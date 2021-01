Un aperçu de ce qui se passe dans le football européen mercredi:

ANGLETERRE

Les rivaux de Manchester United et City se disputent la première place de la Premier League lorsqu’ils jouent deux matchs consécutifs. City peut aller au-dessus de Leicester et United pour prendre la première place pour la première fois cette saison en gagnant à domicile contre Aston Villa, dont les joueurs seniors jouent leur premier match depuis le 1er janvier, après quoi il y a eu une épidémie de coronavirus dans l’équipe qui a conduit à le terrain d’entraînement étant fermé. City est l’équipe en forme de la ligue, ayant remporté ses cinq derniers matches. United joue plus tard à Fulham, qui occupe la troisième-dernière place, mais qui s’avère difficile à battre ces dernières semaines. Tout comme United, qui n’a pas perdu en championnat depuis le 1er novembre et peut prendre une avance de deux points au sommet avec une victoire.

ESPAGNE

Le Real Madrid joue en huitièmes de finale de la Copa del Rey contre le club de troisième division Alcoyano, qui a éliminé Huesca au tour précédent. Madrid est sans victoire lors de ses deux derniers matches toutes compétitions confondues. Dans un autre match de huitièmes de finale, la Real Sociedad visite le club de troisième division de Crdoba. Dans le championnat espagnol, Villarreal accueille Grenade, le Celta Vigo visite le Real Betis et Huesca, dernière place, joue à Getafe.

ALLEMAGNE

Le Bayern Munich a été en mesure de conserver et même d’étendre son avance après une forme récente mitigée lorsque d’autres prétendants au titre ont également glissé. Une visite à Augsbourg devrait être une opportunité simple d’obtenir une autre victoire après la fragile victoire 2-1 de dimanche sur Fribourg. Après deux matchs sans victoire, le défi du titre de Leipzig a été entravé, ce qui rend la victoire contre l’Union Berlin encore plus importante. Luka Jovic a marqué deux fois à son retour en Bundesliga avec l’Eintracht Francfort prêté par le Real Madrid et affronte désormais Fribourg à l’extérieur. Schalke accueille Cologne et Stuttgart visite Arminia Bielefeld.

ITALIE

Tout sauf une victoire convaincante de la Juventus contre Naples en Super Coupe d’Italie pourrait signifier le début de la fin d’Andrea Pirlos en peu de temps. Pirlo est sous pression à peine quelques mois après le début de son premier poste d’entraîneur senior, la Juventus faiblissant en championnat. Le neuf fois champion en titre a perdu 2-0 contre son rival au titre, l’Inter Milan, pour le laisser cinquième de la Serie A, à 10 points du leader du championnat AC Milan. Napoli a battu la Fiorentina 6-0 pour passer troisième. L’Atalanta peut passer à la troisième place s’il gagne à l’Udinese menacé de relégation plus tôt dans son match de championnat réorganisé. Le match devait initialement avoir lieu le 6 décembre, mais a été reporté en raison d’un champ inondé. Udinese n’est qu’à trois points au-dessus de la zone de relégation.

FRANCE

Après une performance abjecte le week-end dernier, Marseille doit rebondir avec une victoire à domicile contre Lens alors qu’il disputera l’un de ses deux matches en cours. La défaite 2-1 à domicile contre une équipe de Nîmes en difficulté était sans doute la pire performance de Marseille de la saison. Cela a conduit à des commentaires cinglants d’après-match de la part du défenseur central marseillais Alvaro Gonzalez sur le fait de ne pas suffisamment se battre pour le maillot, et de son entraîneur Andre Villas-Boas. Une victoire bien méritée au Stade Vélodrome mettrait Marseille d’un point derrière Monaco, quatrième, et redonnerait une certaine fierté.

