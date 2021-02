Manchester City a poursuivi sa domination en tête du classement de la Premier League en battant Tottenham Hotspur de Jose Mourinho 3-0 à l’Etihad samedi.

Un penalty de Rodri en première mi-temps suivi d’un doublé d’Ilkay Gundogan signifie que City a désormais sept points d’avance sur Leicester City, qui a battu Liverpool 3-1 plus tôt dans la journée.

Les Spurs étaient en difficulté dès le début lorsque Pierre Emile Hojbjerg fit tomber Gundogan dans la surface après 23 minutes.

Ederson a commencé à faire son approche sur le terrain pour prendre le penalty, mais a été renvoyé lorsque Rodri a intensifié à la place. Le plan a failli se retourner contre Hugo Lloris, mais il a tout de même trouvé son chemin dans le filet.

« J’étais un peu en colère parce que nous avons raté de nombreuses pénalités, alors j’ai dit que je tirerais au prochain penalty », a déclaré Rodri après le match. « J’ai attrapé le ballon et personne ne m’a pris le ballon. Heureusement, j’ai marqué!

« [Silva gave me advice] me dire des points sur Lloris, où tirer le penalty. Je n’ai pas écouté! Je n’ai pas écouté! Parce que souvent, il est préférable de se concentrer sur les endroits où vous êtes confiant, et j’étais confiant pour tourner de cette façon. Heureusement, c’était dedans. Nous rions dans le vestiaire, je vais prendre la prochaine pénalité. «

Cinq minutes après le début de la deuxième mi-temps, Gundogan a doublé l’avance de City lorsque Raheem Sterling lui a envoyé un ballon dans la surface qu’il devait simplement pousser à la maison.

Ederson a compensé pour ne pas avoir pris le penalty de City à la 66e minute lorsqu’il a repéré la course de Gundogan sur le terrain.

Le gardien a lancé une longue passe sur le terrain que le milieu de terrain contrôlait parfaitement avant de repousser Davinson Sanchez et de frapper le ballon dans le filet.

Ilkay Gundogan a marqué deux fois avant de boiter hors du terrain. Getty

Gundogan a été remplacé trois minutes plus tard par Ferran Torres après être tombé en se tenant l’aine.

Gareth Bale a remplacé Erik Lamela à la 72e minute et a forcé Ederson à effectuer un bon arrêt huit minutes plus tard.

Mais il n’y avait aucune allusion à un but de consolation après cela, les hommes de Mourinho ayant subi leur quatrième défaite en cinq matches de Premier League.

« Qu’est-ce que je pense du match? Une équipe fraîche contre une équipe très fatiguée, mais une équipe qui a très bien commencé le match », a déclaré Mourinho après le match.

« Nous l’avons contrôlé, nous avons frappé le poteau, et aller 1-0 pourrait nous donner le carburant dont vous avez besoin lorsque vous êtes fatigué.

«Et puis ils ont encore une de ces pénalités modernes, je les appelle des pénalités modernes, qui nous ont mis dans une situation difficile.

« Je suis très, très content de l’attitude des joueurs. J’avais des gars sur le terrain qui ont joué deux heures il y a quelques jours et ils ont tout donné. J’avais des gars dans une situation difficile sur le terrain mais ils étaient courageux. »