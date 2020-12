Sarah Palmer, journaliste de longue date de Mancunian et d’Euronews Travel, partage son opinion sur les nouveaux verrouillages régionaux du Royaume-Uni, ainsi que son point de vue sur les meilleurs endroits de sa ville natale.

Comme Ian Brown l’a dit un jour, Manchester, la deuxième ville du Royaume-Uni, a tout sauf une plage.

Ian Brown n’est clairement jamais allé sur la Costa del Irwell. Si quelqu’un peut transformer un remblai boueux jonché de détritus à côté d’une rivière qui était autrefois polluée, il est entré dans l’histoire comme « l’une des plus grandes histoires de récupération environnementale des 25 dernières années » – en un hotspot estival très demandé, ce sont les Mancs. Surtout cet été, le quatrième plus chaud de l’histoire britannique, où nous ne pouvions rencontrer d’autres humains que si l’air frais et six pieds de distance étaient impliqués.

Puis, l’hiver est arrivé. Les chuchotements ont commencé à la mi-octobre: ​​deuxième lock-out. Les homologues européens déployaient déjà des restrictions. Boris Johnson, cependant, a choisi de donner un peu plus de temps au Royaume-Uni.

Dans une histoire de division nord / sud semblable à l’intrigue de Game of Thrones, le maire de Manchester Andy Burnham – l’équivalent d’Eddard Stark, si vous voulez – s’est levé contre le gouvernement, les appelant pour les erreurs des mois passés, et les implorant de donner aux Mancuniens qui avaient été piégés au niveau trois pendant des semaines, une chose assez simple: l’espoir.

Un avertissement, à ce stade: Manchester n’est pas une ville qui se brise facilement. Bien au contraire.

Historiquement, Manchester était industrie. C’était de la puissance et des roues qui tournaient, des terrasses en briques rouges et des tours d’usine. Aujourd’hui, c’est l’innovation et la ligne d’horizon en constante évolution.

C’est une ville qui connaît le changement, s’adapte, célèbre l’ancien et accueille le nouveau. Tu n’as jamais vu l’amour comme l’effusion après le Attaque terroriste de la Manchester Arena en 2017.

Noel Gallagher a vraiment résumé le mieux cette ville quand il a dit: «Le truc à propos de Manchester, c’est que tout vient d’ici.

Le système à trois niveaux du Royaume-Uni

La semaine dernière, Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni devait sortir du verrouillage et revenir dans son approche régionale à plusieurs niveaux pour le contrôle des COVID. Pour résumer:

Niveau un:

Félicitations Cornwall, nous espérons que cela vous rendra très heureux.

Les entreprises et les lieux peuvent rester ouverts, pas plus de six personnes de ménages différents se mélangeant à la fois, sauf s’il s’agit de funérailles (30) ou de mariages (15).

Toujours sur un couvre-feu de 22 heures et distancer en public, mais sinon, vous êtes libre de partir.

Niveau deux:

Liverpool est rapidement passé de l’endroit idéal pour une cintreuse centrée sur la couronne, à un passage au niveau deux!

Ce qui, en bref, signifie que les entreprises et les lieux peuvent rester ouverts, jusqu’à six personnes (à l’extérieur uniquement s’il vous plaît), avec un couvre-feu à 22 heures.

Bien sûr, ce changement soudain pourrait être dû au fait que Liverpool a accueilli il y a quelques semaines un pilote de test de masse de 300000 personnes.

Niveau trois:

Pour une ville qui pense que les tables sont pour danser (merci Mark Radcliffe, promis que c’est la dernière citation), le niveau trois ne semble pas bien à Manchester.

Entreprises, sites, hébergements – tous fermés.

Un résultat paralysant pour les autres habitants du Nord, notamment dans le Lancashire, le Northumberland, Newcastle, Durham, Middlesbrough, Darlington, Blackpool et pratiquement partout ailleurs entre Warwick et l’Écosse.

Alors que certaines régions du sud – prévisibles, comme Slough – ont également franchi le troisième niveau de vie, il n’y a que cinq zones sous les Midlands qui ont été identifiées comme à haut risque.

Quelqu’un m’attrape une pipe et un chasseur de cerfs, car cela semble particulièrement intéressant lorsque le niveau deux de Londres a un taux R moyen de 1,0 à 1,1, alors que Manchester se situe actuellement autour de 0,7 à 0,9.

Comme vous pouvez probablement l’imaginer, Andy Burnham est furieux.

Et à juste titre, en ce qui me concerne. Ces mesures vont avoir des conséquences durables et potentiellement dévastatrices pour la population et l’économie d’une ville qui, au cours de la dernière décennie, n’a connu qu’une croissance exponentielle.

On ne le dira jamais assez: ce fut une année difficile et bizarre pour tout le monde. Mais dans le nord de l’Angleterre dirigé par les travaillistes, cette dernière décision du Parlement me semble plus politiquement motivée qu’une simple mesure de sécurité.

Quoi qu’il en soit, nous sommes un centre de voyage, ce qui signifie que nous avons l’occasion de souligner pourquoi Manchester est une ville formidable (la meilleure) et de partager quelques options pour les habitants qui en ont assez de leur propre jardin.

Attachez-vous et apportez vos tinnies. Voici notre guide de Manchester – la troisième édition.

La ville fermée

Étant donné que les directives de niveau trois stipulent que voyager n’est pas * conseillé *, mais pas techniquement * interdit *, profitez au maximum des rues calmes pour parcourir les coins de la ville de travail que vous avez probablement manqués quand elle bourdonne.

Le quartier nord

Habituellement caractérisé par sa culture de bar la nuit et ses cafés, boutiques et art de rue alternatifs le jour, le quartier nord exceptionnellement calme invite les visiteurs à voir au-delà de sa réputation de scène artistique.

Cette partie de la ville regorge de rappels de l’ascension industrielle de Manchester vers la grandeur. Le développement initial du quartier nord était basé sur la nécessité de loger une main-d’œuvre croissante, dont la présence persiste dans la conception des rues et des bâtiments. Le quartier nord était essentiellement une expérience suburbaine.

Tib Street, maintenant une fusion de bars, boulangeries, sex-shops et salons de tatouage, a été nommé d’après la rivière Tib, sur laquelle il est construit. (Oui, habitants de Manchester, il y a une rivière dans le quartier nord qui n’est pas l’Irwell, l’Irk ou le Medlock.)

Cette rivière Tib a coulé sous la ville depuis qu’elle a été totalement poncée dans les années 1820.

Profitez de l’occasion pour rechercher sur Google chaque bar et pub, chaque nom de rue, dans cette partie de la ville. Le plus souvent, il y a une histoire à raconter.

Ancoats

Géographiquement, le quartier nord est juste en face de la route d’Ancoats plus récemment développée.

Ce joyau est réputé pour sa scène éclectique de plats et de boissons, et un investissement majeur dans la région a vu un tout nouveau troupeau de résidents arriver dans cette partie plus calme de la ville.

Autrefois un quartier textile graveleux, Ancoats a toujours une sensation charmante de «en cours». La place de la salle de coupe est un point culminant, sans doute la partie la plus européenne de la ville. Eh bien … quand le soleil est au rendez-vous et que les bars sont ouverts.

Mais l’une des meilleures choses à propos d’Ancoats est qu’il vous amène directement sur les canaux. À Manchester, une fois que vous êtes sur les canaux, vous avez toute la ville à distance de marche.

Vraiment, Manchester est un réseau de voies navigables étroites en briques. À son apogée, le Manchester Ship Canal était le plus grand du monde, reliant Manchester à la mer d’Irlande – 58 km au total.

À Ancoats, le canal en question est le canal de Rochdale. Suivez-le jusqu’au centre-ville de Piccadilly Basin, ou vers Cheetham Hill et la banlieue.

Castlefield

Toutes ces discussions sur les canaux nous séparent gentiment, à travers la ville, vers le sobre Castlefield.

Situé à la frontière entre Manchester et Salford, Castlefield est souvent éclipsé par les voisins Deansgate et Spinningfields, où résident des leaders dominants de l’industrie des aliments et des boissons comme The Ivy, The Hilton, 20 Stories, The Alchemist (la liste continue …).

Castlefield est en fait l’une des plus grandes zones de conservation de Manchester.

Selon les historiens, la région fournit le premier enregistrement de l’établissement humain dans la ville, lorsque les soldats romains ont construit un fort appelé Mamucium au sommet d’un terrain rocheux qui était protégé par l’Irwell et le Medlock.

Il n’y a pas de meilleur moment pour le vérifier que maintenant, alors que les seules foules avec lesquelles vous devrez vous battre sont les oies – sans aucun doute la pire partie de ce coin de Manchester.

Il y a aussi beaucoup de plaques bleues éparpillées dans cette région, pour les geeks du patrimoine.

Où pouvez-vous encore trouver de la nourriture?

Il n’a jamais été aussi important de soutenir les entreprises locales dans la mesure du possible. Voici quelques-uns de nos plats préférés, mais ce n’est vraiment qu’un menu dégustation parmi le vaste éventail de restaurants disséminés dans la ville. Par ordre chronologique, car dans le nord, c’est le petit déjeuner, le dîner, le thé:

Petit déjeuner

Fédéral

Deux options, Deansgate ou le bord du quartier nord de Shudehill. Café vraiment délicieux et vaste sélection de brunchs avec une touche australienne.

La douceur du foyer

Ils font le petit déjeuner, mais surtout ils font du gâteau. Maintenant disponible sur Deliveroo.

Déjeuner (dîner pour les locaux)

Brewski

Situé sur Moseley Street, et avec un autre restaurant à Chorlton (sud de Manchester) Brewski est célèbre pour sa poutine mais peut-on recommander le burrito? Disponible à la livraison et à emporter actuellement.

Rudy

Rudy’s neapolitan Pizza a véritablement été le pionnier du plan Bs induit par le coronavirus. Non seulement ils ont été pleinement opérationnels pour les plats à emporter et la livraison, mais leur pizza Bake At Home signifie que vous pouvez vous approvisionner et les cuisiner à tout moment. C’est aussi l’une des meilleures pizzas de Manchester, incontestée.

Dîner (thé)

Six par Nico

Ce restaurant a fait sensation lors de son ouverture à Manchester, en tant que première succursale anglaise du restaurant Glaswegian. Il y a maintenant un Six by Nico à Liverpool et à Londres aussi, mais celui de Manc est toujours clairement le meilleur.

Bien qu’ils soient fermés pour le moment, vous pouvez toujours commander un coffret «Home by Nico». Si vous êtes d’humeur gastronomique, cette expérience de restaurant à quatre plats est faite pour vous.

Cuisine de Mme A

Ce n’est pas dans le centre-ville – mais croyez-nous, cela vaut la peine de voyager. Caché dans la rue principale d’Eccles en constante amélioration, Mrs A’s est la meilleure cuisine de rue bengali que vous aurez jamais goûtée au Royaume-Uni. La livraison est disponible dans un rayon de deux miles, ou vous pouvez récupérer chez Eccles.

Pour seulement 30 £, vous pouvez acheter une boîte de tiffin en métal à trois niveaux (le cas échéant) pour deux, avec une sélection de currys, de petites bouchées, de pains et de brochettes. Si vous payez 20 £ supplémentaires, vous pouvez conserver les boîtes.

Mrs A’s est un plat à emporter local pour mon autre collègue basé à Manchester ici chez Euronews, qui est catégorique que c’est la meilleure nourriture de toute la ville, nous voulions donc nous assurer qu’elle reçoive la vedette qu’elle méritait.

Au-delà des limites de la ville

L’une des meilleures choses à propos de Manchester est la qualité des connexions de la ville.

Lorsque la vie est normale, cela signifie un train de deux heures pour Londres, ainsi que pour Édimbourg. Liverpool, ainsi que les plages de Lytham et Formby, sont à quelques minutes en voiture sur la M62.

Pour ceux qui aiment les collines, la connectivité de Manchester est plus évidente depuis les hauteurs. D’une manière presque cratère, lorsque vous regardez Manchester d’en haut, vous pouvez voir les collines s’élever autour de la ville.

Au sud-est, vers Sheffield, il y a le Peak District. Au nord, les Pennines. Par temps clair, vous pouvez voir Blackpool et les centrales électriques de Runcorn.

Manchester est littéralement à une heure de route du Pays de Galles, à 90 minutes du Lake District et à deux heures de l’Écosse. Non pas que nous puissions visiter l’un de ces endroits en ce moment. Plus d’un FYI pour si / quand nous passons au niveau deux.

Ce que nous disons essentiellement, c’est qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour vivre sous des restrictions de niveau trois que le nord de l’Angleterre. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. Dans le nord, et restez fort Manchester.

Pour plus d’informations sur les restrictions de voyage au Royaume-Uni, visitez le Site Web de GOV.UK ici.