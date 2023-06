« Un autre jour, nous aurions pu gagner ce match. »

Si vous aviez un sou à chaque fois que vous entendiez un entraîneur d’une équipe perdante utiliser cette ligne … mais à cette occasion, nous pouvons donner du mou au patron de Manchester United, Erik ten Hag.

Les Red Devils sont sortis deuxièmes de la finale de la FA Cup alors que Manchester City a ajouté un autre trophée à leur collection en croissance rapide.

C’est un résultat qui peut inquiéter ceux qui apprécient l’esprit de compétition – cinq titres de Premier League en six saisons et le triplé maintenant une possibilité très réelle ce terme signifie que le mastodonte de Pep Guardiola pourrait établir un monopole en Angleterre.

Les statistiques du trophée ne brossent cependant pas un tableau complet. Liverpool les a poussés jusqu’au bout dans deux courses au titre très compétitives alors que pendant un certain temps, il semblait qu’Arsenal allait devenir champion d’Angleterre cette saison.

L’effondrement tardif d’Arsenal et ses performances moyennes exceptionnelles dans ses compétitions de coupe suggèrent qu’il est encore loin de vraiment rivaliser avec City.

Quant à Liverpool, qui était autrefois hilarant qualifié de « douleur dans le cul » par Guardiola, le fait de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions du prochain mandat suggère qu’ils ne dîneront pas à la même table que l’équipe Etihad dans un avenir prévisible.

Entrez Man United, qui malgré son chagrin d’amour à Wembley peut célébrer une saison de grands progrès après avoir remporté son premier trophée majeur en six ans dans la Carabao Cup. Ils ont également assuré leur place en Ligue des champions dès la première demande.

Guardiola a raison de dire que la meilleure équipe a gagné, mais ce n’est pas toujours ainsi que fonctionne le beau jeu.

Il aurait été facile pour Man United de plier après le but record d’Ilkay Gundogan, mais ils ont surmonté le choc et ont bien répondu, Bruno Fernandes égalisant les scores avec un penalty composé.

Moins on en dit sur ce qui s’est avéré être le but gagnant, mieux c’est, du point de vue de Man United, mais ils ont failli amener leurs adversaires en prolongation.

Livewire Alejandro Garnacho a enroulé le ballon juste à côté du poteau avec Stefan Ortega battu à tous les niveaux en seconde période, tandis que Scott McTominay a dirigé le ballon contre la barre transversale dans une course maniaque du temps d’arrêt.

C’est un énorme progrès depuis que City a donné à Man United une dissimulation 6-3 au stade Etihad en octobre, un point que Ten Hag tenait à renforcer lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Tout d’abord, je tiens à féliciter City pour avoir remporté la FA Cup », a déclaré Ten Hag. « Mais je pense que c’était très serré. Je pense que c’était en tête-à-tête, c’était très compétitif.

« Nous avions une très bonne organisation, nous ne les avons pas laissés sortir du jeu ouvert contre probablement la meilleure équipe du monde en ce moment.

«Nous avons riposté après un but rapide et je pense que nous sommes la seule équipe au monde à avoir été capable de riposter comme ça contre City. Je suis content de la performance de mon équipe. »

« Maintenant, la saison est terminée et la conclusion est que nous avons fait une saison brillante », a ajouté Ten Hag.

« Nous travaillons toute la saison et nous travaillons jour après jour pour développer l’équipe et faire progresser l’équipe et je suis très fier d’où nous en sommes depuis le début de la saison.

« Se souvenir [the 4-0 defeat to] Brentford et rappelez-vous aussi l’Etihad. Nous avons montré [we can compete] contre City à domicile et aujourd’hui, ce n’est pas un hasard. Un autre jour, nous aurions pu gagner ce match.

Affronter les meilleurs du monde pendant 90 minutes est une chose, mais les affronter sur une saison de neuf mois est un jeu de balle totalement différent, ce dont Ten Hag est pleinement conscient.

« Nous allons dans la bonne direction », a-t-il déclaré. « Mais il y a des problèmes dans le jeu que nous devons améliorer si vous voulez passer à l’étape suivante et gagner des trophées. »

Les premiers signes montrent qu’il y a beaucoup d’intention de réaliser cet effort avec Man United se rapprochant de la signature de Chelsea et de Mason Mount en Angleterre, tandis que les liens avec les stars Harry Kane et Declan Rice persistent également.

La direction des 13 fois vainqueurs de la Premier League est actuellement dans un état d’incertitude avec l’achat du club de la très décriée famille Glazer qui ne semble toujours pas près de se concrétiser.

Mais leur affichage à Wembley montre qu’ils peuvent se remettre sur leur perchoir si suffisamment de membres du club le souhaitent.