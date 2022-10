Manchester United 0 – 0 Newcastle

Marcus Rashford et Fred ont raté deux occasions tardives pour Manchester United alors que Newcastle a tenu bon pour un match nul et vierge à Old Trafford.

Fred a raté un filet vide à la 88e minute après que Rashford ait contourné le gardien de Newcastle Nick Pope pour mettre en place le milieu de terrain brésilien, mais il a raté son effort au-delà du poteau suite à la pression de Fabian Schar.

Rashford, qui avait remplacé Cristiano Ronaldo après que l’attaquant portugais ait vu deux buts refusés en seconde période, s’est ensuite écarté du centre de Casemiro à la 95e minute.

Notes des joueurs Manchester United : De Gea (6); Dalot (7), Varane (7), Martinez (6), Shaw (6) ; Casemiro (6), Fred (5) ; Antoine (6), Fernandes (6), Sancho (5) ; Ronaldo (6). Sous-titres : Rashford (6). Newcastle : Pape (7); Trippier (7), Schar (8), Botman (7), Burn (7) ; Joelinton (7), Guimarães (7), Longstaff (6) ; Almiron (6), Murphy (6), Wilson (6). Sous-titres : Fraser (6), Wood (n/a), Targett (n/a), Willock (n/a), Lascelles (n/a). Homme du match: Fabien Schar.

Les visiteurs se sont rapprochés du but en première mi-temps lorsque Joelinton a frappé deux fois les boiseries alors qu’il se dirigeait contre la barre transversale, puis dirigeait son rebond contre le poteau.

Le match nul et vierge laisse United cinquième, à trois points de Chelsea, quatrième, tandis que Newcastle reste un point plus loin en sixième pour prolonger sa séquence sans défaite à cinq matchs.

Comment United n’a pas réussi à sortir de l’impasse contre Newcastle

Nouvelles de l’équipe Erik ten Hag a effectué trois changements alors que Raphael Varane, Luke Shaw et Jadon Sancho ont remplacé Victor Lindelof, Tyrell Malacia et Marcus Rashford après la victoire 1-0 de jeudi contre Omonia Nicosia 1-0 en Ligue Europa.

Christian Eriksen était absent de l’équipe pour cause de maladie et Kobbie Mainoo, 17 ans, a été inclus sur le banc pour la première fois.

David De Gea a fait sa 500e apparition à United contre une équipe de Newcastle dont le seul changement a vu Joelinton remplacer Joe Willock.

Avant le coup d’envoi à Old Trafford, l’ancien patron de United, Sir Alex Ferguson, a fait des présentations à Ronaldo et au gardien David de Gea après que Ronaldo ait marqué son 700e but en club le week-end dernier, tandis que le gardien espagnol a fait sa 500e apparition à United contre Newcastle.

Mais ce sont les visiteurs qui ont failli gâcher les célébrations alors que Joelinton a battu De Gea deux fois seulement pour que les boiseries le refusent en succession rapide à la 24e minute, après que Callum Wilson ait refusé un appel de pénalité à la neuvième minute contre Raphael Varane.

Le seul tir cadré de United en première mi-temps est venu d’Antony dont le faible effort a été arrêté au premier poteau par Pope.

Cristiano Ronaldo s’est ensuite vu refuser deux buts en l’espace de deux minutes en deuxième mi-temps, son premier étant exclu pour un hors-jeu manifeste à la 48e minute.

Mais le second était plus controversé car l’attaquant portugais pensait que Newcastle avait déjà tiré son coup franc pour piquer et voler le ballon à Pope pour rouler dans un filet vide.

L’arbitre Craig Pawson, cependant, croyait que le ballon était toujours mort malgré le contact de Schar avec Pope et a réservé Ronaldo pour ses protestations.

Le joueur de 37 ans a ensuite été renvoyé – à son grand dam – pour Rashford avec 18 minutes à jouer et le remplacement a presque porté ses fruits pour le patron de United, Erik ten Hag.

Rashford a d’abord mis en place Fred mais il a raté sous pression, puis l’attaquant anglais a gâché une chance de dernière minute alors qu’il se dirigeait vers le but pour voir Ten Hag enregistrer son premier match nul depuis sa prise de fonction.

Ten Hag : Nous méritions la victoire | “Nous aurions dû marquer le vainqueur”

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag : “La performance était bonne, une feuille blanche, nous avons bien pressé, nous avons contrôlé le jeu et par étapes nous étions bons sur le ballon – surtout en seconde période.

“Ensuite, nous avons dicté le jeu et à la fin nous aurions pu – nous aurions dû – marquer le but gagnant. Un de Fred, puis [Marcus] Rashford devait marquer.

“En fin de compte, nous aurions pu remporter la victoire, nous méritions la victoire, et c’est un grand compliment pour l’équipe que nous l’ayons mérité avec une performance physique contre l’une des équipes les plus physiques de la ligue. Ils [Newcastle players] tous avaient des crampes et nous avons continué.”

Howe : Nous avons souffert physiquement en seconde période

L’entraîneur-chef de Newcastle, Eddie Howe : “Certainement en première mi-temps, je pense que nous aurions dû être en tête. Je pense que nous avons très bien exécuté le plan de match, nous étions agressifs et sur le pied avant. Nous avons perturbé leur rythme et il y a eu ces moments pour Joelinton qui auraient pu être très différent.

“Il n’a pas de chance avec le premier coup de tête car c’était un effort brillant et il n’a pas de chance avec le deuxième également. Je pensais que nous aurions pu avoir un penalty aussi avec le défi de Callum Wilson.

“Physiquement, nous avons semblé souffrir en seconde période car il y avait un peu de maladie dans le camp en milieu de semaine. Il y avait quelques joueurs qui jouaient aujourd’hui qui n’étaient pas à 100% en forme.

“C’était peut-être l’une des raisons et je ne pense pas que nous ayons été excellents avec le ballon non plus aujourd’hui. Nous avons parfois donné le ballon, ce qui ne nous était pas caractéristique. Cela vous affecte physiquement.”

Montre de l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde

Le manager anglais Gareth Southgate n’était pas à Old Trafford dimanche car il a plutôt choisi d’être à Villa Park dimanche – voici comment ses joueurs potentiels de la Coupe du monde se sont comportés lors du match nul et vierge dans le nord-ouest.

Marcus Rashford a commencé sur le banc après s’être senti «mal à l’aise» selon Ten Hag, mais il est entré en jeu à la 72e minute pour avoir un impact sur le match. Il a presque fourni une passe décisive à Fred, puis il s’est dirigé vers la fin – une finition plus clinique de Rashford à l’avenir et il pourrait bien être dans l’avion pour le Qatar.

Image:

Marcus Rashford rate une glorieuse occasion tardive





Jadon Sancho a été très décevant pour United et a chuté de façon théâtrale alors qu’il tentait de remporter un penalty en seconde période.

Luc Shaw a fait un affichage décent défensivement mais a eu du mal à avoir un impact sur le match dans le dernier tiers.

Pour Newcastle, Kieran Trippier impressionné à l’arrière droit et a montré pourquoi il pourrait bien commencer pour l’Angleterre lors de leur match d’ouverture contre l’Iran le 21 novembre après une solide démonstration à Old Trafford, qui comprenait un impressionnant blocage de dernière minute sur Ronaldo.

Gardien de but Nick Pape a fait un arrêt décent d’Antony à son poteau proche, bien qu’il ait été presque gêné par Rashford après que l’attaquant l’ait contourné uniquement pour que Fred le manque.

Callum Wilson a eu un après-midi très calme pour Newcastle, même s’il n’a pas eu un excellent service et a failli forcer un penalty à Raphael Varane.

Gareth Southgate a jusqu’au vendredi 21 octobre pour présenter son équipe provisoire d’Angleterre pour la Coupe du monde au Qatar, qui débute le 20 novembre.

Toute équipe provisoire devra être réduite à une liste finale de 26 joueurs, qui doit être soumise à la FIFA le lundi 14 novembre.

Statistiques de Fantasy Premier League

Statistiques FPL: Manchester United contre Newcastle Buts Aucun Aides Aucun Points bonus Dalot (3 points), Schar (2 points), Botman (1 point)

Statistiques Opta: Newcastle a tiré le plus en PL cette saison

Newcastle a attiré plus de matchs de Premier League cette saison que toute autre équipe (six). En fait, ce n’est que la deuxième fois qu’ils ont fait match nul jusqu’à six de leurs 10 premiers matchs d’une saison de championnat, en faisant également six en 1924-25. Manchester United n’a perdu qu’un seul de ses 13 derniers matchs à domicile en Premier League (W7 D5), une défaite 1-2 contre Brighton sur MD1 cette saison.

Newcastle n’a remporté qu’un seul de ses 28 matchs de Premier League à Old Trafford (D9 L18), avec son ratio de victoires de 3,6% son plus bas sur tous les terrains où il a joué plus de 10 fois dans la compétition (également 1/28 à Anfield ).

Nick Pope de Newcastle a conservé sa 50e cage inviolée en Premier League ; aucun gardien anglais n’a conservé plus de blanchissages dans la compétition depuis ses débuts en septembre 2017 (à égalité avec Jordan Pickford).

Et après?

Manchester United sont de retour en action mercredi lorsqu’ils accueillent les quatre premiers rivaux Tottenham à Old Trafford, avec un coup d’envoi à 20h15.

L’équipe d’Erik ten Hag affrontera ensuite un autre match énorme samedi, lorsqu’ils se rendront à Stamford Bridge pour affronter Chelsea – vivre de Sports du ciel – avec coup d’envoi à 17h30.

Samedi 22 octobre 17h00



Coup d’envoi 17h30





de Newcastle le prochain match aura lieu mercredi, avec Everton visite du parc St James – coup d’envoi à 19h30.

Les Magpies font alors face à un voyage dans le nord de Londres pour affronter Tottenham le dimanche 23 octobre – en direct sur Sports du ciel – avec coup d’envoi à 16h30.