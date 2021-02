Manchester City vs West Ham United – Rapport de match de football – 27 février 2021

Manchester City a prolongé sa série de victoires record en Premier League à 20 matchs en battant les quatre meilleurs prétendants à West Ham United 2-1 à l’Etihad samedi.

Ruben Dias a marqué son premier but dans City en 32 matchs avant que John Stones ne termine le match en seconde période.

West Ham a battu la séquence de sept draps propres consécutifs de City à domicile dans toutes les compétitions lorsque Michail Antonio a marqué juste avant la mi-temps.

« C’était vraiment difficile. Ils ont le physique », a déclaré le manager de la ville Pep Guardiola après le match.

« Après 10-15 minutes aujourd’hui, nous réalisons que nous n’allons rien peindre de beau. En deuxième mi-temps, nous avons été bien meilleurs que la première mi-temps. Quand vous jouez beaucoup de matchs, en championnat puis en Ligue des champions, c’est normal.

« Nous avons eu la chance d’obtenir les trois points. Les mathématiques comptent à la fin de la saison. »

Il a fallu 30 minutes à City pour marquer son premier match contre une équipe bien préparée de West Ham.

Kevin De Bruyne a frappé un centre dans la surface où Dias a pris la tête et a dépassé Darren Randolph dans le but de West Ham.

La croix a marqué la 11e passe décisive de De Bruyne en Premier League, ce qui le lie à Harry Kane de Tottenham Hotspur pour la plupart des passes décisives.

Le but a ajouté du feu à l’équipe de Guardiola, mais West Ham a continué à chercher leur premier match qu’ils ont trouvé grâce à Antonio à la 43e minute.

Ruben Dias de Manchester City célèbre son premier but pour le club. Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via Getty Images

City a donné trop d’espace à Vladimir Coufal qui a trouvé la récente signature de Jesse Lingard. Son tir allait juste au loin, mais Antonio était là pour le pousser devant Ederson.

Le but était le premier que City a concédé à domicile depuis le 15 décembre, alors qu’il jouait à West Bromwich Albion.

West Ham a eu un examen VAR trois minutes après le début de la seconde période lorsque Lingard est tombé en bordure de la zone. Cependant, les rediffusions ont montré que Fernandinho avait bien chronométré son tacle et l’arbitre Michael Oliver a écarté les appels de West Ham à un penalty.

L’équipe de David Moyes a regretté ses chances manquées et son manque de possession en seconde période lorsque City a marqué son deuxième de la journée.

Riyad Mahrez a fait un bond et a esquivé la défense de West Ham juste à l’intérieur de la surface de réparation avant de diriger un centre bas et dur à Stones qui devait juste le diriger vers le but.

« Le mérite revient à West Ham », a déclaré Stones après le match.

« Nous savions ce qu’ils allaient faire. Comment ils ont joué et leur position parle de lui-même. Tout le mérite. Nous avons dû les combattre jusqu’aux dernières minutes. Nous étions un peu dégonflés à la mi-temps.

« Nous n’étions pas à notre meilleur niveau de fluidité comme nous l’avons été. Mais cela dépend de la façon dont ils se sont installés. West Ham a fait preuve d’un grand caractère en seconde période. »