remplacé Ben Johnson dans le seul changement de West Ham depuis la victoire 2-0 sur Bournemouth.

Said Benrahma et Bowen ont exploité l’espace laissé vacant par la défense décousue de Manchester United sans vraiment appeler De Gea à l’action avant que le premier moment de qualité authentique du match ne donne la percée.

L’échange intelligent de Christian Eriksen avec Bruno Fernandes s’est terminé avec le Danois fouettant un somptueux centre dans la zone que Rashford, après avoir sauté au-dessus du défenseur des Hammers Thilo Kehrer, a planté avec force devant Lukasz Fabianski.

Image:

Marcus Rashford mène Man Utd à une avance de 1-0 en première mi-temps





Rashford a cherché à ajouter à ce qui n’était que sa septième tête pour Manchester United au début de la seconde mi-temps, sifflant un tir au-delà du poteau après avoir coupé la gauche, mais les hôtes n’ont pas réussi à pousser et ont plutôt invité plus de pression de West Ham, avec seule la conscience défensive de Diogo Dalot tient les visiteurs à distance.

Cristiano Ronaldo a repoussé trois occasions en trois minutes de seconde mi-temps, de la tête du centre de Luke Shaw, flambant au premier poteau après s’être accroché à la passe traversante de Rashford, avant de voir un tir dévié au-dessus de la barre après que Casemiro et Scott McTominay se soient combinés au bord du Région.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rashford marque son 100e but avec United avec une tête imposante



L’introduction de Michail Antonio a donné à West Ham une présence supplémentaire. Craig Dawson a tiré de loin avant que le tir bas et oscillant de Benrahma ne force un renversement et une récupération de De Gea avec ce qui était la première tentative des Hammers sur la cible en deuxième période.

À six minutes de la fin, le coup habile de Zouma a forcé De Gea à effectuer un superbe arrêt avant que Fred ne rate l’occasion de mettre le match au lit lorsque sa tête a touché le cadre du but de West Ham.

Ce fut un sursis dont les Hammers ont presque pleinement profité, avec Harry Maguire bloquant avec brio le tir de Bowen dans le temps d’arrêt avant que l’arrêt en vol de De Gea ne permette à Rice de faire franchir la ligne à Manchester United.

Man Utd progresse – stats Opta

Depuis qu’il a perdu quatre matchs consécutifs entre mai et août, Manchester United a remporté 11 de ses 15 derniers matchs toutes compétitions confondues (D2 L2).

David Moyes n’a jamais remporté de match de Premier League à l’extérieur à Manchester United en 16 tentatives (D4 L12), échouant avec Everton (11 matchs), Sunderland (un match) et l’équipe actuelle de West Ham (quatre matchs).

Pour la première fois en Premier League cette saison, Manchester United terminera une journée de classement avec une différence de buts positive (+1).

West Ham a perdu 11 matchs de Premier League à l’extérieur en 2022, aucune équipe n’en perd plus. C’est leur plus grand nombre de défaites à l’extérieur en Premier League en un an depuis 2013 (12).

Diogo Dalot a créé quatre occasions pour Manchester United dans ce match, le plus qu’il ait jamais créé dans un match de championnat de haut vol de sa carrière à travers la Premier League, la Serie A (avec l’AC Milan) et la Primeira Liga portugaise (avec le FC Porto).

Homme du match – Marcus Rashford

Marcus Rashford est devenu le 22e joueur à marquer 100 buts pour Manchester United toutes compétitions confondues et le premier à atteindre ce total depuis Wayne Rooney en 2009.

Marcus Rashford a marqué son quatrième but en Premier League pour Manchester United contre West Ham, marquant lors des deux matchs contre eux en 2022. Il n’a plus de buts en championnat que contre Leicester (6) et Liverpool (5).

Et après?

Manchester United se rendra à la Real Sociedad en Ligue Europa jeudi à 17h45 avant de se rendre à Aston Villa en Premier League dimanche à 14h.

West Ham se rendra au FCSB en Europa Conference League jeudi à 20h avant d’accueillir Crystal Palace en Premier League dimanche à 14h.