Manchester City vs Wolverhampton Wanderers – Rapport de match de football – 2 mars 2021

Manchester City a vaincu une équipe résistante des Wolves avec une victoire de 4-1 pour prolonger sa série de victoires dans toutes les compétitions à 21 matchs et mettre plus de distance entre eux et le peloton de chasse dans l’élite de l’Angleterre.

Les dirigeants de la Premier League ont reçu un premier match à la 15e minute lorsque Leander Dendoncker a redirigé un centre de Riyad Mahrez dans le filet pour un but contre son camp des Wolves.

Les loups ont bien réagi après l’erreur précoce et ont pu entrer dans la mi-temps après qu’un but tardif d’Aymeric Laporte ait été annulé pour un arrêt de hors-jeu juste avant la pause.

Man City a dominé les premières minutes de la seconde période, mais les Wolves ont atteint un niveau choquant juste après l’heure lorsque Conor Coady est rentré à la maison après un coup franc de Joao Moutinho pour porter le score à 1-1.

Les loups se sont tenus debout face à la pression implacable des hôtes, mais Man City a réussi à reprendre la tête alors que la seconde mi-temps avançait grâce à Gabriel Jesus, qui a sauté sur une balle lâche et a enterré un tir à bout portant.

Mahrez, qui a eu 90 minutes sensationnelles, a ajouté une nouvelle brillance au score avec une finition du haut de la zone après un mauvais cadeau du remplaçant des Wolves Owen Otasowie et Jésus a marqué son deuxième pour sécuriser les trois points sans l’ombre d’un doute pour Du côté de Pep Guardiola.

Malgré la prolongation du record de victoires du club, Guardiola n’était pas d’humeur à parler du titre dans le sac.

« Manchester United. C’est tout ce dont nous nous soucions [about now]», A déclaré Guardiola.

« Les champions sont Liverpool, la couronne leur appartient. Nous sommes actuellement les mieux placés pour les éliminer et nous allons essayer, mais ce sont eux les champions. »

« Il y a 33 points à jouer. »

Le résultat donne à City 15 points d’avance sur Manchester United, deuxième, alors qu’ils cherchent à reprendre le titre de champion de Premier League à Liverpool.

Au cours de sa séquence de 21 victoires consécutives, Man City a battu ses adversaires de 55 buts stupéfiants contre seulement huit alloués.